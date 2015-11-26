Дубль Гризманна приносит победу «Атлетико»

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26 ноября 2015, 01:24

Мадридский «Атлетико» у себя дома не испытал особых проблем с «Галатасараем», уверенно победив. Отметим, что два мяча за «матрасников» забил форвард Антуан Гризманн.

Мадрид, стадион «Висенте Кальдерон»

«Атлетико» — «Галатасарай» — 2:0 (1:0)

Голы: Гризманн 13, 65.

«Атлетико»: Облак — Гамес, Хименес, Годин, Филипе Луис — Коке, Габи, Тиагу (Сауль 75), Феррейра Карраско (О.Торрес 71) - Ф.Торрес, Гризманн (Вьетто 68).

Главный тренер: Диего Симеоне

«Галатасарай»: Муслера — Денайер (Адын 25), Шеджу, Кайя, Балта (Гюмюш 78) - Кыса, Караджан, Сарыоглу, Снейдер, Озтекин — Подольски.

Главный тренер: Мустафа Денизли

Предупреждения: Адын 56.

Судья: Никола Риццоли