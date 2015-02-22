Покеттино: «Тоттенхэм» показал свой характер"

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал ничью 2:2 с «Вест Хэмом» в воскресном матче АПЛ.
«Если анализировать все 90 минут, думаю, одно очко мы полностью заслужили. Мы хорошо начали матч, имели три шанса, чтобы забить. После мяча „Вест Хэма“ нам стало сложнее, так как соперник начал глубже обороняться и опасно действовал в контратаках.
После перерыва некоторые решения были против нас — второй гол, например, забили нам из офсайда. Несмотря на это, мы сумели показать свой характер, что самое главное», — сказал Покеттино.
«Если анализировать все 90 минут, думаю, одно очко мы полностью заслужили. Мы хорошо начали матч, имели три шанса, чтобы забить. После мяча „Вест Хэма“ нам стало сложнее, так как соперник начал глубже обороняться и опасно действовал в контратаках.
После перерыва некоторые решения были против нас — второй гол, например, забили нам из офсайда. Несмотря на это, мы сумели показать свой характер, что самое главное», — сказал Покеттино.