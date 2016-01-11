Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал считает, что болельщики должны быть довольны последними результатами команды. Он не понимает, почему некоторые фанаты стали покидать стадион во время матча Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед», победу в котором МЮ вырвал в компенсированное время благодаря реализованному Уэйном Руни пенальти.
«Можно относиться к чему-то отрицательно, но мы вышли в следующий раунд. Мы выиграли два матча подряд, выйдя из плохого отрезка. Так что болельщики МЮ должны быть счастливы. Нужно понимать, что наши противники защищались по 10 человек за линией мяча. Это необходимо принимать во внимание. Возможно, эти победы дадут нам нужный толчок. Я не знаю, почему зрители стали уходить за пять минут до конца встречи. У всех свои причины. Важно, что они приходят на стадион».
Так, уважаемый Луи, вы измените манеру игру на более быструю и рискованную и тогда глядишь не будут соперники успевать в 10м отходить к своим воротам!
Да уж ЛВГ видимо уже больше головой на пенсии и в МЮ ему не так важно что он оставит, а просто лишь бы дать хоть какой-то результат, вот и играет МЮ главное не пропустить, а забить, как нибудь забьем!
Так, уважаемый Луи, вы измените манеру игру на более быструю и рискованную и тогда глядишь не будут соперники успевать в 10м отходить к своим воротам!
Да уж ЛВГ видимо уже больше головой на пенсии и в МЮ ему не так важно что он оставит, а просто лишь бы дать хоть какой-то результат, вот и играет МЮ главное не пропустить, а забить, как нибудь забьем!
Ван Гал: «Болельщики МЮ должны быть счастливы»
Ван Гал: «Болельщики МЮ должны быть счастливы»
Результат - конечно хорошо...
Но смотреть на вялые, безвольные действия любимой команды - это хуже поражения...(да ещё и из игры в игру...из тура в тур...)
Да и чему радоваться то? забить удалось только с пенальти и то в добавленное время =(
Результат - конечно хорошо...
Но смотреть на вялые, безвольные действия любимой команды - это хуже поражения...(да ещё и из игры в игру...из тура в тур...)
Да и чему радоваться то? забить удалось только с пенальти и то в добавленное время =(