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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2014/2015

Маркес и Маркес Пинто получили травмы

10 марта 2015, 17:57

Два защитника «Вероны» получили травмы колена.

Рафаэль Маркес и Рафаэль Маркес Пинто выбыли из строя. Сроки восстановления игроков пока не сообщаются.

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