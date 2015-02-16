Гуарин: «Стараюсь быть на поле лидером команды»

Хавбек «Интера» Фреди Гуарин не исключает, что в будущем сможет стать капитаном «нерадзурри».
«Могу ли я в будущем стать лидером команды? Когда у нас еще были такие игроки, как Дзанетти, все было несколько иначе, но теперь я всегда стараюсь играть так, как это подобает лидеру.
Очень важно при этом чувствовать доверие со стороны тренера: это необходимо как каждому игроку отдельно, так и всей команде в целом. Я чувствую себя хорошо и хотел бы поблагодарить тренера, наш штаб и партнеров по команде за веру в меня», — сказал Гуарин.
«Могу ли я в будущем стать лидером команды? Когда у нас еще были такие игроки, как Дзанетти, все было несколько иначе, но теперь я всегда стараюсь играть так, как это подобает лидеру.
Очень важно при этом чувствовать доверие со стороны тренера: это необходимо как каждому игроку отдельно, так и всей команде в целом. Я чувствую себя хорошо и хотел бы поблагодарить тренера, наш штаб и партнеров по команде за веру в меня», — сказал Гуарин.