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Строотман: «Я не общаюсь с другими клубами»

08 января 2015, 22:59
 Хавбек «Ромы» Кевин Строотман отметил, что смена команды в его планы в ближайшее время не входит.

«Я заключил контракт с „Ромой“ на пять лет. И из-за травмы я пока провел с командой всего шесть или семь месяцев. Поэтому я хочу сейчас играть, помогать „Роме“. Это очень важно для меня. Я не общаюсь с другими клубами», — сказал голландец.
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