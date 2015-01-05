КПР интересуется Пато

Бывший форвард «Милана» Алешандре Пато, который сейчас играет в Бразилии за «Сан-Паулу», мечтает о возвращении в Европу.
Конкретных предложений у нападающего пока нет, но сообщается, что интерес к нему проявляет английский КПР, который изучает различные варианты укрепления своей атакующей линии.
Ранее также появлялась информация об интересе к Пато со стороны «Фенербахче».
Конкретных предложений у нападающего пока нет, но сообщается, что интерес к нему проявляет английский КПР, который изучает различные варианты укрепления своей атакующей линии.
Ранее также появлялась информация об интересе к Пато со стороны «Фенербахче».