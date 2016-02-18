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Бенитес: «„Реал“ меняет тренеров каждый год, и все начинается с нуля»

18 февраля 2016, 09:26

Бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес подчеркнул, что работать под руководством президента мадридцев Флорентино Переса было тяжело. Напомним, испанца уволили по ходу этого сезона.

«Я думаю, мы проделали хорошую работу, игра команды улучшилась. Но никакого терпения проявлено не было. Болельщики нервничали, и президент решил сменить тренера. Такое часто происходит в „Реале“ в последнее время. Не так просто быть тренером „Реала“. Все должно быть идеально. Если что-то пойдет не так, вы окажетесь в беде.

Перес заставлял меня нервничать. Он всегда приходил в раздевалку, общался с игроками, был активен в прессе. В Англии так не принято, например. „Реалу“ нужна последовательность, чтобы побеждать. А в „Реале“ тренер меняется каждый год, и все начинается с нуля».

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Все комментарии
311
311 ответ Die Roten (раскрыть)
20 февраля 2016 в 13:55
Ван Гала верните!)
лолос
лолос ответ Санчо Панса (раскрыть)
18 февраля 2016 в 19:09
С такими результатами точно недоработает. Посмотрим сегодня, что его команда в Лиге Европы покажет. Если еще и оттуда вылетят, то, вероятно, терпение руководства лопнет и уже никакие связи не помогут.
JonSnow
JonSnow
18 февраля 2016 в 18:26
«Это сложно объяснить. Вы должны понимать, что происходит в мадридском „Реале“ в последние годы. Были Камачо, дель Боске, Пеллегрини, Моуринью и Анчелотти, быть тренером здесь не так-то просто. Ваша работа должна быть идеальной.

Как только что-то пойдёт не по плану, или так покажется руководству, у вас начнутся проблемы. Я считаю, что мы справлялись с задачами и могли продолжать в том же духе, но нервничать начали игроки, болельщики, президент, в результате был сменён главный тренер.

Последовательность действий — ключ к успеху. Вам приходится бороться с „Барселоной“, у которой есть свой собственный стиль игры и модель футбола. „Реал“ в то же время каждый год меняет тренеров и начинает всё сначала. Вот почему „Барселона“ выиграла пять из семи последних чемпионатов, а мадридские клубы по одному.

Каталонцы в шестой раз за восемь лет вышли в финал Кубка Испании и завоевали за это время более чем в два раза больше трофеев, чем „Реал“. Думаю, всё дело в последовательности.

Флорентино Перес проделал отличную работу в плане бизнеса, потому что „Реал“ должен развиваться как бизнес-проект, и это получается. С футбольной точки зрения проблема мадридцев в том, что „Барселона“ продолжает выигрывать. Перес пытается что-то менять, искать решения, но „Барселона“ с каждым годом выигрывает всё больше», — сказал Бенитес в эфире BT Sport.
iBragim2102
iBragim2102
18 февраля 2016 в 17:31
В Реале тренер меняется каждый год, но Беню сняли через пол)
Санчо Панса
Санчо Панса ответ лолос (раскрыть)
18 февраля 2016 в 17:26
Думаешь он недоработает до конца сезона? Ну посмотрим)
AlexandrMUnited
AlexandrMUnited
18 февраля 2016 в 15:58
Это РЕАЛьная проблема " королевских" - вечно менять тренеров.
лолос
лолос ответ Санчо Панса (раскрыть)
18 февраля 2016 в 15:17
Ждем пока Невилла уволят.
sir_Alex
sir_Alex
18 февраля 2016 в 13:51
Ему ли не знать!
KONI rules
KONI rules
18 февраля 2016 в 13:37
Соглашусь с Беней, внатуре Переса нужно слать в пень, да, он легко отбивает бабки на трансферах, подогревает интерес к клубу именами в команде, но трофеев от этого не прибавляется в должной мере. Реал должен быть прежде всего командой, а командой он был только в бытность Анчелотти. И того отправили гулять.
УДАР
УДАР
18 февраля 2016 в 13:32
ОбидаГоворит
ПрогульщиК
ПрогульщиК
18 февраля 2016 в 13:17
Бенитес вызвал взрыв маленьких пуканчиков сливо4ных))))
амурец
амурец
18 февраля 2016 в 13:03
завалил всю игру и ноет
TerekRM
TerekRM
18 февраля 2016 в 12:38
Это человек разрушил Реал,матч против севильи и барселоны вообще цирк,да что я говорю,где была наполи с ним и без него!
Die Roten
Die Roten ответ bykmeker_30 (раскрыть)
18 февраля 2016 в 11:35
в баварии кстати тоже не легко)но надеюсь никогда бенитес ее тренеровать не будет!))
bykmeker_30
bykmeker_30 ответ Die Roten (раскрыть)
18 февраля 2016 в 11:25
Надеюсь когда ни будь, Бенитас, возглавит Баварию, а там мы глянем, легко ли быть тренером Баварии )))
Die Roten
Die Roten
18 февраля 2016 в 11:11
быть тренером в реале не просто.это да
Фиорито
Фиорито
18 февраля 2016 в 10:46
Поскольку Перес постоянно вмешивается в дела команды, с ним трудно работать, а поскольку он неадекват, то любой косой взгляд может стать поводом для увольнения. Такое же глупое существо и Ван Галь. Единственный тренер, которому президенты подают кофе в постель это Жозе Моуриньо, но и на старуху нашлась проруха в лице Еву Карнейры.
Санчо Панса
Санчо Панса
18 февраля 2016 в 10:33
Да, Рафа прямо выставил себя заложником обстоятельств в мадридском Реале! Ай-ай-ай. После этого его видимо нужно пожалеть? Ну-ну) И вообще почему Бенитес до сих пор никого не тренирует? Во всяком случае ему лучше тренировать, чем говорить в подобном ключе.
Triem
Triem
18 февраля 2016 в 10:32
Мы это знаем, Рафа! Все это знают! Эту проблему отрицают только болелы Реала, ну и сам Перес естественно)!
А Рафа красава - не побоялся сказать как есть! Уважаю!
mordvin60
mordvin60
18 февраля 2016 в 10:29
Чехарда знатная
Erik15
Erik15
18 февраля 2016 в 10:28
Все "деревянные"играли в основе,Данило,Каземиро,да и наш Дениска .Бывало,что и Крооса на "банку"сажал.Такие мастера как Хамес и Иско,были в опале у Беньки.Так о чём он "трёт"?
NRG_
NRG_
18 февраля 2016 в 10:25
его появления в реале , можно расценивать как диверсию. за пол года игру так развалил, что теперь зидану хорошо попотеть придется
Galaxy real way
Galaxy real way
18 февраля 2016 в 10:04
Во первых меняет тренера каждый год это бред полнейший, во вторых Беня по всем параметрам провалил сезон, вылетели с кубка очень глупо. Начиная даже наверное с назначения Пеллегрини Реал никогда сезон вот так не начинал, Реал не мог играть в нормальный футбол даже на родном стадионе не говоря о выездных матчах, не смогли обыграть мертвую Валенсию, продули в матче с Хихоном, проиграли два матча подряд в Примере, причем основой полностью влетели Барселоне на родном стадионе. Прости Беня но это было не простительно.
CL2014
CL2014
18 февраля 2016 в 09:51
"невничать"? НашелОшибку
вхсо 111
вхсо 111
18 февраля 2016 в 09:40
Нытик, так и скажи несправился.
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