Роджерс: «Старридж – это голеадор от природы»

Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
«После того, как мы забили, все наладилось. В первом тайме у нас было много шансов отличиться, но не хватало агрессии. Я хотел, чтобы во второй половине матча мы играли широко. План удалось реализовать. Задумка сработала. Что касается Старриджа – то он настоящий голеадор», — отметил Роджерс.
«После того, как мы забили, все наладилось. В первом тайме у нас было много шансов отличиться, но не хватало агрессии. Я хотел, чтобы во второй половине матча мы играли широко. План удалось реализовать. Задумка сработала. Что касается Старриджа – то он настоящий голеадор», — отметил Роджерс.