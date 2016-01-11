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Ван Гал: «Болельщики МЮ должны быть счастливы»

11 января 2016, 22:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал считает, что болельщики должны быть довольны последними результатами команды. Он не понимает, почему некоторые фанаты стали покидать стадион во время матча Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед», победу в котором МЮ вырвал в компенсированное время благодаря реализованному Уэйном Руни пенальти.

«Можно относиться к чему-то отрицательно, но мы вышли в следующий раунд. Мы выиграли два матча подряд, выйдя из плохого отрезка. Так что болельщики МЮ должны быть счастливы. Нужно понимать, что наши противники защищались по 10 человек за линией мяча. Это необходимо принимать во внимание. Возможно, эти победы дадут нам нужный толчок. Я не знаю, почему зрители стали уходить за пять минут до конца встречи. У всех свои причины. Важно, что они приходят на стадион».

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Все комментарии
112910415
112910415
12 января 2016 в 23:25
плохо дело
nahan
nahan
12 января 2016 в 17:24
Ван Гаал апеллирует фактами побед, а игры-то нет.
WildKem
WildKem
12 января 2016 в 09:34
"Так что болельщики МЮ должны быть счастливы. Нужно понимать, что наши противники защищались по 10 человек за линией мяча. Это необходимо принимать во внимание"

Так, уважаемый Луи, вы измените манеру игру на более быструю и рискованную и тогда глядишь не будут соперники успевать в 10м отходить к своим воротам!

Да уж ЛВГ видимо уже больше головой на пенсии и в МЮ ему не так важно что он оставит, а просто лишь бы дать хоть какой-то результат, вот и играет МЮ главное не пропустить, а забить, как нибудь забьем!
sarmat15
sarmat15
12 января 2016 в 09:16
Это уже даже не издевательство и не троллинг.это диагноз и поставлен он давно.слейся уже в унитаз.там твоё место.
ДАША Д
ДАША Д
12 января 2016 в 08:36
Зрители хотят зрелища. ванГалЛуи
enot7000
enot7000
12 января 2016 в 07:49
самые счастливые ванГалЛуи
DEADP00L
DEADP00L
12 января 2016 в 07:09
Он прав,наконец-то прервалась эта жуткая серия,а игра со временем придет
ЮЗИК
ЮЗИК
12 января 2016 в 07:02
Осчастливил блин!
Fester_Addams
Fester_Addams
12 января 2016 в 06:54
по-настоящему болелы-фаны манков будут счастливы, когда этого [Соблюдайте правила]ка отправят в отставку...
Санчо Панса
Санчо Панса
12 января 2016 в 04:31
Суонси защищался десятью игроками? Спасибо, Луи, знатно посмеялся) Если бы не Давид, то не факт, что манкунианцы обыграли бы впервые при Ван Гаале лебедей! Хорошо, что в тот вечер блистал Антони Мартиаль) А с чего они должны быть счастливы? Результат есть, а вот поставленной игры пока нет, увы(
aviciii
aviciii
12 января 2016 в 04:30
хаххахахха Ван Гал - лучший !!
Mr_Tim
Mr_Tim
12 января 2016 в 03:54
Дибил! пошел ты тренеришко...
Барса 23
Барса 23 ответ просто сашка (раскрыть)
12 января 2016 в 01:13
Подскажи пожалуйста где вы берете эту подробную статистику?Никак найти не могу)
просто сашка
просто сашка
11 января 2016 в 23:44
75 ударов в створ соперников за 20 матчей АПЛ.


Ван Гал: «Болельщики МЮ должны быть счастливы»
Caniggia
Caniggia
11 января 2016 в 23:39
Не думал я что Галь закончит в дурдоме, но, похоже, это так.
MSN-thebest
MSN-thebest
11 января 2016 в 23:30
Вангал по ходу какие-то грибы употребляет, и живет в параллельной реальности, где все прекрасно и разноцветно
bfd
bfd
11 января 2016 в 23:22
поняли нет? счастливы должны быть. лучше уже не будет))
просто сашка
просто сашка ответ Катя_МЮ (раскрыть)
11 января 2016 в 23:17
троллит
owl_fake
owl_fake ответ SanitarForest (раскрыть)
11 января 2016 в 23:10
Из первой лиги)
rubinovyi2
rubinovyi2
11 января 2016 в 23:07
Похоже,пока ты у руля,счастливы будут соперники.
DavideSanton
DavideSanton
11 января 2016 в 23:06
Не, реально уже кажется что он издевается говоря такое.
sergey1989
sergey1989
11 января 2016 в 23:05
Должны быть счастливы, когда Ван Гаала уволят.
de Valmont
de Valmont
11 января 2016 в 23:04, ред.
Просто, потому что нет игры...
Результат - конечно хорошо...
Но смотреть на вялые, безвольные действия любимой команды - это хуже поражения...(да ещё и из игры в игру...из тура в тур...)
Да и чему радоваться то? забить удалось только с пенальти и то в добавленное время =(
owl_fake
owl_fake ответ Катя_МЮ (раскрыть)
11 января 2016 в 23:03
Причём в весьма изощрённой форме.
Катя_МЮ
Катя_МЮ
11 января 2016 в 23:01
Он издевается?
SanitarForest
SanitarForest
11 января 2016 в 22:58
наверное потому что до Гали МЮ такие команды выносил в одну калитку... а так конечно есть повод радоваться повержен Суонси занимающий 17 место и аж сам Шеффилд из чемпионшипа.....
просто сашка
просто сашка
11 января 2016 в 22:58
маразм крепчал...
Red_team
Red_team
11 января 2016 в 22:55, ред.
Старческий маразм - страшная вещь, человек "чудит", а сам думает, что все верно делает. Я сталкивался с такими пожилыми людьми. Страшно жить с таким соседом, может газом всю квартиру наполнить до взрывоопасного состояния и спичку зажечь, думая, что таким образом мух убьет в квартире =(
owl_fake
owl_fake
11 января 2016 в 22:51
Этот человек делает всё возможное, чтобы нормальные люди его ненавидели.
pif57
pif57
11 января 2016 в 22:41
Точно дураком прикидывается!
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