Фанаты запорожского «Металлурга» против переезда «Шахтера» в их город

Ультрас запорожского «Металлурга» выступили с официальным заявлением.
«Баннер в адрес „Шахтера“: „Вам здесь не рады“ был сделан нами при моральной поддержке многих жителей Запорожья, которые разделяют наши взгляды. Вывешивали этот баннер также запорожские ультрас.
Хотим предостеречь всех, кто будет лоббировать переезд „Шахтера“ в Запорожье. Господа, это наша Родина, это наш родной край».
Донецкий «Шахтер» недавно провел матч УПЛ в Запорожье. В ответ на это болельщики выесили баннер «Вам здесь не рады».
Отметим, что запорожский «Металлург» находится на грани исчезновения.
Вот в моём кругу общения нет никого, кто против Шахтёра в нашем городе
Вот в моём кругу общения нет никого, кто против Шахтёра в нашем городе
Такое ощущение у нас хотят что бы в стране остался лишь Динамо Киев, что бы скатились до уровня нынешней шотландской лиги. И так уровень посещаемости упал ниже плинтуса, как и рейтинг тв трансляций...
Такое ощущение у нас хотят что бы в стране остался лишь Динамо Киев, что бы скатились до уровня нынешней шотландской лиги. И так уровень посещаемости упал ниже плинтуса, как и рейтинг тв трансляций...
Пока пишут по русски без ошибок.
Пока пишут по русски без ошибок.
я, честно, сам живу в Запорожье, уже очень давно притом
честно, ведут себя наши "запорожские болельщики" как последние мрази.
ФКМЗ расформировали, так дайте ж другим поиграть, клуб тем более какой хороший
Им играть негде, а эти уроды ещё и баннеры какие-то вешают
Их бы самих вместо баннеров повесить, честно
я, честно, сам живу в Запорожье, уже очень давно притом
честно, ведут себя наши "запорожские болельщики" как последние мрази.
ФКМЗ расформировали, так дайте ж другим поиграть, клуб тем более какой хороший
Им играть негде, а эти уроды ещё и баннеры какие-то вешают
Их бы самих вместо баннеров повесить, честно
Место Шахтера конечно же в Донецке, если на Донбасс-арене играть уже в принципе можно, то тренировочная база в Киршах как раз находится на линии огня.
Место Шахтера конечно же в Донецке, если на Донбасс-арене играть уже в принципе можно, то тренировочная база в Киршах как раз находится на линии огня.