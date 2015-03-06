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Андер Эррера: «Манчестер Юнайтед» заслужил победу"

06 марта 2015, 15:35

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера прокомментировал победу команды над «Ньюкаслом», добытую на последних минутах.

«Когда добываешь победу на последней минуте, тебя переполняет радость. Но думаю, что мы должны прибавлять, забивать раньше, поскольку наши болельщики чересчур страдают. Думаю, мы заслужили победу. Команда заслужила более ранний гол, и мы были разочарованы к перерыву, поскольку должны были вести в счете. У нас возникали моменты, мы владели мячом и не позволяли сопернику создавать остроту у наших ворот. Думаю, у „Ньюкасла“ был всего один момент в первом тайме, на последней минуте. Но сейчас мы счастливы».

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Перевод с goal.com Автор: Юрий Зотов
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