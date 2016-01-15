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Клопп: «У ван Гала своя философия, которую нужно уважать»

15 января 2016, 18:40
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Я люблю дерби, это как соль для супа. В воскресенье будет очень важный матч, ведь мы с МЮ находимся рядом в таблице, и обеим командам нужны очки.  

Ван Гал является одним из самых успешных тренеров в мировом футболе. У него есть своя футбольная философия, которую надо уважать. Нам нужен четкий план на игру, а просто перебегать команду голландца не получится».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», который еще называют «северо-западным дерби», состоится в воскресенье. Начало в 17-05 по Москве.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Mr_Tim (раскрыть)
16 января 2016 в 20:58
это раньше было в кайф, а теперь смотреть на битву двух полразвалившихся клубов - печальное зрелище.
lobsterdam
lobsterdam
16 января 2016 в 20:54
где клоп нашел "дерби"?
nahan
nahan
16 января 2016 в 11:51
Надеюсь на победу мерсисайдцев.
cannongun
cannongun
16 января 2016 в 09:08
хорошо потроллил
Mr_Tim
Mr_Tim
16 января 2016 в 09:02
У Клоппа футбол интересней и зрелищней! но дерби этих клубов эт кайф!) ждем с нетерпением матча)
enot7000
enot7000
16 января 2016 в 01:33
Вангализм)) ванГалЛуи
Бригант 669
Бригант 669
15 января 2016 в 23:55
МЮ ВПЕРЕД!! хотя как тренеру больше симпатизирую клоппу!! ЛВГ иссяк, старику пора на покой!
Таганский
Таганский
15 января 2016 в 23:50
Философию, возможно, нужно уважать..
Но не игру, которая проповедует такая философия..
Aza Liverpool
Aza Liverpool
15 января 2016 в 23:30
Клопп заколотит последний гвоздь в ящик с вандалом...
Raúl _Morientes
Raúl _Morientes
15 января 2016 в 22:35
Ну ну лучше бы твоя мотивация чем тупая философия
TerekRM
TerekRM
15 января 2016 в 22:14
Нет никакой философии, нельзя назвать такую игру,какой нибудь философией
Фиорито
Фиорито
15 января 2016 в 21:37
У Ван Галя есть своя, не совсем удачная философия, но это уже его проблемы. Это тренер, умеющий работать с молодежью. Посмотрим, повезет ли Клоппу на новом месте?
KoValery
KoValery
15 января 2016 в 20:51
А где можно его философские труды почитать?
alexov222
alexov222
15 января 2016 в 20:46, ред.
клопп-джентельмен. как можно уважать философию, при которой тратятся сумашедшие деньги,а команда не то чтоб стоит на месте,а медленно откатывается назад
starche
starche
15 января 2016 в 20:42
Никакой философии нет, а в голове неразбериха.
Капитан Смоллетт
Капитан Смоллетт
15 января 2016 в 20:18, ред.
правильно говорит клопп, а тупым глорам не понять, что в футбол играют футболисты, а не тренер! Легче же на человека в интернетах гнать, чем самому что-то сделать в своей жизни
ander_herrera
ander_herrera
15 января 2016 в 20:10, ред.
тоже мне философия,забивать голы в втором тайме,т.е 1 гол,а если начнется новость про увольнение, играть хорошо
ст_прапорщик
ст_прапорщик
15 января 2016 в 19:48
Вот и поглядим, чья философия более приспособлена к реалиям АПЛ, дерби обещает быть нескучным
Juventus21
Juventus21
15 января 2016 в 19:41
Под*ёб защитан)
Санчо Панса
Санчо Панса
15 января 2016 в 19:39
Это будет очень важный матч как для тех, так и для других! Оба клуба провели потные матчи против Арсенала и Ньюкасла, в которых забили три и пропустили три. Было весело) Надеюсь, что Мата зарешает на Энфилд Роуд, как и в прошлом сезоне. Удачи красным дъяволам Манчестера!
Amazing_Iniesta
Amazing_Iniesta
15 января 2016 в 19:32, ред.
Затролил
Bibras
Bibras
15 января 2016 в 19:27
У Ван Гала есть своя философия которая уже всех достала. Играть нужно, а не катать мячик вдоль поля.
зигзаг
зигзаг
15 января 2016 в 19:22
Манчестер как борщ без мяса. Для Ван галской философии нужен определенный подбор игроков, а с этими раскатывать соперника виражами не получится.
волгoдон
волгoдон ответ nurajanm (раскрыть)
15 января 2016 в 19:21
Ты пожалуй прав. Ливерпуль-МанЮнайтед покруче будет МанЮнайтед-Мансити,Арсенал-Тотен,Ливерпуль-Эвертон..
Ptaha91
Ptaha91 ответ The_BESTolo4b (комментарий удален) (раскрыть)
15 января 2016 в 19:16
А ведь страшно да?:))))
nurajanm
nurajanm
15 января 2016 в 19:14
Матч «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед», который еще называют «северо-западным дерби», состоится в воскресенье. Начало в 17-05 по Москве.
Что за заголовка.
Это эль классико английского футбола и в мире
Это неуважительно
волгoдон
волгoдон
15 января 2016 в 18:56
Завтра друг друга и уважите.
Всегда интересное противостояние.
ивановец1
ивановец1
15 января 2016 в 18:54
философ о философе
Антон за MU
Антон за MU
15 января 2016 в 18:51
На счет философии отлично под***бал )))
rubinovyi2
rubinovyi2
15 января 2016 в 18:47
Вот за эту самую "философию" все соперники и полюбили разом Ван Гала!
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