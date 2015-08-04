«Сток Сити» пополнился воспитанником «Реала»

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04 августа 2015, 20:09

Английский «Сток Сити» объявил о подписании 19-летнего хавбека Серхио Молины, который ранее выступал за «Реал».



Молодой футболист провел в составе мадридской команды 10 лет и был капитаном составов на всех уровнях от U-10 до U-19.



Контракт Молины с его новым клубом рассчитан на 3 года.