Синицын: «Главное – раскрепоститься, и все пойдет так, как должно»

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27 сентября 2015, 20:11

Вратарь «Краснодара» поделился мнением о ничьей с «Тереком».

«Я думаю, причину надо искать в самих себе, раскрепоститься, начать показывать зрелищный футбол, который демонстрируется тогда, когда ты сам спокоен, над тобой не довлеет результат. В какой-то мере мы сами загнали себя в такие рамки, когда результат все-таки стоит выше. Плюс непростой график, но ссылаться на него – не совсем правильно. Главное – раскрепоститься, и все пойдет так, как должно.