«Челси» предложит Моуриньо новый контракт

20 февраля 2015, 11:14

«Челси» должен продлить контракт с главным тренером команды по окончании сезона, информирует британская пресса.



Португальский специалист счастлив в «Челси» и намерен надолго остаться в клубе. «Синие» также довольны его работой и готовы предложить ему новое четырехлетнее соглашение.