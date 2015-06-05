«Реал» просит Наваса остаться

Страшной пушки Ловрена не хватило даже для ничьей. «Зенит» сделал заявку на последнее место в группе ​Чемпионы России начали путь в Лиге чемпионов с домашнего поражения от «Брюгге».

«Зенит» будет в плей-офф Лиги чемпионов. Помогут срочные трансферы и новый подход Почему не получается – знаете. А «Соккер.ру» концентрируется на том, что можно

«Народ в Питере просто убит». «Зенит» проиграл домашний матч РПЛ впервые за два года и отдал лидерство «Спартаку» «Соккер.ру» — о кризисе, который подкрался и напал на команду Сергея Семака.

Оправдан по всем пунктам. Непотопляемый Михаил Вилков: судил, сужу и буду судить! ​Михаил Вилкова после очередного грубого ляпа оправдали на КДК. Или правильнее