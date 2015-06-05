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«Реал» просит Наваса остаться

05 июня 2015, 13:08
 Мадридский «Реал» не хочет летом отпускать резервного вратаря Кейлора Наваса. «Сливочные» уже провели встречу с игроком и сообщили ему о том, что рассчитывают на него в новой кампании.

«Реал» не желает продавать Наваса даже в том случае, если в команде появится еще и Давид де Хеа, вероятность перехода которого из МЮ в «королевский клуб» достаточно высока.
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Fester_Addams
Fester_Addams
05 июня 2015 в 19:57

Смысл держать его на лавке...
nahan
nahan
05 июня 2015 в 19:11
Если бы было иначе, то это не был бы Галлактикос.
Planet Georgia
Planet Georgia
05 июня 2015 в 18:48
Бенитес: Касильяс или де Хеа? Для меня и Навас является очень сильным вратарём

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес отметил, что очень высоко ценит голкипера команды Кейлора Наваса. Бенитес сказал это в ответ на вопрос о том, кому из вратарей он отдаст предпочтение в случае перехода Давида де Хеа из «Манчестер Юнайтед» в стан «сливочных».

«Касильяс или де Хеа? Для меня и Навас является очень сильным вратарём», — приводит слова Бенитеса Onda Cero.

Ранее сообщалось, что «Реал» прилагает усилия к тому, чтобы приобрести де Хеа. Сам футболист однозначно о своём будущем пока не высказывался.
Planet Georgia
Planet Georgia
05 июня 2015 в 18:21
Если придёт Де Хеа,Наваса нужно отпускать,тем более он сам того хочет!
Planet Georgia
Planet Georgia ответ volodya merkov (раскрыть)
05 июня 2015 в 18:20
Нет Кас останется 100% инфа,вчера была пресс-конференция на эту тему!
volodya merkov
volodya merkov
05 июня 2015 в 18:18
Три вратаря такого уровня зачем Реалу? Или Касильяса решили сплавить?
B o O m
B o O m
05 июня 2015 в 17:12
Он уже говорил, что не для того переходил в клуб, чтобы на лавке сидеть...пускай уходит)
sir_Alex
sir_Alex
05 июня 2015 в 16:53
Не всю лавку отполировал
Barcelonec003
Barcelonec003
05 июня 2015 в 16:53
Бред кпкой-то.
Навасу нужно уходить.
а то тол ко в кубке Испании играть непочетно доя него
Kumertau
Kumertau ответ VDrago (раскрыть)
05 июня 2015 в 14:47
знают что касильяс не о чем уже, а ДДХ не заиграть может вполне. без вратаря добротного остаться реалу совсем нельзя
Cheny
Cheny
05 июня 2015 в 14:24
Наваса можно использовать как часть сделки по ДДХ. И все будут довольны
VDrago
VDrago
05 июня 2015 в 14:08
странно как то, если Кас остается и покупка Де Хее будет, то зачем Навас?
Ангажемент
Ангажемент
05 июня 2015 в 13:59
В рубине?
a3r3v3
a3r3v3
05 июня 2015 в 13:54
Реалу нужно двумя составами(командами) в лиге играть,тогда и игроки при дели будут и шансы в двое вырастут))
Ruslan3132
Ruslan3132
05 июня 2015 в 13:50
а Вас, я попрошу остаться!
п.с. хотя зачем мариновать неплохого вратаря в случае наличия де Хея и Каса
Особо ОпасеН
Особо ОпасеН
05 июня 2015 в 13:46
Нужно продавать его, потому что места ему нету.
Король Испании
Король Испании
05 июня 2015 в 13:43
Погубят талант руководство клуба,ой погубят(
inz87
inz87
05 июня 2015 в 13:34
навас свалит, а легенда в перчатках станет лавочником
ronaldo__85
ronaldo__85
05 июня 2015 в 13:27
Если всётаки Де Хеа придёт то тогда точно один из вратарей продать
Тraumtanzеr
Тraumtanzеr
05 июня 2015 в 13:25
Кас уходит?
miggel
miggel
05 июня 2015 в 13:24
Пусть МЮ потребует взамен Наваса, тогда Реалу ничего другого не останется, кроме как отпустить его,если они действительно хотят де Хеа...
Gannibal45
Gannibal45
05 июня 2015 в 13:17
валить надо Навасу, отличный вратарь не должен гнить на скамейке
Барби в сливках
Барби в сливках
05 июня 2015 в 13:14
Нужно ему валить, спер-ых в новом сезоне будет колбасить с таким тренеришкой, а еще и если Давида купят...Да, и трофеев в новом сезоне у маргариновых опять не будет
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