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Ренар: «У Кот-д'Ивуара есть психологическое преимущество над Ганой»

07 февраля 2015, 16:48
 Наставник сборной Кот-д'Ивуара Эрве Ренар перед финалом КАН-2015 против Ганы вспомнил о решающем матче между этими командами в 1992 году.

«Победа в финале 1992 года является нашим психологическим преимуществом, так как тогда Кот-д'Ивуар одолел Гану в серии пенальти (11:10 — прим.).

Некоторые ожидают завтра победы Ганы. На самом деле то, что думают эти люди, не имеет значения. Мы должны сосредоточиться на нашей цели. Завтра посмотрим, чем все завершится», — сказал Ренар.
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