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Дубль Гризманна приносит победу «Атлетико»

26 ноября 2015, 01:24
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)ГалатасарайМатч завершен

Мадридский «Атлетико» у себя дома не испытал особых проблем с «Галатасараем», уверенно победив. Отметим, что два мяча за «матрасников» забил форвард Антуан Гризманн.

Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»

«Атлетико» — «Галатасарай» — 2:0 (1:0)
Голы: Гризманн 13, 65.

«Атлетико»: Облак — Гамес, Хименес, Годин, Филипе Луис — Коке, Габи, Тиагу (Сауль 75), Феррейра Карраско (О.Торрес 71)  - Ф.Торрес, Гризманн (Вьетто 68).
Главный тренер: Диего Симеоне

«Галатасарай»: Муслера — Денайер (Адын 25), Шеджу, Кайя, Балта (Гюмюш 78) - Кыса, Караджан, Сарыоглу, Снейдер, Озтекин — Подольски.
Главный тренер: Мустафа Денизли

Предупреждения: Адын 56.

Судья: Никола Риццоли

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
26 ноября 2015 в 19:20
вполне внятно
alboro
alboro
26 ноября 2015 в 13:51
на классе
Die Roten
Die Roten ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
26 ноября 2015 в 12:00
рибери сказал что после баварии может поехать эмираты или млс.но обязательно туда.где не сможет играть против баварии ни в каких турнирах.
Die Roten
Die Roten
26 ноября 2015 в 11:59
с победой атлетико!
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Ystavshiy (раскрыть)
26 ноября 2015 в 11:14
Наш трансферный гуру не сможет такую сделку провернуть))Как тебе вариант с Рибери?в Баварии не особо он нужен а у нас смог бы реанимировать карьеру.
Apsny
Apsny
26 ноября 2015 в 10:35
С победой матрас!
Ystavshiy
Ystavshiy ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
26 ноября 2015 в 10:00
Мечта)) В Италии кризис, большие трансферы редкость.Мое мнение, лучше бы вместо Манджукича+Диабала взяли Гризмана, более крутая инвестиция была бы!
Санчо Панса
Санчо Панса
26 ноября 2015 в 09:50
Лучший игрок в составе нынешнего Атлетико Мадрид наряду, пожалуй, с Коке! Недаром ведь француза хотят видеть у себя многие именитые клубы Старого Света) Молодчик, Гризманн! С победой, матрасники)
Майкл59ru
Майкл59ru
26 ноября 2015 в 09:41
Так им и надо этим туркам!
sir_Alex
sir_Alex
26 ноября 2015 в 09:30
Молодец Антуан!
nahan
nahan
26 ноября 2015 в 09:26
Гризманн как на дрожжах растет...
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Ystavshiy (раскрыть)
26 ноября 2015 в 07:41
На флангах Гризманн и Куадрадо,огонь просто!
Mr_Tim
Mr_Tim
26 ноября 2015 в 07:33
КрасавчеГ! тащит клуб
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
26 ноября 2015 в 06:46
Снейдер и Подольски ...(
Galaxy real way
Galaxy real way
26 ноября 2015 в 06:30, ред.
И обеспечил катлетам плей-офф ! Но я все же хочу чтобы именно Бенфика заняла первое место, пусть катлеты с сильным соперником начинают стадию 1/8, и потому желаю победы "орлам"на "Эштадиу да Луиш"!
Ystavshiy
Ystavshiy
26 ноября 2015 в 05:56
Гризмана бы в Юве, за него 50 миллионов у.е. не жалко )
Gannibal45
Gannibal45
26 ноября 2015 в 02:27
Гризманн машина
Pulse240
Pulse240
26 ноября 2015 в 02:10
У Гризаманна причёска как у меня)
Объективное мнение
Объективное мнение
26 ноября 2015 в 01:35
ожидаемо
Заратустра
Заратустра
26 ноября 2015 в 01:35
Банда Симеоне на ходу. Гризманн особенно сверкает.
Leo-1987
Leo-1987
26 ноября 2015 в 01:29
Молодцы Атлеты !
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