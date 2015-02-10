Ринат Билялетдинов: «Будем разбирать, почему в матче со „Спартой“ упустили инициативу»

Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал победу в товарищеском матче над «Спартой» (4:2).
– Будем разбирать, почему упустили инициативу, что неправильно сделали. Выиграли – и хорошо, старались. Честно говоря, не думали, что Кузьмин будет играть все 90 минут, планировали где-то 65-70, но так игра складывалась. Капитан есть капитан. Сыграл просто блестяще для той степени готовности. Вопросов нет. Несколько дней он пропустил, у него было мышечное перенапряжение, и на протяжении недели он занимался в щадящем режиме.
