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Семак посетил расположение женской сборной России

11 апреля 2016, 14:55

Тренер «Зенита» Сергей Семак побывал в расположении женской сборной России по футболу. Семак пожелал россиянкам удачи в поединке отборочного турнира к Евро-2017 с Венгрией, который состоится завтра.

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Все комментарии
DAD81
DAD81
11 апреля 2016 в 23:00
Нет. Богданыч - святое. Шутить не буду.
bosun
bosun
11 апреля 2016 в 20:54
Сеалекс - спонсор)
pomor45
pomor45
11 апреля 2016 в 18:59
И навёл в курятнике такой переполох.
SanitarForest
SanitarForest
11 апреля 2016 в 17:07
подобрал бы там пару тройку игроков для нашей "мужской" сборной)))
bertoshas
bertoshas
11 апреля 2016 в 17:01
Семак - настоящий мужчина!!!
Гаванский
Гаванский ответ Menorra.Atalanta (раскрыть)
11 апреля 2016 в 16:50
откуда знаешь?Он ведь нормальной ориентации!1
Санчо Панса
Санчо Панса
11 апреля 2016 в 16:06
Молодец, Сергей Богданович! На все у Семака хватает времени. И в сборной России успевает, и в Зените, и вот теперь посетил женскую национальную команду)
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
11 апреля 2016 в 16:00
ЧТО-ТО ДЕВУШКА НЕ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНАЯ СТОИТ)ИГОГООООООООООООООООО
Leicester City
Leicester City
11 апреля 2016 в 15:50
хочу стать тренером женской сборной россии или испании!!!!! даже бесплатна работал бы!!!!!
mat73
mat73
11 апреля 2016 в 15:38
Ух, шалунишка)))
ДСА
ДСА
11 апреля 2016 в 15:32
СемакСергей тонус девушкам поднял.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
11 апреля 2016 в 15:26
Молодых самочек с накачанными ножками выбирает
Moskwich
Moskwich
11 апреля 2016 в 15:13
Надеюсь, Сергей Богданович вдохновил наших девушек и придал им уверенности в собственных силах. Удачи и победы россиянкам.
Майкл59ru
Майкл59ru
11 апреля 2016 в 15:13
Интересно кто первым из женской сборной родит двойню от Семака )
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
11 апреля 2016 в 15:05
ЭтоИнтересно а в раздевалку заходил ?
RUSTY8
RUSTY8
11 апреля 2016 в 15:04
на знали, что сережке трансферные дела доверили))))
амурец
амурец
11 апреля 2016 в 15:01
молодец
Menorra.Atalanta
Menorra.Atalanta
11 апреля 2016 в 15:00
Ну мужчина приехал к девушкам нашим . Даст советы , морально и физически поднимет дух)).

Кстати как мужчина он , скажем , на 4-ку . ( по V-b/s )
Andronikos_81
Andronikos_81
11 апреля 2016 в 14:57
Весна)
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