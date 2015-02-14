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Бьелса: «Ничья в матче с „Реймсом“ меня не устроила»

14 февраля 2015, 16:26

 Наставник «Марселя» Марсело Бьелса отметил, что его разочаровала ничья с «Реймсом» в игре 25-го тура Лиги 1.

«Эта ничья меня не устроила. Команда, которая нацеливается на титул, не может позволить себе терять два очка в поединке с клубом более низкого уровня. Эти два очка, которые мы потеряли, были очень для нас важны. У нас достаточно ресурсов, чтобы выиграть чемпионат, но я не знаю, сделаем ли мы это, так как мы действуем не слишком эффективно», — сказал Бьелса.

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