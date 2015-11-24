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Фанаты запорожского «Металлурга» против переезда «Шахтера» в их город

24 ноября 2015, 11:02

Ультрас запорожского «Металлурга» выступили с официальным заявлением.

«Баннер в адрес „Шахтера“: „Вам здесь не рады“ был сделан нами при моральной поддержке многих жителей Запорожья, которые разделяют наши взгляды. Вывешивали этот баннер также запорожские ультрас.

Хотим предостеречь всех, кто будет лоббировать переезд „Шахтера“ в Запорожье. Господа, это наша Родина, это наш родной край».

Донецкий «Шахтер» недавно провел матч УПЛ в Запорожье. В ответ на это болельщики выесили баннер «Вам здесь не рады».

Фанаты запорожского «Металлурга» против переезда «Шахтера» в их город

Отметим, что запорожский «Металлург» находится на грани исчезновения.

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Все комментарии
rom2228man
rom2228man ответ Akatsuki72 (раскрыть)
12 января 2016 в 00:49
Я думаю, что это кучка жалких никчемных проплаченных людишек, которым нечего делать)
Вот в моём кругу общения нет никого, кто против Шахтёра в нашем городе
JustFootball
JustFootball
08 декабря 2015 в 16:27, ред.
Так это ж ультрас. Там все почти свидомые в таких городах. Еще бы они рады были.
Ossettin
Ossettin
29 ноября 2015 в 16:55
Интересно, а что там в "Шахтере" донецкого, кроме названия?
112910415
112910415
24 ноября 2015 в 20:33
болельщикам придётся тоже куда-то переехать!
Петр 1
Петр 1 ответ Akatsuki72 (раскрыть)
24 ноября 2015 в 17:11
просто потому что шахта уже из львова а не из Донбасса!
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ rom2228man (раскрыть)
24 ноября 2015 в 16:41
Любят люди играть в патриотов, что поделаешь... а вообще ты абсолютно прав, я вообще не понимаю всего этого, если только это не проплачено. Кстати, раз ты сам из Запорожья, можешь хоть сказать: реально много людей против Шахтёра или это кучка и есть все противники?
Akatsuki72
Akatsuki72
24 ноября 2015 в 16:05
Непонятна реакция болельщиков. Трудные времена наступили. Чем Шахтёр насолил? МЗ скорее всего расформируют, так почему бы Шахту не пустить? Заря играет и ничего. Очень похоже на проплаченную акцию, совершённую для того, чтобы показать презрение к клубу из Донбасса, хотя может и нет.
nahan
nahan
24 ноября 2015 в 15:58
Не возразишь...
aztec1970
aztec1970
24 ноября 2015 в 15:58
Ага, не рады, но сектор забит до отказа.
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответ LOpp (раскрыть)
24 ноября 2015 в 15:30
Луч понимает, что во Львове никто за Шахтер не болеет в рамках УПЛ, вот и ищет город, где хоть какае-то будет поддержка для команды.
10 seconds to stars
10 seconds to stars ответ ФК Зенит всея Руси (комментарий удален) (раскрыть)
24 ноября 2015 в 15:27
Сказочники. Играть в чемпионате Крыма, это все-равно что играть в чемпионате Фарерских островов. К тому же никогда украинцы Шахтера и Зари не согласятся на подобную аферу.
10 seconds to stars
10 seconds to stars
24 ноября 2015 в 15:18
Я лично уважаю Шахтер и не понимаю такую точку зрения запорожского ультрас.
Такое ощущение у нас хотят что бы в стране остался лишь Динамо Киев, что бы скатились до уровня нынешней шотландской лиги. И так уровень посещаемости упал ниже плинтуса, как и рейтинг тв трансляций...
64русс
64русс
