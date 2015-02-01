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Сол Кэмпбелл: «Арсенал» не выиграет чемпионат в этом сезоне"

01 февраля 2015, 03:34
 Бывший защитник «Арсенала» Сол Кэмпбелл считает, что «канониры» не смогут победить в чемпионате по итогам текущего сезона.

«Они могут выиграть Кубок Англии, но не чемпионат. Что касается игры в защите, то сейчас ситуация улучшается. Я говорю о связке Косиельни — Мертезакер, но им не хватает стабильности», — считает англичанин.
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