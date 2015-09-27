Синицын: «Главное – раскрепоститься, и все пойдет так, как должно»

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о ничьей с «Тереком».
«Я думаю, причину надо искать в самих себе, раскрепоститься, начать показывать зрелищный футбол, который демонстрируется тогда, когда ты сам спокоен, над тобой не довлеет результат. В какой-то мере мы сами загнали себя в такие рамки, когда результат все-таки стоит выше. Плюс непростой график, но ссылаться на него – не совсем правильно. Главное – раскрепоститься, и все пойдет так, как должно.
Здесь действительно родные трибуны. Хочется выиграть, хочется показать положительный результат. Но немножко не получалось в первом тайме, плюс этот гол. Но ничего, бывает. Шашки наголо, и понеслись вперед, стараться нагнетать. В принципе, это получилось, смогли сравнять счет, но, к сожалению, большего не получилось», — приводит слова игрока корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.