Московское «Динамо» сыграло вничью с «Завишей»

В контрольном матче на зимнем сборе московское «Динамо» сыграло вничью с польской «Завишей» — 1:1. В составе поляков голом на 3-й минуте отличился Ангельский, москвичи сравняли счет на 44-й минуте усилиями Дьякова.
Состав «Динамо»: Габулов, Дьяков (Живоглядов 67), Козлов (Морозов 46), Губочан, Денисов, Соснин (Каляшин 46), Ионов (Катрич 46), Драгун (Кузьмин 46), Живоглядов (Левин 46), Ташаев (Терехов 46), Погребняк (Обольский 46).
В предыдущем поединке «Динамо» обыграло «Анжи».
В Динамо сейчас российские ребята будут делать погоду.
Желаю удачи и не вылктеть в фнл.
В Динамо сейчас российские ребята будут делать погоду.
Желаю удачи и не вылктеть в фнл.
Вратарь поляков, который играл в первом тайме, произвел на меня сильное впечатление. Ощущение, что скинхед проходил мимо стадиона, а полякам вратаря не хватало) Выбритые виски, тренировочные, бутсы - "желтый" Адидас за 3000 р.(в прошлые выходные такие видел в продаже). Он и сделал Дьякова героем матча, пропустив со штрафного не сложный мяч. На второй тайм вышел вратарь посерьезнее...но бутсы были аналогичные...как и у врача польской команды, который на поле выбегал помощь игрокам оказывать.
Похоже, что Кобелев осознал то, что "нас опять на...ли" и понял - не будет никаких ЦЗ новых в команде...ни голандских, ни шведских...ни из ФНЛ. Понял это и стал ставить Морозова на место ЦЗ.
Второй тайм был поинтереснее. Молодые ускорили игру. Катрич старался, Терехов "обнюхался" со взрослыми партнерами, да и Обольский выглядит убедительнее Погребняка. Штангу чуть не погнул могучим ударом с левой из штрафной.
Будем надеяться, что это был худший наш матч в этом году.
Вратарь поляков, который играл в первом тайме, произвел на меня сильное впечатление. Ощущение, что скинхед проходил мимо стадиона, а полякам вратаря не хватало) Выбритые виски, тренировочные, бутсы - "желтый" Адидас за 3000 р.(в прошлые выходные такие видел в продаже). Он и сделал Дьякова героем матча, пропустив со штрафного не сложный мяч. На второй тайм вышел вратарь посерьезнее...но бутсы были аналогичные...как и у врача польской команды, который на поле выбегал помощь игрокам оказывать.
Похоже, что Кобелев осознал то, что "нас опять на...ли" и понял - не будет никаких ЦЗ новых в команде...ни голандских, ни шведских...ни из ФНЛ. Понял это и стал ставить Морозова на место ЦЗ.
Второй тайм был поинтереснее. Молодые ускорили игру. Катрич старался, Терехов "обнюхался" со взрослыми партнерами, да и Обольский выглядит убедительнее Погребняка. Штангу чуть не погнул могучим ударом с левой из штрафной.
Будем надеяться, что это был худший наш матч в этом году.
Шалом)
Шалом)