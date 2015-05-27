Ингс должен перейти в «Ливерпуль»

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27 мая 2015, 12:38

«Ливерпуль» выиграл борьбу за форварда «Бернли» , сообщает Goal.



На игрока также претендовали «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад», но в итоге именно вариант с мерсисайдским клубом показался футболисту наиболее оптимальным.



Ингс должен присоединиться к «Ливерпулю» летом этого года в качестве свободного агента.