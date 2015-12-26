Хиддинк: «Не могу гарантировать, что у Косты не будет эмоциональных вспышек»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк не видит проблемы в том, что нападающий «синих» Диего Коста порой слишком эмоционален. По его мнению, для спортсмена это нормально, если он потом осознает последствия своих вспышек.
«Спортсмены могут показать свои эмоции, но они должны понимать через 5-10 секунд, что сделали. Коста может сосредоточиться на том, что умеет делать. Я не гарантирую, что у него не будет вспышек. Как и у кого-то еще. Но игроки должны думать о том, что у них получается лучше всего. В последнее время Коста контролировал себя. Он не отвлекался на что-то помимо футбола. Не могу на него жаловаться».
Не церемонься, короче, с Костой этим. А то сядет на голову.
Не церемонься, короче, с Костой этим. А то сядет на голову.