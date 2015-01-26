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Уолкотт: «Приятно, что сумели забить три гола»

26 января 2015, 03:36
 Полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт рад выходу в следующий раунд Кубка Англии.

«Приятно то, что мы сумели забить три гола. Впрочем, также мы смогли два и пропустить. Если посмотреть на  результаты остальных пар, то мы очень довольны. Главное, что мы прошли в следующий раунд», — признался англичанин.
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