Дубль Гризманна приносит победу «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» у себя дома не испытал особых проблем с «Галатасараем», уверенно победив. Отметим, что два мяча за «матрасников» забил форвард Антуан Гризманн.
Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»
«Атлетико» — «Галатасарай» — 2:0 (1:0)
Голы: Гризманн 13, 65.
«Атлетико»: Облак — Гамес, Хименес, Годин, Филипе Луис — Коке, Габи, Тиагу (Сауль 75), Феррейра Карраско (О.Торрес 71) - Ф.Торрес, Гризманн (Вьетто 68).
Главный тренер: Диего Симеоне
«Галатасарай»: Муслера — Денайер (Адын 25), Шеджу, Кайя, Балта (Гюмюш 78) - Кыса, Караджан, Сарыоглу, Снейдер, Озтекин — Подольски.
Главный тренер: Мустафа Денизли
Предупреждения: Адын 56.
Судья: Никола Риццоли