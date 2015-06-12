Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтбор ЧЕ-2016

Комбаров: «Против Беларуси показали хороший футбол впереди»

12 июня 2015, 13:16
 Защитник сборной России Дмитрий Комбаров перед игрой против Австрии в отборе к Евро-2016 оценил выступление команды в товарищеской встрече с Беларусью 7 июня.

- Матч с Беларусью мы провели еще не в оптимальной форме. Два обидных гола пропустили после «стандартов», а не с игры. Впереди мы показывали хороший футбол и забили очень красивые голы.

Молодые ребята усилили игру, начали связывать оборону с атакой. Они – ближайшее будущее сборной. Ребята, которые со временем заменят тех, кто сейчас.
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кержаков: «„Зенит“ настраивается на совершенно другой матч с „Лацио“»
23 ноября 2020
«Наш волшебник». «Ростов» хвалит игру Ерёменко
30 декабря 2019 Фото
Глушаков: «У меня еще много сил для выступления на высоком уровне»
30 декабря 2019
Агент Смолова: «Вариант с переходом в МЮ был реальным для Фёдора»
24 декабря 2019
ОфициальноМ. Григорьев покинул курский «Авангард»
19 декабря 2019
Иван Ургант прочитал хокку о Дзюбе
18 декабря 2019
Сортировать
Все комментарии
КПР
КПР
13 июня 2015 в 17:20
Относительно только Белоруси.
Пастух
Пастух
13 июня 2015 в 14:48
Димон,бред.
Что впереди,что назади.
Впрочем игра с Австрией покажет.
мой прогноз 0-0(
Зато рукопоп не пропустит)
m grazie
m grazie
13 июня 2015 в 13:12
Игра не понравилась,были голы не обязательные-по вине голкипера. Капелло приносит вред сборной с такой игрой нам трудно на что-то расчитывать. В середине поля белоруссы были лучше.
yaran56
yaran56
13 июня 2015 в 10:39
Задавили короче рейтингом.
джек99
джек99
13 июня 2015 в 08:04
Юнузович, Драгович и Арнаутович посильнее будут!
mensk
mensk
12 июня 2015 в 21:42
При чем здесь Белоруссия,когда впереди Австрия.
710volk
710volk
12 июня 2015 в 21:21
главное собраться с австрийцами с самого начала. а не преодолевать трудности во время матча...
DXTK
DXTK
12 июня 2015 в 21:15
Нашел чему радоваться если обыграете в отборочном туре команду Австрии тогда еще можно что-то говорить. А так Товарищеские это игра для отдыха, поразмыслить, провести заменыЮ посмотреть молодых, тактику изменить. Если бы это был матч который имел какой-то интерес, кроме спортивного, что-то означал, то счет мог быть и скромнее не более одного мяча. Да и Каппелло не пошел бы на риск а играл по отработанной схемет основным не забивным составом и кревым нападением.
КОТЛИН
КОТЛИН
12 июня 2015 в 21:01
убивает когда футболисты меряют игру сборной уровнем спартака! гы-гы
nahan
nahan
12 июня 2015 в 19:49
Австрии нужно задать жару.
простоболельщикрубин
простоболельщикрубин
12 июня 2015 в 18:53
так и должно было быть
DIDI 23
DIDI 23 ответ nik_59 (раскрыть)
12 июня 2015 в 18:30
К Новогодним праздникам. За столом.
pashkov-vitaly2011
pashkov-vitaly2011
12 июня 2015 в 17:58
Да,если б молодёжь не подсуетилась, то чёрта с два вы бы сравняли счёт..
nik_59
nik_59
12 июня 2015 в 17:23
А когда же будет оптимальная форма?
112910415
112910415
12 июня 2015 в 16:16
молодых-то не выпустят в официальном!
Grey33
Grey33
12 июня 2015 в 15:58
Это был хороший футбол? Основа проиграла белорусам, вылезли за счёт энергии молодняка.
Sevastopol-www
Sevastopol-www ответ pif57 (раскрыть)
12 июня 2015 в 15:44
Как обычно... Засуха давно прошла...
pif57
pif57
12 июня 2015 в 15:08
А сзади?
sir_Alex
sir_Alex
12 июня 2015 в 14:42
Защита чудила
sеrjinho
sеrjinho
12 июня 2015 в 14:32
пацаны, которые не играют за клубы в основе, выглядят лучше тебя, бревнишко
cska1948
cska1948
12 июня 2015 в 14:17
Таварняк он и есть таварняк. Посмотрим, что покажите с австрийцами.
diktor
diktor
12 июня 2015 в 14:07
Дима умничка-и главное плевать на злобные языки.Надеюсь и в Спартаке наладиться ситуация.
Дед Мазая
Дед Мазая
12 июня 2015 в 14:04
Наши футболисты напоминают мне хитрого торговца, который пытается продать вам несвежий товар за большие деньги. В каком месте показывали хороший футбол? Мы разные матчи наверно смотрели с Камбаровым...(
Петр 1
Петр 1 ответ LOpp (раскрыть)
12 июня 2015 в 13:59
обратных примеров больше.
Фата лист
Фата лист
12 июня 2015 в 13:57
Не было там хорошего футбола.
Toldo Interista
Toldo Interista
12 июня 2015 в 13:55
Да вы все звёзды эль гранде))) ПфФфФф ахахахахахахахаха лошпеды))
LOpp
LOpp ответ Петр 1 (раскрыть)
12 июня 2015 в 13:55
это я пример привел, а не сказал что именно в одном матче.
да пусть не играет, после сборной они какие то варенные возвращаются.
Петр 1
Петр 1 ответ LOpp (раскрыть)
12 июня 2015 в 13:49
один товарняк за все время не в счет!
vit1903
vit1903
12 июня 2015 в 13:46
Комбаров молодец..-играет в очень слабой команде, а в сборной играет всегда в основе....
LOpp
LOpp ответ Петр 1 (раскрыть)
12 июня 2015 в 13:42
например в матче с Белоруссией.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 