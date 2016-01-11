Ван Гал: «Болельщики МЮ должны быть счастливы»

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11 января 2016, 22:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» считает, что болельщики должны быть довольны последними результатами команды. Он не понимает, почему некоторые фанаты стали покидать стадион во время матча Кубка Англии с «Шеффилд Юнайтед», победу в котором МЮ вырвал в компенсированное время благодаря реализованному Уэйном Руни пенальти.