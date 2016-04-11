Семак посетил расположение женской сборной России

Тренер «Зенита» Сергей Семак побывал в расположении женской сборной России по футболу. Семак пожелал россиянкам удачи в поединке отборочного турнира к Евро-2017 с Венгрией, который состоится завтра.
Тренер «Зенита» Сергей Семак побывал в расположении женской сборной России по футболу. Семак пожелал россиянкам удачи в поединке отборочного турнира к Евро-2017 с Венгрией, который состоится завтра.
Кстати как мужчина он , скажем , на 4-ку . ( по V-b/s )
Кстати как мужчина он , скажем , на 4-ку . ( по V-b/s )