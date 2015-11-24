Фанаты запорожского «Металлурга» против переезда «Шахтера» в их город

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24 ноября 2015, 11:02

Ультрас запорожского «Металлурга» выступили с официальным заявлением.

«Баннер в адрес „Шахтера“: „Вам здесь не рады“ был сделан нами при моральной поддержке многих жителей Запорожья, которые разделяют наши взгляды. Вывешивали этот баннер также запорожские ультрас.

Хотим предостеречь всех, кто будет лоббировать переезд „Шахтера“ в Запорожье. Господа, это наша Родина, это наш родной край».

Донецкий «Шахтер» недавно провел матч УПЛ в Запорожье. В ответ на это болельщики выесили баннер «Вам здесь не рады».

Отметим, что запорожский «Металлург» находится на грани исчезновения.