Уэлбек не сыграет с «Брайтон & Хов Альбион»

Нападающий лондонского «Арсенала» Дэнни Уэлбек и хавбек «канониров» Крыстиан Белик пропустят кубковый матч с «Брайтон & Хов Альбион».
Месут Озил должен выйти на поле с первых минут. Состояние Алекса Окслэд-Чэмберлена и Эктора Беллерина штаб клуба оценит перед предстоящим поединком.
Серж Гнабри возобновил тренировки и скоро наберет кондиции для возвращения на поля.
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