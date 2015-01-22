Мендеш: «Роналду может завершить карьеру в „Реале“ в 38-39 лет»

22 января 2015, 23:23

 Агент Жорже Мендеш считает, что его клиент Криштиану Роналду может провести в «Реале» еще около 10 лет.

«Я почти уверен, что он завершит карьеру в „Реале“ в 38-39 лет. У Криштиану впереди еще много лет, и ему есть, что показать. Вы все знаете, что Роналду — лучший пример профессионализма. Это человек, который заботится о себе», — сказал Мендеш.

