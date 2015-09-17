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Суарес: «Роме» повезло"

17 сентября 2015, 09:59
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

 Автор единственного гола «Барселоны» во вчерашнем матче Лиги Чемпионов против «Ромы», уругваец Луис Суарес, считает, что соперник сыграл очень закрыто, а позитивный результат добыл не без улыбки Фортуны:

«Мы знаем, как играют итальянские команды — они закрываются на своей половине поля и становятся за линией мяча, что максимально усложняет задачу их соперникам. Наша команда контролировала игру, мы много владели мячом и создавали голевые шансы. Но, к сожалению, „Роме“ немножко повезло, так как их гол был забит, благодаря случаю».

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Все комментарии
FENNNNN
FENNNNN
27 апреля 2016 в 19:03
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FENNNNN
FENNNNN
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27 апреля 2016 в 19:01
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FENNNNN
FENNNNN
27 апреля 2016 в 19:01
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kurt_cobain
kurt_cobain
18 сентября 2015 в 21:58
Играют в футбол 3 стороны, команда 1, команда 2 и судьи...Такое ощущение, что они хотят, чтобы проходили именитые клубы из-за рекламы на футболках, шампуне и чипсов от Кристинки и Мессика
112910415
112910415
17 сентября 2015 в 19:24
как-то беззубо получилось
Rruma
Rruma
17 сентября 2015 в 16:03
Рома: Суаресу повезло
FENNNNN
FENNNNN ответ Санчо Панса (раскрыть)
17 сентября 2015 в 14:03
Суарез ещё тот актёр
FENNNNN
FENNNNN ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
17 сентября 2015 в 14:00
То поколение было сильнее, да и ЛЧ взяли в основном благодаря того что у Баварии не было в составе лидеров Рибери и Роббена, да ещё и таких игроков основы как Алаба, Швайни после травмы, а с Ювентусом в финале даже справился бы и Батэ. Думаю в этом году всё будет иначе
FENNNNN
FENNNNN
17 сентября 2015 в 13:55
Твой гол тоже был забит благодаря случаю, пф с 30 сантиметров то нереально промазать, особенно когда для этого было сделано всё как на тарелочке
ManUtd4
ManUtd4
17 сентября 2015 в 13:26
Повезло тому, в чьи ворота вернейший пенальти не поставили.
ManUtd4
ManUtd4
17 сентября 2015 в 13:20
Ребята уже всё решили, кто куда выходит)
sir_Alex
sir_Alex ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
17 сентября 2015 в 13:04
Пока - да
sir_Alex
sir_Alex ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
17 сентября 2015 в 12:40
ОК, время покажет
sir_Alex
sir_Alex ответ Juventus 32 (комментарий удален) (раскрыть)
17 сентября 2015 в 11:57
Или пока ещё не та
Leo-1987
Leo-1987
17 сентября 2015 в 11:22
это еще не конец света
Санчо Панса
Санчо Панса ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
17 сентября 2015 в 11:05
А теперь сравни кого приобрела Рома в летнее трансферное окно, а кого Лацио! Рюдигер, Динь, Джеко, Фальке, Салах. Это тебе не Худт, Патрик,Моррисон, Савич и Матри)
Санчо Панса
Санчо Панса
17 сентября 2015 в 11:03, ред.
И вам кстати тоже! Наигголана в том эпизоде реально сбили и Куйперс мог поставить пенальти. А вот пенальти на Суаресе не было и впомине!
bo-le-la
bo-le-la
17 сентября 2015 в 11:01
Барса пока не в Ла Лиге ни в ЛЧ невпечетляет посмотрим что дальше будет.
maas
maas
17 сентября 2015 в 10:58
Это тебе повезло бобер что тебя Раджа за Счесны не сломал
Серхио Рамос
Серхио Рамос
17 сентября 2015 в 10:56
А везет сильнейшем
alex_82
alex_82
17 сентября 2015 в 10:55
Думаю Салах может и лучше, а так в поряде парень, может и хочет играть
Juventus21
Juventus21
17 сентября 2015 в 10:47
На Камп Ноу Роме придётся отвечать по полной) Удивлюсь, если хотя бы очко возьмут.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
17 сентября 2015 в 10:05
Рома и родилась-то благодаря случаю.
Timmi-80
Timmi-80
17 сентября 2015 в 10:05
не все же вам везти
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