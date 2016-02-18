Бенитес: «„Реал“ меняет тренеров каждый год, и все начинается с нуля»

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18 февраля 2016, 09:26

Бывший главный тренер «Реала» подчеркнул, что работать под руководством президента мадридцев было тяжело. Напомним, испанца уволили по ходу этого сезона.

«Я думаю, мы проделали хорошую работу, игра команды улучшилась. Но никакого терпения проявлено не было. Болельщики нервничали, и президент решил сменить тренера. Такое часто происходит в „Реале“ в последнее время. Не так просто быть тренером „Реала“. Все должно быть идеально. Если что-то пойдет не так, вы окажетесь в беде.

Перес заставлял меня нервничать. Он всегда приходил в раздевалку, общался с игроками, был активен в прессе. В Англии так не принято, например. „Реалу“ нужна последовательность, чтобы побеждать. А в „Реале“ тренер меняется каждый год, и все начинается с нуля».