«Динамо» на один сезон исключено из еврокубков

Сегодня УЕФА обнародовал решение арбитража инспекции финансового контроля клубов, заседание которого состоялось 16 июня. После подготовки мотивировочной части оно было передано в инспекцию и клуб. Вердикт арбитража, как и ожидалось, максимально суров: «Динамо» за беспрецедентное нарушение принципа безубыточности ФФП наказано отстранением от участия в еврокубках на один сезон.
Дисквалификация действует 4 года, то есть если бы бело-голубые не вышли в Лигу Европы сейчас, то Дамоклов меч довлел бы над ними еще 3 года. Если «Динамо» выйдет в еврокубки по итогам сезона 2015/16, то будет допущено для участия в них, а отчитываться перед УЕФА по ФФП будет за три сезона, начиная с нынешнего. У бело-голубых еще есть возможность обжаловать решение в арбитражном спортивном суде в Лозанне, но юридических предпосылок для успеха этой жалобы практически нет.
Дисквалификация действует 4 года, то есть если бы бело-голубые не вышли в Лигу Европы сейчас, то Дамоклов меч довлел бы над ними еще 3 года. Если «Динамо» выйдет в еврокубки по итогам сезона 2015/16, то будет допущено для участия в них, а отчитываться перед УЕФА по ФФП будет за три сезона, начиная с нынешнего. У бело-голубых еще есть возможность обжаловать решение в арбитражном спортивном суде в Лозанне, но юридических предпосылок для успеха этой жалобы практически нет.
Широкова не забыл так вот таких как Широков у вас человек 10 и на зп не хилой.
Широкова не забыл так вот таких как Широков у вас человек 10 и на зп не хилой.
На самом деле этот ФФП и дальше будет работать изберательно, вся эта затея направлена на то что бы ещё больше закрепить доминирующее положение "ТОП" клубов в Европе и в мире. Кем был Челси до Абрамовича и смогбы он стать победителем АПЛ и ЛЕ при ФФП конечно нет и это всего один пример а их можно найти массу.
На самом деле этот ФФП и дальше будет работать изберательно, вся эта затея направлена на то что бы ещё больше закрепить доминирующее положение "ТОП" клубов в Европе и в мире. Кем был Челси до Абрамовича и смогбы он стать победителем АПЛ и ЛЕ при ФФП конечно нет и это всего один пример а их можно найти массу.
у вас воруют, а вы болейте дальше.
у вас воруют, а вы болейте дальше.
За 2 года из команды ушли 24 игрока и все бесплатно. Кто-то шибко постарался. А ведь была своя молодёжь.
За 2 года из команды ушли 24 игрока и все бесплатно. Кто-то шибко постарался. А ведь была своя молодёжь.
ЗЫ: Жена у меня из Гомеля. Часто бываю. Трудно поверить, что в 50 км. уже другая реальность...
ЗЫ: Жена у меня из Гомеля. Часто бываю. Трудно поверить, что в 50 км. уже другая реальность...
ЗЫ Одна жизнь- одна команда, за это респект!
ЗЫ Одна жизнь- одна команда, за это респект!
руководство бездарное у нас вместе с тренером. Скольких игроков бесплатно отпустили...
руководство бездарное у нас вместе с тренером. Скольких игроков бесплатно отпустили...
монополия (реал) гасит мелкий бизнес (динамо)
монополия (реал) гасит мелкий бизнес (динамо)