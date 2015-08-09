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«Спартак» набрал три очка в Самаре

09 августа 2015, 21:01
 В матче 4-го тура РФПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов».
 
9 августа, Самара, стадион «Металлург»
 
«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:2 (0:1)
Голы: Промес 5`, 52`.

«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Концедалов, Бурлак (Ятченко 83`), Цаллагов (Махмудов 90`), Феррейра, Габулов, Померко, Чочиев (Горбатенко 68`), Корниленко, Садик.
Тренер: Франк Веркаутерен.

«Спартак»: Ребров, К.Комбаров (Паршивлюк 68`), Таски, Боккетти, Гранат, Д.Комбаров, Глушаков, Широков, Попов, Промес (Давыдов 88`), Мовсисян (Зе Луиш 59`).
Тренер: Дмитрий Аленичев.
 
Предупреждения: Попов 51`, Таски 82`.

Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
 
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
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Sevastopol-www
Sevastopol-www
17 августа 2015 в 08:27
Промес раздухарился...
RIR68
RIR68
10 августа 2015 в 20:17
жалко Крылья. явно недооценили середнячка.
spartak11
spartak11 ответ хрюн278 (раскрыть)
10 августа 2015 в 19:59
Давыдову(поправочка)
хрюн278
хрюн278 ответ Фата лист (раскрыть)
10 августа 2015 в 18:11
с пьяни что ли .
cканер
cканер
10 августа 2015 в 15:06
результат по игре!Спартак с победой!
Jоker
Jоker
10 августа 2015 в 14:16
Был на матче, игра КС не впечатлила...
капустко
капустко
10 августа 2015 в 13:24
С победой !
New_Look
New_Look
10 августа 2015 в 12:59
неожиданно и приятно!
Викос
Викос
10 августа 2015 в 12:28
Спартак с победой!
Фата лист
Фата лист ответ хрюн278 (раскрыть)
10 августа 2015 в 11:41
Промес знатная находка!
REDAT
REDAT
10 августа 2015 в 11:09
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!Всем ЧуДеСнОгО ДнЯ !
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хрюн278
хрюн278
10 августа 2015 в 11:08
ОНИ ПОСТОЯННО НАХОДЯТ ВАГНЕРОВ , ДУМБИЯ ... А ЧЕ НАХОДЯТ ТУГОДУМЫ ИЗ СПАРТАКА?
хрюн278
хрюн278
10 августа 2015 в 11:06
НО У МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОС . СЕЛЛИКЦИОННАЯ КОМАНДА . ВОТ У ЦСКА ЕСТЬ , ГДЕ У СПАРТАКА ?
хрюн278
хрюн278
10 августа 2015 в 11:03
И БЫЛ БЫ У НАС СВОЙ МАГДИДИ
capitan Morgan
capitan Morgan
10 августа 2015 в 11:03
Удачи КС!!! Не вылетайте больше из РПЛ
хрюн278
хрюн278
10 августа 2015 в 11:03
ЖАНО ДЕРЗКИЙ КАК БЫСТРОВ. ЕМУ ГРАНАТУ В ЗУБЫ И ОН КАК МАТРОСОВ..
хрюн278
хрюн278 ответ Великолепный (раскрыть)
10 августа 2015 в 11:00
А ЕСЛИ СЕЙЧАС ПОТРЕБОВАТЬ ЧЕМПИОСТВА ТО ОЛЕНЬ УЙДЕТ ПОСЛЕ 10-ГО ТУРА
хрюн278
хрюн278 ответ Великолепный (раскрыть)
10 августа 2015 в 10:57
ГОДА 2-3. И ТОГДА ТУГО ЦСКА ПРИДЕТСЯ.
хрюн278
хрюн278
10 августа 2015 в 10:56
ОЛЕНЮ НАДО ДОВЕРЯТЬ БОЛЬШЕ КРОТОВУ И ДЕНИСОВУ , ЖАНО У НИХ ГЛАЗА БЕШЕННЫЕ ОТ ИГРЫ ,ПОЧУСТВУЮТ ВКУС КРОВИ И ТОДЫ....
LOpp
LOpp ответ Sviro (раскрыть)
10 августа 2015 в 10:53
Удачи Вам в чемпионате!
Самара должна быть в РПЛ
Великолепный
Великолепный
10 августа 2015 в 10:51
Опять спартак-середняк останется без чемпионства))
хрюн278
хрюн278 ответ Evgeny88 (раскрыть)
10 августа 2015 в 10:49
согласен . не надо о ней еще судить еще года 2.
sir_Alex
sir_Alex ответ Potsdam81 (раскрыть)
10 августа 2015 в 10:48
Обязательно!
хрюн278
хрюн278 ответ Potsdam81 (раскрыть)
10 августа 2015 в 10:46
Надо , но небоесбособными новичками, кототые не прошли обучение ? войну хрен выиграешь если нет взаимодействия .
maak
maak ответ RussianHorse (раскрыть)
10 августа 2015 в 10:43
актрисулька Фернандес, Натхо и Тошич - вот русские воспитанники цыски
maak
maak ответ Зенит это Халк (комментарий удален) (раскрыть)
10 августа 2015 в 10:39
Дзюба уже забил на игру.
Evgeny88
Evgeny88
10 августа 2015 в 10:37
не стоит судить по матчу с цска. что о команде можно будет говорить после 10 тура. когда и с зенитом сыграют
Evgeny88
Evgeny88 ответ Sviro (раскрыть)
10 августа 2015 в 10:35
ваша публика одна из лучших. хотя бы ради этого вы нужны в ПЛ
abrek123
abrek123
10 августа 2015 в 10:29
промес класс игрок.. он и в прошлом году у спартака был лучшим сразу видно было игрок совсем другого уровня + физика отменная у игрока пришол и сразу выстрелил не надо годы наигрываться с игроками..
Potsdam81
Potsdam81 ответ хрюн278 (раскрыть)
10 августа 2015 в 10:18
Это само собой, но надрать все таки надо)
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