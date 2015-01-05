Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2014/2015

КПР интересуется Пато

05 января 2015, 22:49
 Бывший форвард «Милана» Алешандре Пато, который сейчас играет в Бразилии за «Сан-Паулу», мечтает о возвращении в Европу.

Конкретных предложений у нападающего пока нет, но сообщается, что интерес к нему проявляет английский КПР, который изучает различные варианты укрепления своей атакующей линии.

Ранее также появлялась информация об интересе к Пато со стороны «Фенербахче».
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДва клуба Серии А следят за молодым талантом из команды «Ривер Плейт»
Вчера, 23:27
Хотел Холанда — получил Игало. Идеальный МЮ при Сульшере
Вчера, 21:13Сергей Иванов в блоге Забыли спроситьКомментарии5
Слухи«Бавария» и «Реал» хотят подписать капитана «Челси»
22 сентября
СлухиСтало известно, какую сумму МЮ хочет выручить с продажи Санчо
22 сентября
Слухи«Манчестер Юнайтед» продаст Санчо в январе
22 сентября
Слухи«Ювентус» претендует на хавбека «Шахтёра»
21 сентября
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 