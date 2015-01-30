Анчелотти: "Ильярраменди решил остаться в «Реале»

30 января 2015, 16:12

Главный тренер «Реала» подтвердил информацию о том, что полузащитник команды отказался переходить в «Атлетик».



«У Ильярраменди было предложение от „Атлетика“, но он дал четко понять, что счастлив в „Реале“ и всем здесь доволен. Оценив ситуацию, он решил остаться. Я и руководство „Реала“ очень довольны Асьером. Пусть он и не так часто играет, но всегда вел себя профессионально и доказал, что на него можно положиться. В матче с „Реалом Сосьедад“ я его выпущу на поле с первых минут».