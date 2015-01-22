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Уэлбек не сыграет с «Брайтон & Хов Альбион»

22 января 2015, 13:41

Нападающий лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбек и хавбек «канониров» Крыстиан Белик пропустят кубковый матч с «Брайтон & Хов Альбион».

Месут Озил должен выйти на поле с первых минут. Состояние Алекса Окслэд-Чэмберлена и Эктора Беллерина штаб клуба оценит перед предстоящим поединком.

Серж Гнабри возобновил тренировки и скоро наберет кондиции для возвращения на поля.

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