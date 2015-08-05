Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев обновил антирекорд Лиги чемпионов.
Он пропустил уже в 29-м матче этого турнира подряд.
На 7-й минуте сегодняшнего поединка квалификации ЛЧ против «Спарты» ворота Акинфеева поразил Ладислав Крейчи.
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В самолете Акинфеев шутил со старыми знакомыми из числа журналистов и, поверьте, совершенно не заморачивался на тему антирекорда (кстати, а радовались бы мы сейчас успеху ЦСКА, если бы при счёте 0:2 Игорь не вытащил сложнейший мяч после удара Фатая?)
В самолете Акинфеев шутил со старыми знакомыми из числа журналистов и, поверьте, совершенно не заморачивался на тему антирекорда (кстати, а радовались бы мы сейчас успеху ЦСКА, если бы при счёте 0:2 Игорь не вытащил сложнейший мяч после удара Фатая?)
Акинфеев провел 222-й матч на ноль и отстает от Дасаева на 7 "сухарей"
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отыграл на ноль матч 3-го тура премьер-лиги против "Анжи" (1:0). Это 222-й сухой матч голкипера в официальных играх. В символическом клубе Льва Яшина он занимает второе место, уступая только легендарному вратарю "спартака" Ринату Дасаеву, у которого 229 "сухарей".
Из 222 "сухарей" Акинфеева 138 пришлись на чемпионат России, 18 - на Кубок страны, 28 - на еврокубки, а 38 - на матчи сборной России.
Акинфеев провел 222-й матч на ноль и отстает от Дасаева на 7 "сухарей"
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев отыграл на ноль матч 3-го тура премьер-лиги против "Анжи" (1:0). Это 222-й сухой матч голкипера в официальных играх. В символическом клубе Льва Яшина он занимает второе место, уступая только легендарному вратарю "спартака" Ринату Дасаеву, у которого 229 "сухарей".
Из 222 "сухарей" Акинфеева 138 пришлись на чемпионат России, 18 - на Кубок страны, 28 - на еврокубки, а 38 - на матчи сборной России.