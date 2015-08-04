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«Сток Сити» пополнился воспитанником «Реала»

04 августа 2015, 20:09

 Английский «Сток Сити» объявил о подписании 19-летнего хавбека Серхио Молины, который ранее выступал за «Реал».

Молодой футболист провел в составе мадридской команды 10 лет и был капитаном составов на всех уровнях от U-10 до U-19.

Контракт Молины с его новым клубом рассчитан на 3 года.

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Все комментарии
Vortex777
Vortex777
05 августа 2015 в 10:13
Удачи Серхио!
Evgenii333
Evgenii333
05 августа 2015 в 01:00
странное решение
Venezuela
Venezuela
04 августа 2015 в 22:20
Ничего себе, капитан нескольких молодежных составов и продали. Реал снова решил кого-то отдать, чтобы потом выкупить за огромные деньги?
DXTK
DXTK
04 августа 2015 в 21:59
Одного Бояна мала подавай еще испанцев. Теперь Молина. Интересно это не Родственник Вратаря который в начале 2000 играл в Депортиво ЛаКорунья (Хосе Молина.
Тут еще вспомнилась шутка. Барсук повесил ЭТО на сук, девки думали Малина оторвали половина.
Видимо не плох правда почему не прошел в основу не понятно но по сезону поймем. Может в Стоке он будет феерить и вернется на Родину.
Гость
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