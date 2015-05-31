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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Кубок 2014/2015

Неймар: «Не собираюсь менять мой игровой стиль из-за того, что он приводит других в ярость»

31 мая 2015, 12:34
 Форвард «Барселоны» Неймар спокойно отнесся к критике в свой адрес за пижонские финты в концовке финала Кубка Испании против «Атлетика». Поведение бразильца разгневало футболистов из Бильбао, которые набросились на нападающего прямо на поле.

- Они могут злиться, но это мой стиль игры, и я играю так уже много лет. Я не собираюсь менять мой игровой стиль из-за того, что он приводит других в ярость.
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Все комментарии
SKS6891
SKS6891 ответ OneUtd (раскрыть)
13 июня 2015 в 14:41
Милан пока тяжко, но выкарабкивается.

Кстати, а у тебя уже глазки просохли после мастер-класса от Барселоны?
boos
boos ответ Funny_Smailik (раскрыть)
03 июня 2015 в 11:53
И[кю]ом кто-то забивал(хз из какого чемпионата) :-D
Mugambo
Mugambo
02 июня 2015 в 11:19
Может вообще давать желтую за финт ? Что за бред в этих финтах красота футбола.
Apsny
Apsny ответ Летчик66 (раскрыть)
01 июня 2015 в 20:15
Какая симуляция?
sib10
sib10 ответ Dauletbek (раскрыть)
01 июня 2015 в 12:34
если он правда это сказал, то зря
sib10
sib10
01 июня 2015 в 12:33
Матч не видел, поглядел сей финт на ютубе. Не фанат Барсы, но Неймар все сделал четко (только мяч за лицевую ушел в итоге), а игроки Атлетико, как петухи кинулись. Мы за такие вещи и любим футбол, а у этих пуканы разорвало прям. Также молодец, что не стал им отвечать
NikoloZ_and_Arsenal
NikoloZ_and_Arsenal
01 июня 2015 в 11:33
Это финт футболе и тут не вижу никакого оскорбления. А что Месси оставил в дураках 4 игроков? Можно тоже за оскорбление считать. Вот когда Ныряльдо няряет штрафной то это и есть не спортивное поведение
В Жириновский
В Жириновский ответ Летчик66 (раскрыть)
01 июня 2015 в 10:22
Ещё один херсперт.Где была симуляция,слепой?
В Жириновский
В Жириновский ответ OneUtd (раскрыть)
01 июня 2015 в 10:21
Додик,7:1 по сумме двух матчей в чемпионате.Как проживает Милан?Всё путем.Вот только Муму за всю историю клуба ни разу не проходил Милан.)))))
В Жириновский
В Жириновский ответ Baron_ (раскрыть)
01 июня 2015 в 10:19
Да он баран.Какой он болельщик?Читаю его профиль:Болельщик Манчестер Юнайтед и всего английского футбола.От этого предложение читать смешно.
Санчо Панса
Санчо Панса
01 июня 2015 в 09:59
Когда другие злятся и негодуют, когда у некоторых просто подгорает от того что ты лучше, техничнее и сильнее, то это всегда приятно сознавать) Полагаю, что в душе Неймар понимает, что игроки Бильбао ему просто завидуют и хотят делать хотя бы часть того, что делает он!
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Mamaev (раскрыть)
01 июня 2015 в 09:57
Кстати в матче против того же Атлетик Бильбао в свое время, он обвел 4 игроков клуба из столицы Басков и ничего!)
Bearded man
Bearded man
01 июня 2015 в 08:15
Это еще что, вот Бранко своим "финтом" весь стадион в ярость привел))))
Bonnucci
Bonnucci
01 июня 2015 в 01:19
А че это козлы наехали на Неймара? За то что он оставил ихнего защитника в дураках??? Надо этим Атлетам свое место показать!!!
Baron_
Baron_ ответ OneUtd (раскрыть)
01 июня 2015 в 00:35
В каком матче у Барселоны с Баварией 7-0 было? Правильно, ни в каком. А вот в 2011 году МЮ влетел МС со счетом 1:6 . И вообще: если ты болельщик МЮ, с xpeнa ты вечно пасешься и гадишь на ветках Барселоны?
Dauletbek
Dauletbek ответ DeStar (раскрыть)
31 мая 2015 в 23:42
Значит в Испании такое не любят, даже Энрике хочет научить его...
Dauletbek
Dauletbek
31 мая 2015 в 23:35
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился мнением об инциденте в концовке финального матча Кубка Испании с «Атлетиком» (3:1), когда финт форварда Неймара спровоцировал выяснение отношений между игроками.

«Если бы я был на месте игроков «Атлетика», отреагировал бы так же, а может, и хуже. Такие выкрутасы в Испании не одобряют.

Однако нужно понимать, что Неймар не пытался таким образом унизить своего опекуна. Просто в Бразилии другая культура в этом отношении. Со временем постараемся научить его контролировать себя», – сказал Луис Энрике.
Ruslan3132
Ruslan3132 ответ MK-42 (раскрыть)
31 мая 2015 в 21:42
да я как бы и не призывал к этому, наоборот видится странным провоцировать проигрывающих и злых, хотя в данном случае особой провокации не заметил ))а вот где-то видел ролик, что игрок сел на мяч в центре поля, и соперники наваляли )) так что, такие вещи чреваты.
6axa_kz
6axa_kz
31 мая 2015 в 20:53
не умеют, вот и бесятса...
MichelWB
MichelWB
31 мая 2015 в 20:50
Красивый финт, ничего унизительного. Может у басков этот финт запрещен на законодательном, так сказать, уровне, или означает что-то типа: " я твою туда-сюда топтал.
MichelWB
MichelWB ответ hoolio_g (раскрыть)
31 мая 2015 в 20:42
Прокинул нормально, это мячик полетел дерзко.
mixtra
mixtra ответ ArtNow (раскрыть)
31 мая 2015 в 19:41
ведь Ронни не симулировал после финта как неймар
Летчик66
Летчик66 ответ Nik_otin (комментарий удален) (раскрыть)
31 мая 2015 в 18:48
При чем тут его дебильный финт? Речь идет о симуляции после финта!
MK-42
MK-42 ответ Ruslan3132 (раскрыть)
31 мая 2015 в 18:42
в Барсе тоже есть молодчики которые могут влупить по колену!В Бильбао не дураки играют,специально ломать не будут.Это же не Симеоновские костоломы.
Die Roten
Die Roten
31 мая 2015 в 18:38
главное пол не меняй.а игровой стиль как хочешь)))
FabreIniesta
FabreIniesta
31 мая 2015 в 18:29
Супер финт был! Такое не каждый день увидишь.
OneUtd
OneUtd ответ В Жириновский (раскрыть)
31 мая 2015 в 17:57
7-1 в прошлом году? У тебя память, как у одной пернатой на две минутки. Хотя бы даты выучи чем позориться так. Кстати, как там Милан поживает?)
В Жириновский
В Жириновский ответ OneUtd (раскрыть)
31 мая 2015 в 17:48
МС 7:1 МЮ,или забыл как Ливер имел вас в прошлом сезоне как девочек?3:0 тоже забыл?
OneUtd
OneUtd ответ В Жириновский (комментарий удален) (раскрыть)
31 мая 2015 в 17:47
Ты про Баварию и Барселону? Про 7-0?
DeStar
DeStar ответ Master Football 7 (раскрыть)
31 мая 2015 в 17:44
на ютубе ввел " Неймар финал кубка испании" и
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