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Ван дер Виль: «Мы упустили шанс выйти на первое место»

02 марта 2015, 12:26

 Защитник ПСЖ Грегори ван дер Виль прокомментировал ничью 0:0 с «Монако» в воскресном матче Лиги 1.

«На таком уровне нужно уметь „убивать матчи“. У нас было много моментов, мы выглядели солидно в обороне, владели мячом, но в конечном итоге все решают детали. Конечно, мы разочарованы, так как упустили шанс возглавить таблицу. Однако мы по-прежнему уверены в себе. До конца сезона еще много игр», — сказал он.

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