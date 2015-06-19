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«Динамо» на один сезон исключено из еврокубков

19 июня 2015, 15:34
 Сегодня УЕФА обнародовал решение арбитража инспекции финансового контроля клубов, заседание которого состоялось 16 июня. После подготовки мотивировочной части оно было передано в инспекцию и клуб. Вердикт арбитража, как и ожидалось, максимально суров: «Динамо» за беспрецедентное нарушение принципа безубыточности ФФП наказано отстранением от участия в еврокубках на один сезон.

Дисквалификация действует 4 года, то есть если бы бело-голубые не вышли в Лигу Европы сейчас, то Дамоклов меч довлел бы над ними еще 3 года. Если «Динамо» выйдет в еврокубки по итогам сезона 2015/16, то будет допущено для участия в них, а отчитываться перед УЕФА по ФФП будет за три сезона, начиная с нынешнего. У бело-голубых еще есть возможность обжаловать решение в арбитражном спортивном суде в Лозанне, но юридических предпосылок для успеха этой жалобы практически нет.
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Все комментарии
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
ФАНАТ АРСЕНАЛ 2
16 июля 2015 в 23:37
аххахахаах так и надо все говорят!
Evgenii333
Evgenii333
13 июля 2015 в 13:41
жаль
JediOne
JediOne
22 июня 2015 в 11:08
Очень жаль... Искрини фан Зенита
o33uk
o33uk ответ tesch (раскрыть)
21 июня 2015 в 09:31
Если виноваты мы то [Спартак] и подавно, давай за пять лет посчитаем ваши покупачки и если окажется больше чем у нас ты об стену сам расшибешся.

Широкова не забыл так вот таких как Широков у вас человек 10 и на зп не хилой.
o33uk
o33uk
21 июня 2015 в 09:23
Полный ..опа и глвное в сми молчок, похоже на конкретный заказ ребят из питера и ленорыча. Почему не трогают зенит спартак локомотив и тд. про анжи в его фестивальный год знали во всём мире,цска непойми как заявил Натхо и Ерёменко в тот момент когда они являлись де юре были игроками Рубина, денег должны до сих пор и как с гуся вода. Про такие клубы как ПСЖ и Ман Сити даже говорить лишнее(чего стоит Погба за 98 млн.).

