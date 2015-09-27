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Синицын: «Главное – раскрепоститься, и все пойдет так, как должно»

27 сентября 2015, 20:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

 Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о ничьей с «Тереком».

«Я думаю, причину надо искать в самих себе, раскрепоститься, начать показывать зрелищный футбол, который демонстрируется тогда, когда ты сам спокоен, над тобой не довлеет результат. В какой-то мере мы сами загнали себя в такие рамки, когда результат все-таки стоит выше. Плюс непростой график, но ссылаться на него – не совсем правильно. Главное – раскрепоститься, и все пойдет так, как должно.

Здесь действительно родные трибуны. Хочется выиграть, хочется показать положительный результат. Но немножко не получалось в первом тайме, плюс этот гол. Но ничего, бывает. Шашки наголо, и понеслись вперед, стараться нагнетать. В принципе, это получилось, смогли сравнять счет, но, к сожалению, большего не получилось», — приводит слова игрока корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

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sir_Alex
sir_Alex
28 сентября 2015 в 10:30
Главное – расслабиться и получать удовольствие
redbluegorsk
redbluegorsk
28 сентября 2015 в 02:59
Обидно конечно,что дома вничью разошлись!
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