«Реал» просит Наваса остаться

Мадридский «Реал» не хочет летом отпускать резервного вратаря Кейлора Наваса. «Сливочные» уже провели встречу с игроком и сообщили ему о том, что рассчитывают на него в новой кампании.
«Реал» не желает продавать Наваса даже в том случае, если в команде появится еще и Давид де Хеа, вероятность перехода которого из МЮ в «королевский клуб» достаточно высока.
«Реал» не желает продавать Наваса даже в том случае, если в команде появится еще и Давид де Хеа, вероятность перехода которого из МЮ в «королевский клуб» достаточно высока.
Смысл держать его на лавке...
Смысл держать его на лавке...
Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес отметил, что очень высоко ценит голкипера команды Кейлора Наваса. Бенитес сказал это в ответ на вопрос о том, кому из вратарей он отдаст предпочтение в случае перехода Давида де Хеа из «Манчестер Юнайтед» в стан «сливочных».
«Касильяс или де Хеа? Для меня и Навас является очень сильным вратарём», — приводит слова Бенитеса Onda Cero.
Ранее сообщалось, что «Реал» прилагает усилия к тому, чтобы приобрести де Хеа. Сам футболист однозначно о своём будущем пока не высказывался.
Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес отметил, что очень высоко ценит голкипера команды Кейлора Наваса. Бенитес сказал это в ответ на вопрос о том, кому из вратарей он отдаст предпочтение в случае перехода Давида де Хеа из «Манчестер Юнайтед» в стан «сливочных».
«Касильяс или де Хеа? Для меня и Навас является очень сильным вратарём», — приводит слова Бенитеса Onda Cero.
Ранее сообщалось, что «Реал» прилагает усилия к тому, чтобы приобрести де Хеа. Сам футболист однозначно о своём будущем пока не высказывался.
Навасу нужно уходить.
а то тол ко в кубке Испании играть непочетно доя него
Навасу нужно уходить.
а то тол ко в кубке Испании играть непочетно доя него
п.с. хотя зачем мариновать неплохого вратаря в случае наличия де Хея и Каса
п.с. хотя зачем мариновать неплохого вратаря в случае наличия де Хея и Каса