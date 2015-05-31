Неймар: «Не собираюсь менять мой игровой стиль из-за того, что он приводит других в ярость»

Форвард «Барселоны» Неймар спокойно отнесся к критике в свой адрес за пижонские финты в концовке финала Кубка Испании против «Атлетика». Поведение бразильца разгневало футболистов из Бильбао, которые набросились на нападающего прямо на поле.
- Они могут злиться, но это мой стиль игры, и я играю так уже много лет. Я не собираюсь менять мой игровой стиль из-за того, что он приводит других в ярость.
- Они могут злиться, но это мой стиль игры, и я играю так уже много лет. Я не собираюсь менять мой игровой стиль из-за того, что он приводит других в ярость.
Кстати, а у тебя уже глазки просохли после мастер-класса от Барселоны?
«Если бы я был на месте игроков «Атлетика», отреагировал бы так же, а может, и хуже. Такие выкрутасы в Испании не одобряют.
Однако нужно понимать, что Неймар не пытался таким образом унизить своего опекуна. Просто в Бразилии другая культура в этом отношении. Со временем постараемся научить его контролировать себя», – сказал Луис Энрике.