На самом деле этот ФФП и дальше будет работать изберательно, вся эта затея направлена на то что бы ещё больше закрепить доминирующее положение "ТОП" клубов в Европе и в мире. Кем был Челси до Абрамовича и смогбы он стать победителем АПЛ и ЛЕ при ФФП конечно нет и это всего один пример а их можно найти массу.
o33uk
o33uk ответ kkomov (раскрыть)
21 июня 2015 в 09:11
Ты в футболе кроме чем за продажей футболок следиш?
gentlewolf
gentlewolf ответ SanitarForest (раскрыть)
20 июня 2015 в 23:22
вот, сам признал что разворовали.
у вас воруют, а вы болейте дальше.
densmen
densmen ответ Sem25 (раскрыть)
20 июня 2015 в 18:58
Ты болен Вася))
50лет за Динамо
50лет за Динамо ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2015 в 17:01
Я после долгой дороги. Устал шибко. Заходи в мой оффтоп. Там будет с кем об этом поговорить. Вечером под соединюсь. ОК?!
50лет за Динамо
50лет за Динамо ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2015 в 16:23
Сергей не член совета директоров. Он общественник, к финансам и кадровой политике Динамо, он не умеет никакого отношения. Только советы. А они бесплатные. И значит ничего не стоят.
50лет за Динамо
50лет за Динамо ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
20 июня 2015 в 15:57
Эту проблему создали братья. Но и до них кто-то постарался.
За 2 года из команды ушли 24 игрока и все бесплатно. Кто-то шибко постарался. А ведь была своя молодёжь.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июня 2015 в 13:22
А нельзя Аджоева отпустить "свободным агентом"???
50лет за Динамо
50лет за Динамо
20 июня 2015 в 13:11
Сколько у всех радости)))
Петр 1
Петр 1
20 июня 2015 в 12:13
динамо само исключило себя из еврокубков.
Женёк1801
Женёк1801 ответ WhiteEgon (раскрыть)
20 июня 2015 в 12:10
Наверное, доходом от спонсоров. В данном случае нашими оплатами за газ
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Sem25 (раскрыть)
20 июня 2015 в 11:48
Одна ремарка: здесь все "на ты". От 15 до 60-ти!)
Красно Синий воин
Красно Синий воин
20 июня 2015 в 11:42
На один сезон не страшно! Вон мясо каждый год пролетает мимо Еврокубков!
Sem25
Sem25 ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
20 июня 2015 в 09:54
Вы думаете, что не вижу этой разницы? За термины спасибо, буду знать. Удачи!
ЗЫ: Жена у меня из Гомеля. Часто бываю. Трудно поверить, что в 50 км. уже другая реальность...
Фата лист
Фата лист
20 июня 2015 в 09:34
Очень жаль!
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ Sem25 (раскрыть)
20 июня 2015 в 09:29
Он тогда служил не у нас, а у себя. Это- раз. И то, что есть киевляне и есть кыяны- это два! И не стоит нас с рогулями в один ряд ставить. Киев сейчас действительно депрессивный город с маргиналами во власти. Но история и не такое видела и все расставит по своим местам!
ЗЫ Одна жизнь- одна команда, за это респект!
tesch
tesch
20 июня 2015 в 09:28
нет у них шансов обжаловать. Виноваты кругом.
борька
борька
20 июня 2015 в 07:46
до нарушались, это во благо
nahan
nahan
20 июня 2015 в 06:31
Раньше сядешь-раньше выйдешь,как говорится...
WhiteEgon
WhiteEgon
20 июня 2015 в 05:46
Непонятно... Краснодар наказали за детские футбольные школы, а Зенит покупает двух игроков за 100 лямов евриков и ничего... Т.е. Зенит самоокупил эту сумму? И чем же?
рус фан
рус фан
20 июня 2015 в 04:59
Динамо могли бы условняк дать за первый раз, а так вот сразу год, товарищи поллиционеры болеющие за свое Динамо, не поступайте так с гражданами РФ Вы же видите как это неприятно.
Avalanche85
Avalanche85
20 июня 2015 в 03:50
Хорошо что в этом году попали в еврокубки. В следующем сможем сыграть.
руководство бездарное у нас вместе с тренером. Скольких игроков бесплатно отпустили...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июня 2015 в 02:13
Из Динамо и так все бегут, а сейчас и "остатки" разбегутся. Жаль!!! Очень жаль динамиков. Все это благодаря бездарному руководству!!! Кому то давно пора дать пinka в одно место!!!
Old Republic
Old Republic ответ GoldPlayFIFARus9 (раскрыть)
20 июня 2015 в 02:00
ага,конеЧно,зенит то полностью самоокупаемый,халки держаться исключительно на билетах и атрибутике))Только разница-то в том,что против своего(УЕФА) спонсора (т.е. газпрома=зенита) никто дело заводить не будет,если уж совсем дикость не произойдёт с его стороны.А как зенит деньги отбивает в европе - смех.За три года один раз в 1-8 ЛЧ и 1-4 ЛЕ проползли,та же нищая Севилья за два сезона денег отбила явно больше(именно ОТБИЛА,т.е. призовые заработала,а не получила на халяву от Ла Лиги).
honia
honia
20 июня 2015 в 01:20
это не ффп -это называется монополизация
монополия (реал) гасит мелкий бизнес (динамо)
Аvi-8
Аvi-8
20 июня 2015 в 01:00
Ох уже эта Европа загнивающая, никак покоя "богатырям славным" не дают, все по правилам заставляют делать, а в россиюшке так не умеют.
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