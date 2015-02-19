Виллаш-Боаш: «Мы могли забить и больше»

Наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал победу над ПСВ в 1-м матче 1/16 финала ЛЕ.
– Хороший результат, но он по большому счету ничего не значит – будет еще и ответная встреча. Но важнее, что после двух месяцев без игры мы увидели, что команда готова играть на таком уровне и против соперника, с отрывом лидирующего в чемпионате Голландии. В первые 15 минут мы имели проблемы по части контроля Депая, Виллемса и других, но затем стали играть гораздо компактнее. Больше контратаковали, чем вели игру сами. Мы могли забить и больше. Жаль, не реализовали моменты.
