«Реал Сосьедад» ведет переговоры с Сэмом Амеоби

Нападающий «Ньюкасла» Сэм Амеоби вступил в переговоры с «Реалом Сосьедад», утверждает британская пресса.
Молодой форвард, желающий выступать за сборную Нигерии, может достаться испанскому клубу бесплатно, поскольку его контракт с «сороками» подходит к концу.
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