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Насри: «Будем „Барселону“ уважать, но не бояться»

23 февраля 2015, 17:22

Полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри дал интервью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«В последние годы мы многого добились в Премьер-Лиге. Что же касается Лиги чемпионов, то здесь нам еще только предстоит написать свою историю».

«У „Барсы“ грандиозная футбольная философия. С ними тоже может быть весело, если вам удается играть в свой футбол, но если они захватывают контроль над мячом, то весело уже не будет».

О поражении с общим счетом 1:4 от того же соперника в 1/8 финала прошлой Лиги чемпионов

«Тогда мы еще не были готовы, но сейчас все обстоит совершенно иначе. Мы будем уважать их, но не будем бояться».

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Насри Самир
Перевод с uefa.com Автор: Юрий Зотов
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