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Карлос Эдуардо сменит «Рубин» на «Атлетико Минейро»

31 марта 2016, 23:53

В ближайшее время полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо, который говорил, что уйдет из команды, подпишет контракт с «Атлетико Минейро». 28-летнему экс-игроку «Гремио» и «Хоффенхайма» осталось дождаться результатов медобследования, после чего «Рубин» разорвет контракт с игроком, и он переберется в Бразилию. Его договор с «Рубином» рассчитан до 2018 года, но продолжать отношения стороны не собираются.

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Все комментарии
Bad Spenser
Bad Spenser
02 апреля 2016 в 18:34
наверное самый провальный трансфер рубина , хотя если бы не травмы...
NeLdO
NeLdO
01 апреля 2016 в 18:25
любимый игрок котлина)))
arzamas
arzamas
01 апреля 2016 в 12:14
Наконец-то Рубин избавляется от этого засранца.
FaTeK1945ru
FaTeK1945ru
01 апреля 2016 в 11:54
...прощай!!!
Jurij_Mar
Jurij_Mar
01 апреля 2016 в 10:05
Давай ,Эдичка,заканчивай эту эпопею.
Не срослось у тебя здесь.
Шуnя771
Шуnя771
01 апреля 2016 в 09:41
.... ЭдуардоКарлос
guf ak-47
guf ak-47
01 апреля 2016 в 08:57
лучший трансфер рубина за копейки xDDDDDDD
Санчо Панса
Санчо Панса
01 апреля 2016 в 07:51
Вот и его время пришло вернутся в Бразилию! И уже не в первый раз) Так и не оправдал свой трансфер в Рубин в свое время. А в Хоффенхайме, до перехода в казанский клуб, отлично играл!
rubinovyi2
rubinovyi2
01 апреля 2016 в 07:19
Ну не срослось..,так бывает.
Удачи Эдичка!
КПР
КПР
01 апреля 2016 в 01:39
Одним этим даже не контрактом, а событием рябые перекрыли все свои "плюсовые " достижения. Транжиры народных денег !! ЭтоИнтересно
Пепс
Пепс ответ Strikers18 (раскрыть)
01 апреля 2016 в 00:44
Да ты уж все сказал што думаешь...хм хм хм ...
Пепс
Пепс
01 апреля 2016 в 00:40, ред.
Давай досвиданья. Спасибо за все , но....был Домингес купленный за 1,5 ляма и ты за 20.... А разница в отдаче просто колосальная и не в твою пользу Карлос
Strikers18
Strikers18
01 апреля 2016 в 00:35
загубил карьеру в Казани,что же скажут великие эксперты футбола с соккера?
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