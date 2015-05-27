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Ингс должен перейти в «Ливерпуль»

27 мая 2015, 12:38

 «Ливерпуль» выиграл борьбу за форварда «Бернли» Дэнни Ингса, сообщает Goal.

На игрока также претендовали «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад», но в итоге именно вариант с мерсисайдским клубом показался футболисту наиболее оптимальным.

Ингс должен присоединиться к «Ливерпулю» летом этого года в качестве свободного агента.

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Все комментарии
BORCEL
BORCEL
29 мая 2015 в 11:03
Говорят Ингс лучше Остина своей игрой напоминающий Кейна(и вписывающийся в модель игры Поча) а Остин игрок штрафной.
BORCEL
BORCEL
29 мая 2015 в 10:59
Да не верь ты этим мыльным,они новости на ходу придумывают.
JendosParavoz
JendosParavoz
28 мая 2015 в 23:35
Посмотрим.
Вообще пресса у парня хорошая.
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