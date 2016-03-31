Карлос Эдуардо сменит «Рубин» на «Атлетико Минейро»

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31 марта 2016, 23:53

В ближайшее время полузащитник «Рубина» , который говорил, что уйдет из команды, подпишет контракт с «Атлетико Минейро». 28-летнему экс-игроку «Гремио» и «Хоффенхайма» осталось дождаться результатов медобследования, после чего «Рубин» разорвет контракт с игроком, и он переберется в Бразилию. Его договор с «Рубином» рассчитан до 2018 года, но продолжать отношения стороны не собираются.