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Хиддинк: «Не могу гарантировать, что у Косты не будет эмоциональных вспышек»

26 декабря 2015, 13:17

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк не видит проблемы в том, что нападающий «синих» Диего Коста порой слишком эмоционален. По его мнению, для спортсмена это нормально, если он потом осознает последствия своих вспышек.

«Спортсмены могут показать свои эмоции, но они должны понимать через 5-10 секунд, что сделали. Коста может сосредоточиться на том, что умеет делать. Я не гарантирую, что у него не будет вспышек. Как и у кого-то еще. Но игроки должны думать о том, что у них получается лучше всего. В последнее время Коста контролировал себя. Он не отвлекался на что-то помимо футбола. Не могу на него жаловаться».

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Все комментарии
nahan
nahan
27 декабря 2015 в 09:15
У Косты эмоции порой перехлестывают.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 декабря 2015 в 20:15
сегодня он его услышел
112910415
112910415
26 декабря 2015 в 17:49
да хоть бы играл эффективно!
fussball_01
fussball_01
26 декабря 2015 в 15:56
при Хиддинке заиграет как надо
Максим Садов
Максим Садов
26 декабря 2015 в 15:22
Да все игроки эмоциональны... Это нормально. Не вижу нечего плохого
Inspired
Inspired ответ Дедуктор (раскрыть)
26 декабря 2015 в 14:13
Он тебя услышал, ага.
Дедуктор
Дедуктор
26 декабря 2015 в 13:51
Гус Иваныч, а ты пример с "сэра" бери. Он мог и трех-этажным покрыть, и башку какому-нить бэкхему в раздевалке ботинком пробить.
Не церемонься, короче, с Костой этим. А то сядет на голову.
pif57
pif57
26 декабря 2015 в 13:36
Психиатру показывали?
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