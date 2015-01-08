Строотман: «Я не общаюсь с другими клубами»

Хавбек «Ромы» Кевин Строотман отметил, что смена команды в его планы в ближайшее время не входит.
«Я заключил контракт с „Ромой“ на пять лет. И из-за травмы я пока провел с командой всего шесть или семь месяцев. Поэтому я хочу сейчас играть, помогать „Роме“. Это очень важно для меня. Я не общаюсь с другими клубами», — сказал голландец.
«Я заключил контракт с „Ромой“ на пять лет. И из-за травмы я пока провел с командой всего шесть или семь месяцев. Поэтому я хочу сейчас играть, помогать „Роме“. Это очень важно для меня. Я не общаюсь с другими клубами», — сказал голландец.