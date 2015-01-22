Уэлбек не сыграет с «Брайтон & Хов Альбион»

1421923260

22 января 2015, 13:41

Нападающий лондонского «Арсенала» и хавбек «канониров» пропустят кубковый матч с «Брайтон & Хов Альбион».



должен выйти на поле с первых минут. Состояние и штаб клуба оценит перед предстоящим поединком.



возобновил тренировки и скоро наберет кондиции для возвращения на поля.