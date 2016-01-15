Клопп: «У ван Гала своя философия, которую нужно уважать»

1452872442

15 января 2016, 18:40

Менеджер «Ливерпуля» поделился мнением о предстоящем матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

«Я люблю дерби, это как соль для супа. В воскресенье будет очень важный матч, ведь мы с МЮ находимся рядом в таблице, и обеим командам нужны очки.

Ван Гал является одним из самых успешных тренеров в мировом футболе. У него есть своя футбольная философия, которую надо уважать. Нам нужен четкий план на игру, а просто перебегать команду голландца не получится».

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», который еще называют «северо-западным дерби», состоится в воскресенье. Начало в 17-05 по Москве.