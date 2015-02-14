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Роджерс: «Старридж – это голеадор от природы»

14 февраля 2015, 22:57
 Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Англии.
 
«После того, как мы забили, все наладилось. В первом тайме у нас было много шансов отличиться, но не хватало агрессии. Я хотел, чтобы во второй половине матча мы играли широко. План удалось реализовать. Задумка сработала. Что касается Старриджа – то он настоящий голеадор», — отметил Роджерс.
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