«Тоттенхэм» близок к подписанию Алли

02 февраля 2015, 11:50

 «Тоттенхэм» близок к подписанию талантливого хавбека «МК Донс» Деле Алли, за которым также охотятся другие клубы АПЛ.

«Шпоры» уже согласовали условия перехода футболиста, и теперь ему предстоит пройти медосмотр в рядах лондонской команды.

Сумма трансфера Алли оценивается в 5 млн фунтов.

