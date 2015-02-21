«Реал Сосьедад» ведет переговоры с Сэмом Амеоби

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21 февраля 2015, 11:12

Нападающий «Ньюкасла» вступил в переговоры с «Реалом Сосьедад», утверждает британская пресса.



Молодой форвард, желающий выступать за сборную Нигерии, может достаться испанскому клубу бесплатно, поскольку его контракт с «сороками» подходит к концу.