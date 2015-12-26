Хиддинк: «Не могу гарантировать, что у Косты не будет эмоциональных вспышек»

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26 декабря 2015, 13:17

Главный тренер «Челси» не видит проблемы в том, что нападающий «синих» порой слишком эмоционален. По его мнению, для спортсмена это нормально, если он потом осознает последствия своих вспышек.

«Спортсмены могут показать свои эмоции, но они должны понимать через 5-10 секунд, что сделали. Коста может сосредоточиться на том, что умеет делать. Я не гарантирую, что у него не будет вспышек. Как и у кого-то еще. Но игроки должны думать о том, что у них получается лучше всего. В последнее время Коста контролировал себя. Он не отвлекался на что-то помимо футбола. Не могу на него жаловаться».