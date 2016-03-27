Ворм вызван в сборную Голландии вместо травмированного Силлессена

Голкипер «Тоттенхэма» Михел Ворм вызван под знамена сборной Голландии вместо Яспера Силлессена, сломавшего на тренировке нос. Также «оранжевые» пригласили в расположение национальной команды Марко ван Гинкела, который заменит Дэви Клаассена, повредившего колено.
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