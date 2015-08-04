«Сток Сити» пополнился воспитанником «Реала»

Английский «Сток Сити» объявил о подписании 19-летнего хавбека Серхио Молины, который ранее выступал за «Реал».
Молодой футболист провел в составе мадридской команды 10 лет и был капитаном составов на всех уровнях от U-10 до U-19.
Контракт Молины с его новым клубом рассчитан на 3 года.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
Тут еще вспомнилась шутка. Барсук повесил ЭТО на сук, девки думали Малина оторвали половина.
Видимо не плох правда почему не прошел в основу не понятно но по сезону поймем. Может в Стоке он будет феерить и вернется на Родину.
Тут еще вспомнилась шутка. Барсук повесил ЭТО на сук, девки думали Малина оторвали половина.
Видимо не плох правда почему не прошел в основу не понятно но по сезону поймем. Может в Стоке он будет феерить и вернется на Родину.