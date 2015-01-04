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«Бавария» готова предложить новый контракт Роббену, чтобы воспрепятствовать его уходу в «Манчестер Юнайтед»

04 января 2015, 14:53
 «Бавария» собирается в ближайшее время заключить новый договор со своим лидером Арьеном Роббеном, чтобы исключить возможность его ухода в «Манчестер Юнайтед».

В этот клуб вингера зовет тренер Луи ван Гаал, и мюнхенский гранд планирует улучшить условия соглашения с голландцем, чтобы его не посещали мысли о смене команды.

Ожидается, что Роббену будет предложено продлить действующий до 2017 года контракт еще на сезон.
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