Клопп: «У ван Гала своя философия, которую нужно уважать»

Менеджер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о предстоящем матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед».
«Я люблю дерби, это как соль для супа. В воскресенье будет очень важный матч, ведь мы с МЮ находимся рядом в таблице, и обеим командам нужны очки.
Ван Гал является одним из самых успешных тренеров в мировом футболе. У него есть своя футбольная философия, которую надо уважать. Нам нужен четкий план на игру, а просто перебегать команду голландца не получится».
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», который еще называют «северо-западным дерби», состоится в воскресенье. Начало в 17-05 по Москве.
Но не игру, которая проповедует такая философия..
Но не игру, которая проповедует такая философия..
Что за заголовка.
Это эль классико английского футбола и в мире
Это неуважительно
Что за заголовка.
Это эль классико английского футбола и в мире
Это неуважительно
Всегда интересное противостояние.
Всегда интересное противостояние.