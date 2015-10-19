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Лопетеги: «Маккаби» — наш главный соперник"

19 октября 2015, 17:32
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 0Логотип футбольный клуб Маккаби (Тель-Авив)МаккабиМатч завершен

Главный тренер «Порту» Хулен Лопетеги дал комментарий перед матчем 3-го тура ЛЧ с «Маккаби».

«Не считаю „Маккаби“ слабейшей командой в группе. Напротив, это наш главный соперник. У них отличные футболисты, которые заслуживали большего в тех матчах, которые уже сыграли. Они обыграли „Базель“, а это сильная команда. Нам потребуется помощь болельщиков — хочу, чтобы они создали особенную атмосферу, присущую матчам Лиги чемпионов.

Мы подходим к каждой встрече с неизменным желанием победить. У „Маккаби“ хорошо поставленная игра, она мне импонирует. Тренер у них тоже замечательный, так что нам придется постараться, чтобы выиграть. Мы покажем свои сильные стороны и не будем подстраиваться под соперника».

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ZORY123
ZORY123
20 октября 2015 в 08:50
Порту фаворит без сомнения.
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