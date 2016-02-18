Бенитес: «„Реал“ меняет тренеров каждый год, и все начинается с нуля»

Бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес подчеркнул, что работать под руководством президента мадридцев Флорентино Переса было тяжело. Напомним, испанца уволили по ходу этого сезона.
«Я думаю, мы проделали хорошую работу, игра команды улучшилась. Но никакого терпения проявлено не было. Болельщики нервничали, и президент решил сменить тренера. Такое часто происходит в „Реале“ в последнее время. Не так просто быть тренером „Реала“. Все должно быть идеально. Если что-то пойдет не так, вы окажетесь в беде.
Перес заставлял меня нервничать. Он всегда приходил в раздевалку, общался с игроками, был активен в прессе. В Англии так не принято, например. „Реалу“ нужна последовательность, чтобы побеждать. А в „Реале“ тренер меняется каждый год, и все начинается с нуля».
Как только что-то пойдёт не по плану, или так покажется руководству, у вас начнутся проблемы. Я считаю, что мы справлялись с задачами и могли продолжать в том же духе, но нервничать начали игроки, болельщики, президент, в результате был сменён главный тренер.
Последовательность действий — ключ к успеху. Вам приходится бороться с „Барселоной“, у которой есть свой собственный стиль игры и модель футбола. „Реал“ в то же время каждый год меняет тренеров и начинает всё сначала. Вот почему „Барселона“ выиграла пять из семи последних чемпионатов, а мадридские клубы по одному.
Каталонцы в шестой раз за восемь лет вышли в финал Кубка Испании и завоевали за это время более чем в два раза больше трофеев, чем „Реал“. Думаю, всё дело в последовательности.
Флорентино Перес проделал отличную работу в плане бизнеса, потому что „Реал“ должен развиваться как бизнес-проект, и это получается. С футбольной точки зрения проблема мадридцев в том, что „Барселона“ продолжает выигрывать. Перес пытается что-то менять, искать решения, но „Барселона“ с каждым годом выигрывает всё больше», — сказал Бенитес в эфире BT Sport.
Как только что-то пойдёт не по плану, или так покажется руководству, у вас начнутся проблемы. Я считаю, что мы справлялись с задачами и могли продолжать в том же духе, но нервничать начали игроки, болельщики, президент, в результате был сменён главный тренер.
Последовательность действий — ключ к успеху. Вам приходится бороться с „Барселоной“, у которой есть свой собственный стиль игры и модель футбола. „Реал“ в то же время каждый год меняет тренеров и начинает всё сначала. Вот почему „Барселона“ выиграла пять из семи последних чемпионатов, а мадридские клубы по одному.
Каталонцы в шестой раз за восемь лет вышли в финал Кубка Испании и завоевали за это время более чем в два раза больше трофеев, чем „Реал“. Думаю, всё дело в последовательности.
Флорентино Перес проделал отличную работу в плане бизнеса, потому что „Реал“ должен развиваться как бизнес-проект, и это получается. С футбольной точки зрения проблема мадридцев в том, что „Барселона“ продолжает выигрывать. Перес пытается что-то менять, искать решения, но „Барселона“ с каждым годом выигрывает всё больше», — сказал Бенитес в эфире BT Sport.
А Рафа красава - не побоялся сказать как есть! Уважаю!
А Рафа красава - не побоялся сказать как есть! Уважаю!