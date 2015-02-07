Ренар: «У Кот-д'Ивуара есть психологическое преимущество над Ганой»

Наставник сборной Кот-д'Ивуара Эрве Ренар перед финалом КАН-2015 против Ганы вспомнил о решающем матче между этими командами в 1992 году.
«Победа в финале 1992 года является нашим психологическим преимуществом, так как тогда Кот-д'Ивуар одолел Гану в серии пенальти (11:10 — прим.).
Некоторые ожидают завтра победы Ганы. На самом деле то, что думают эти люди, не имеет значения. Мы должны сосредоточиться на нашей цели. Завтра посмотрим, чем все завершится», — сказал Ренар.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу