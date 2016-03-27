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Ворм вызван в сборную Голландии вместо травмированного Силлессена

27 марта 2016, 21:58

Голкипер «Тоттенхэма» Михел Ворм вызван под знамена сборной Голландии вместо Яспера Силлессена, сломавшего на тренировке нос. Также «оранжевые» пригласили в расположение национальной команды Марко ван Гинкела, который заменит Дэви Клаассена, повредившего колено.

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Inside91
Inside91
28 марта 2016 в 08:10
Силессен неплохо накосячил с лягушатниками - вся наднжда на Ворма.
Гуливер
Гуливер
28 марта 2016 в 01:50
У оранжевых низкого уровня вратари не то,что был Ван Дер Сар,вот теперь лавочник от Шпор совсем беда
Он-моя жизнь
Он-моя жизнь
28 марта 2016 в 00:54
Давай, Ворм, покажи на что способен))))
Monolo
Monolo
27 марта 2016 в 22:01
Миша тащи!
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