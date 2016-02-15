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Московское «Динамо» сыграло вничью с «Завишей»

15 февраля 2016, 20:58

В контрольном матче на зимнем сборе московское «Динамо» сыграло вничью с польской «Завишей» — 1:1. В составе поляков голом на 3-й минуте отличился Ангельский, москвичи сравняли счет на 44-й минуте усилиями Дьякова.

Состав «Динамо»: Габулов, Дьяков (Живоглядов 67), Козлов (Морозов 46), Губочан, Денисов, Соснин (Каляшин 46), Ионов (Катрич 46), Драгун (Кузьмин 46), Живоглядов (Левин 46), Ташаев (Терехов 46), Погребняк (Обольский 46).

В предыдущем поединке «Динамо» обыграло «Анжи».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
16 февраля 2016 в 04:46
Ну хотя бы не проиграли бело-голубые и то хорошо! Побеждать в таких матчах не так и важно по большому то счету. Как и в матче с пражской Спартой Динамо вынуждено было отыгрываться и у них это получилось) А следующим соперником подопечных Кобелева станет ЦСКА!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
15 февраля 2016 в 23:29
Кузьмин перспективный малый
EAGinLE
EAGinLE
15 февраля 2016 в 22:54
Динамо тренеруется .
Гуливер
Гуливер
15 февраля 2016 в 22:32
скоро Владивосток,даже увидит Динамо в живую )
Sem25
Sem25 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 22:30, ред.
Про Кобелева абсолютно верно сказано. Про состав тоже соглашусь. Не самый слабый. Будут выкладываться. Как ни странно, конкуренция за место практически на всех позициях. Кроме ЦЗ и левого хава.
Sem25
Sem25 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 22:26
Даже не обратил на это внимание.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Sem25 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 22:21, ред.
И с этим составом на этот сезон вполне можно играть,есть клубы послабее.Я смотрел календарь Динамо,просто жесть.Меня больше волнует психологическое составляющее,готова ли команда выкладываться в каждом матче,если будут провалы.Единственное успокаивает,что Кобелев,парень с характером и играть на 50% не позволит.
Sem25
Sem25 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 22:15, ред.
Нападающий точно нужен. И атакующий центральный полузащитник. Вальбуэна был хорош. Воронин похуже. Кокорин мог играть на этом месте. Но такого игрока найти за разумные деньги практически невозможно. С хорошими нападающими аналогичная картина.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Sem25 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 22:12
А кто капитан в Динамо?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Sem25 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 22:10
Все верно.Хотелось бы добротного опорника и напа.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ KBR-07 (комментарий удален) (раскрыть)
15 февраля 2016 в 22:07
Если бы в Тереке играло столько своих игроков,то я был бы беспредельно рад.Эх,живу вот такой мечтой.
Sem25
Sem25 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 22:07
А для чего нужны новички, которые не усиливают команду? Таких игроков у нас и в молодежке хватает.
EVM
EVM
15 февраля 2016 в 22:04
Спасибо, что не проиграли полякам.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Sem25 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 22:03
А я думаю будут новички,вопрос в том усилят ли они команду.
ТиГРЕНкиН
ТиГРЕНкиН
15 февраля 2016 в 22:02
Тюууу
wojanolja
wojanolja
15 февраля 2016 в 22:01
с завшией ??...печально
holms918
holms918
15 февраля 2016 в 21:58
Всё идёт по плану. Динамо
PATRIOT1965
PATRIOT1965
15 февраля 2016 в 21:57
Пора выбирать более сильных соперников.Это касается не только Динамо.
ОЛЛС
ОЛЛС ответ Sem25 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 21:53
Посмотрим.Молодежь есть своя...
Sem25
Sem25 ответ ОЛЛС (раскрыть)
15 февраля 2016 в 21:51
До соперника из второго польского дивизиона особого дела нет. В таких играх надо смотреть на себя. Играли плохо. Я понимаю, что Кобелев грамотный, но упертый в свои идеи тренер. Может он все-таки поймет, что надо менять тактику. Нет у нас сейчас подбора игроков, который позволяет играть первым номером, держать мяч, проводить затяжные позиционные атаки. Надо исходить из того, что есть. Пусть мы будем играть строго от обороны. Пусть Ионов играет на месте нападающего и бегает в контратаки. Сейчас результат важнее.
spartak never die
spartak never die
15 февраля 2016 в 21:40
Симпатизируют команды с минимумом легов.
В Динамо сейчас российские ребята будут делать погоду.
Желаю удачи и не вылктеть в фнл.
порт
порт
15 февраля 2016 в 21:28
Пашка решил больше не забивать мячи, а просто забить болт на этот бардак.
ОЛЛС
ОЛЛС ответ Sem25 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 21:28
Так часто бывает,что изначально слабый соперник выжимается по-полной и начинает рвать,как будто играет в последний раз....А выводы делать надо.
Den Bull
Den Bull
15 февраля 2016 в 21:26
Думаю второй круг для Динамо будет печальным.
нечитайло
нечитайло
15 февраля 2016 в 21:24
Все хилее и хилее
Sem25
Sem25 ответ ОЛЛС (раскрыть)
15 февраля 2016 в 21:20
К любой игре надо относиться серьезно. Один показатель был на уровне - кол-во нарушений. Определенно больше чем в матче Реал-Хетафе)
ОЛЛС
ОЛЛС ответ Sem25 (раскрыть)
15 февраля 2016 в 21:15
К этим играм не стоит относиться серьезно.
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
15 февраля 2016 в 21:13
Где тут провокация?)
Sem25
Sem25
15 февраля 2016 в 21:13, ред.
Вся польская премьера дешевле Зенита...мы играли с командой второго дивизиона...не показали ничего. Как мы собираемся играть в официальных играх слабо понимаю.
Вратарь поляков, который играл в первом тайме, произвел на меня сильное впечатление. Ощущение, что скинхед проходил мимо стадиона, а полякам вратаря не хватало) Выбритые виски, тренировочные, бутсы - "желтый" Адидас за 3000 р.(в прошлые выходные такие видел в продаже). Он и сделал Дьякова героем матча, пропустив со штрафного не сложный мяч. На второй тайм вышел вратарь посерьезнее...но бутсы были аналогичные...как и у врача польской команды, который на поле выбегал помощь игрокам оказывать.
Похоже, что Кобелев осознал то, что "нас опять на...ли" и понял - не будет никаких ЦЗ новых в команде...ни голандских, ни шведских...ни из ФНЛ. Понял это и стал ставить Морозова на место ЦЗ.
Второй тайм был поинтереснее. Молодые ускорили игру. Катрич старался, Терехов "обнюхался" со взрослыми партнерами, да и Обольский выглядит убедительнее Погребняка. Штангу чуть не погнул могучим ударом с левой из штрафной.
Будем надеяться, что это был худший наш матч в этом году.
ПрогульщиК
ПрогульщиК ответ Leicester City (комментарий удален) (раскрыть)
15 февраля 2016 в 21:12
Успокойся тараторщик)
Шалом)
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