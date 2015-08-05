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Акинфеев обновил антирекорд Лиги чемпионов

05 августа 2015, 20:47

 Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил антирекорд Лиги чемпионов.

Он пропустил уже в 29-м матче этого турнира подряд.

На 7-й минуте сегодняшнего поединка квалификации ЛЧ против «Спарты» ворота Акинфеева поразил Ладислав Крейчи.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Wolf77785 (комментарий удален) (раскрыть)
17 августа 2015 в 08:58
Во всём!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Фата лист (раскрыть)
06 августа 2015 в 18:40
Я это и имел ввиду!!! Хотя сдал Игорян - однозначно. Ему бы на лавке посидеть месячишко, обдумать все. Незаменимость и в клубе, и в сборной расхолаживает, а может и устал .....и морально, и физически.
Урия Гип
Урия Гип
06 августа 2015 в 15:25
Вот так бы и в чемпионате; по 2-3 мяча в каждом матче.
Фата лист
Фата лист ответ Leha-ha50 (раскрыть)
06 августа 2015 в 15:07
Только от второго гола мог спасти, в остальных моментах отыграл, как и нужно было...
Vortex777
Vortex777
06 августа 2015 в 14:56
Игорь не виноват что пропустил,оборона подвела!
gr777af
gr777af ответ rvrrrr (раскрыть)
06 августа 2015 в 13:19
в 21-м веке это уж железно..
Красно Синий воин
Красно Синий воин
06 августа 2015 в 11:55
Игорь Акинфеев пропустивший два мяча не претендует на высокую оценку, но отметим классное спасение после хитрого удара противника при счете 2:0. Забей тогда Фатай – и могло быть фатально, но Игорь спас, а партнеры отыгрались и победили!
В самолете Акинфеев шутил со старыми знакомыми из числа журналистов и, поверьте, совершенно не заморачивался на тему антирекорда (кстати, а радовались бы мы сейчас успеху ЦСКА, если бы при счёте 0:2 Игорь не вытащил сложнейший мяч после удара Фатая?)
maxim81413
maxim81413 ответ Masster (раскрыть)
06 августа 2015 в 11:44
да я про лч, неужели трудно мысль уловить
rvrrrr
rvrrrr
06 августа 2015 в 11:42
По ходу надолго этот рекорд. Никто в ближайшем будущем не перебьет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Фата лист (раскрыть)
06 августа 2015 в 11:16
Тогда уж и Игорька "благодарить" надо...ПЕРСОНАЛЬНО!!!
Фата лист
Фата лист ответ Leha-ha50 (раскрыть)
06 августа 2015 в 10:52
Если игру смотрел, то сам все поймешь...
New_Look
New_Look
06 августа 2015 в 10:51
ну и что! Тренер сборной все равно будет брать его в сборную единственным основным вратарем
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
06 августа 2015 в 10:44
Игорь давно сдал. Нужно было ехать за границу в свое время...
Kashaev Kamil
Kashaev Kamil ответ Голливуд (раскрыть)
06 августа 2015 в 10:39
Проще назвать просто Акинфеева лучшим, не пытаясь мыслить объективно
Kashaev Kamil
Kashaev Kamil ответ Красно Синий воин (раскрыть)
06 августа 2015 в 10:36
Дасаев играл в Чемпионате СССР!!! Тогда наш чемпионат был действительно силен
Kashaev Kamil
Kashaev Kamil
06 августа 2015 в 10:36
Вот его настоящий уровень, это не РФПЛ
vovan90
vovan90
06 августа 2015 в 10:15
У кого-то даже 29 минут на поле в еврокубках не наберется.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Фата лист (раскрыть)
06 августа 2015 в 10:09
Это комплимент или подъ..ка???
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ алдан2014 (раскрыть)
06 августа 2015 в 10:08
Если бы , да ка бы не считается. Разнес он именно вас!!!
Фата лист
Фата лист
06 августа 2015 в 10:03
Спасибо обороне!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ REDWHITE_ (раскрыть)
06 августа 2015 в 09:37
Скоро Игорек будет в Зале Славы!!!

Акинфеев провел 222-й матч на ноль и отстает от Дасаева на 7 "сухарей"

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отыграл на ноль матч 3-го тура премьер-лиги против "Анжи" (1:0). Это 222-й сухой матч голкипера в официальных играх. В символическом клубе Льва Яшина он занимает второе место, уступая только легендарному вратарю "спартака" Ринату Дасаеву, у которого 229 "сухарей".

Из 222 "сухарей" Акинфеева 138 пришлись на чемпионат России, 18 - на Кубок страны, 28 - на еврокубки, а 38 - на матчи сборной России.
REDWHITE_
REDWHITE_
06 августа 2015 в 09:27
акинфея в Зал Славы!!!
yanedo
yanedo
06 августа 2015 в 08:41
с таким вратарём сборной кирдык дырофея в утиль довно пора здавать
Санчо Панса
Санчо Панса
06 августа 2015 в 08:15
Для хейтеров Акинфеева и всего ЦСКА это единственная отрада в жизни! Причем в ответном матче в Чехии, как минимум, один пропущенный мяч на его совести. Он вполне мог предотвратить угрозу, выбежав из ворот и сократить угол обстрела, но он это не сделал( Теперь Игоря скорее всего наверняка не позовут в Европу, мда.
KURUM
KURUM
06 августа 2015 в 08:07
Ну еще один и можно завязывать..
nahan
nahan
06 августа 2015 в 07:16
Но сначала допускают ошибки защитники, а потом...
talgatnurzhanov2006
talgatnurzhanov2006
06 августа 2015 в 07:02
хоть какой-то рекорд, главное рекорд -же!!! давай акин-дырка в таком же духе продолжай впереди есть цифра 40
talgatnurzhanov2006
talgatnurzhanov2006
06 августа 2015 в 07:00
ахахахахахах Акин-дырка!!!))))))
Chuyskiy Spartanec
Chuyskiy Spartanec
06 августа 2015 в 06:19
Мои поздравления, Дырофею! :)
MaxSpartakM
MaxSpartakM
06 августа 2015 в 05:49
следующий матч лч сиска будет с МЮ там наверно Дырофеев заплачет и обидется на братьев берез(дерев)
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