24 ноября 2015 в 14:36
новости из Украины всё противнее и противнее
fas759
fas759 ответ rom2228man (раскрыть)
24 ноября 2015 в 14:21
А чего они со Львова уехали, там вроде у них все хорошо было?
spartak kursk
spartak kursk
24 ноября 2015 в 14:17
Разберитесь в себе.
Viktor41
Viktor41
24 ноября 2015 в 13:49
Зря. Шахтер команда юго-востока.
The Frei
The Frei
24 ноября 2015 в 13:48
Пусть в Ростов переезжают. Будет супер Ростовское дерби и рфпл сильнее станет.
redbluegorsk
redbluegorsk ответ gооdbуеgооdbоу (комментарий удален) (раскрыть)
24 ноября 2015 в 13:41
В сравнении с вами,я получается, абсолютно здоровый человек!)))
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
24 ноября 2015 в 13:34
Cтрана клоунов...Друг друга ненавидят,а виновата Россия)
DIDI 23
DIDI 23
24 ноября 2015 в 13:08
Грамотные!
Пока пишут по русски без ошибок.
redbluegorsk
redbluegorsk
24 ноября 2015 в 13:08
Что взять с нездоровых людей?!?
alboro
alboro
24 ноября 2015 в 13:03
бред
ZORY123
ZORY123
24 ноября 2015 в 12:16
Клуб из Запорожья полный .... учитывая уровень чемпионата Украины на данный момент Металлург в чемпионате не выиграл ни одного матча 3 ничьих 11 поражений, 6 мячей забито 35 пропущено, вдумайтесь в эти цифры ? Какие фанаты там могут быть? Какой футбол они смотрят? Лучше смотреть матчи дворовых команд.
Lenny Kravitz
Lenny Kravitz ответ EvilVoice (раскрыть)
24 ноября 2015 в 12:09
Возможно ты и прав, бразильцы наверно не захотят ехать
Анжиножечник
Анжиножечник
24 ноября 2015 в 12:08
Опять Россия виновата?
rom2228man
rom2228man
24 ноября 2015 в 12:08
Вот народ.
я, честно, сам живу в Запорожье, уже очень давно притом
честно, ведут себя наши "запорожские болельщики" как последние мрази.
ФКМЗ расформировали, так дайте ж другим поиграть, клуб тем более какой хороший
Им играть негде, а эти уроды ещё и баннеры какие-то вешают
Их бы самих вместо баннеров повесить, честно
EvilVoice
EvilVoice ответ Lenny Kravitz (раскрыть)
24 ноября 2015 в 12:01
Играть то может быть и можно, только вот кто туда поедет в здравом уме?
Fred Devil
Fred Devil
24 ноября 2015 в 12:00
Что сказать про Шахтёр? Да многое можно, но не смотря на многие ГЛОБАЛЬНЫЕ факторы, команда жива, команда борется за чемпионство, команда после 3-х поражений в ЛЧ вынесла шведов и включилась в борьбу хотя бы за 3-е место. Поставь на место Шахтёра какой-нибудь западный клуб? Давно бы обнылись, разбежались и расформировались. Я не поклонник этой команды, но то, как они сейчас проявляют СПОРТИВНЫЙ ДУХ (ни слова о политике, шла бы она лесом хотя бы сейчас), Шахтёру - большое уважение, как спортивному клубу.
DIDI 23
DIDI 23 ответ Майкл59ru (раскрыть)
24 ноября 2015 в 11:53
Они украинского не знают.
Lenny Kravitz
Lenny Kravitz
24 ноября 2015 в 11:52, ред.
Во Львове атмосфера совсем другая несмотря на все политические бредни и то что недолюбливают Шахтер во Львове вина не сколько Ахметова, сколько самих игроков Шахтера, если бы они ложились под мяч, шли в жесткие стыки, как тот же Днепр, возможно их бы и воспринимали как бойцов, а так что эти бразильцы с Реалом показали или Баварией, технику?)) или то что они готовы бутсы Роналду чистить лишь бы свалить с Украины?

Место Шахтера конечно же в Донецке, если на Донбасс-арене играть уже в принципе можно, то тренировочная база в Киршах как раз находится на линии огня.
Гость
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