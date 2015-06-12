Комбаров: «Против Беларуси показали хороший футбол впереди»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров перед игрой против Австрии в отборе к Евро-2016 оценил выступление команды в товарищеской встрече с Беларусью 7 июня.
- Матч с Беларусью мы провели еще не в оптимальной форме. Два обидных гола пропустили после «стандартов», а не с игры. Впереди мы показывали хороший футбол и забили очень красивые голы.
Молодые ребята усилили игру, начали связывать оборону с атакой. Они – ближайшее будущее сборной. Ребята, которые со временем заменят тех, кто сейчас.
- Матч с Беларусью мы провели еще не в оптимальной форме. Два обидных гола пропустили после «стандартов», а не с игры. Впереди мы показывали хороший футбол и забили очень красивые голы.
Молодые ребята усилили игру, начали связывать оборону с атакой. Они – ближайшее будущее сборной. Ребята, которые со временем заменят тех, кто сейчас.
Что впереди,что назади.
Впрочем игра с Австрией покажет.
мой прогноз 0-0(
Зато рукопоп не пропустит)
Что впереди,что назади.
Впрочем игра с Австрией покажет.
мой прогноз 0-0(
Зато рукопоп не пропустит)
да пусть не играет, после сборной они какие то варенные возвращаются.
да пусть не играет, после сборной они какие то варенные возвращаются.