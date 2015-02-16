Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2014/2015

Гуарин: «Стараюсь быть на поле лидером команды»

16 февраля 2015, 13:30
 Хавбек «Интера» Фреди Гуарин не исключает, что в будущем сможет стать капитаном «нерадзурри».

«Могу ли я в будущем стать лидером команды? Когда у нас еще были такие игроки, как Дзанетти, все было несколько иначе, но теперь я всегда стараюсь играть так, как это подобает лидеру.

Очень важно при этом чувствовать доверие со стороны тренера: это необходимо как каждому игроку отдельно, так и всей команде в целом. Я чувствую себя хорошо и хотел бы поблагодарить тренера, наш штаб и партнеров по команде за веру в меня», — сказал Гуарин.
Подписывайся в ВК
Все новости
Дзанетти: «Постепенно „Интер“ приближается к зоне еврокубков»
16 февраля 2015
Азар: «Моуриньо хочет, чтобы я забивал как Месси и Роналду»
16 февраля 2015
Пиазон: «Хочу остаться в Бундеслиге»
16 февраля 2015
Ягиелка: «Мы бы обменяли парочку побед в Лиге Европы на победы в Премьер-Лиге»
16 февраля 2015
Дост: "Теперь я — номер один в атаке «Вольфсбурга»
16 февраля 2015
Фабрегас: «Мне нужно победить в Лиге чемпионов»
16 февраля 2015
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 