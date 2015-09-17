Суарес: «Роме» повезло"

1442473184

17 сентября 2015, 09:59

Автор единственного гола «Барселоны» во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против «Ромы», уругваец , считает, что соперник сыграл очень закрыто, а позитивный результат добыл не без улыбки Фортуны:

«Мы знаем, как играют итальянские команды — они закрываются на своей половине поля и становятся за линией мяча, что максимально усложняет задачу их соперникам. Наша команда контролировала игру, мы много владели мячом и создавали голевые шансы. Но, к сожалению, „Роме“ немножко повезло, так как их гол был забит, благодаря случаю».