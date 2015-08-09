«Спартак» набрал три очка в Самаре

В матче 4-го тура РФПЛ «Спартак» обыграл «Крылья Советов».
9 августа, Самара, стадион «Металлург»
«Крылья Советов» — «Спартак» — 0:2 (0:1)
Голы: Промес 5`, 52`.
«Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Концедалов, Бурлак (Ятченко 83`), Цаллагов (Махмудов 90`), Феррейра, Габулов, Померко, Чочиев (Горбатенко 68`), Корниленко, Садик.
Тренер: Франк Веркаутерен.
«Спартак»: Ребров, К.Комбаров (Паршивлюк 68`), Таски, Боккетти, Гранат, Д.Комбаров, Глушаков, Широков, Попов, Промес (Давыдов 88`), Мовсисян (Зе Луиш 59`).
Тренер: Дмитрий Аленичев.
Предупреждения: Попов 51`, Таски 82`.
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
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Самара должна быть в РПЛ
Самара должна быть в РПЛ