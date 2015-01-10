Маттеус: «Переход из „Баварии“ в „Интер“ не стал шагом назад для Шакири»

Бывший игрок «Баварии» и «Интера» Лотар Маттеус прокомментировал переезд в Милан хавбека Джердана Шакири.
«Не считаю, что переход в „Интер“ — шаг назад для Шакири. В „Баварии“ этот футболист уже доказал, что может играть против сильнейших игроков мира. Порой футболисты попадают в сложные ситуации, которые зависят в том числе и от тренера: при Гвардиоле у Шакири не было будущего в „Баварии“, а при Хайнкесе все было бы совершенно иначе. Шакири хорошо проявил себя в „Баварии“, и хотя он и не показал своей лучшей игры, его талант нельзя ставить под сомнение», — сказал Маттеус.
