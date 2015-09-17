Суарес: «Роме» повезло"

Автор единственного гола «Барселоны» во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против «Ромы», уругваец Луис Суарес, считает, что соперник сыграл очень закрыто, а позитивный результат добыл не без улыбки Фортуны:
«Мы знаем, как играют итальянские команды — они закрываются на своей половине поля и становятся за линией мяча, что максимально усложняет задачу их соперникам. Наша команда контролировала игру, мы много владели мячом и создавали голевые шансы. Но, к сожалению, „Роме“ немножко повезло, так как их гол был забит, благодаря случаю».