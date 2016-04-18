Пеев: «Надеюсь, что в матче с „Зенитом“ судейство будет нормальным, а не как в прошлых играх»

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18 апреля 2016, 20:12

Играющий тренер «Амкара» считает предстоящий поединок с «Зенитом» в рамках полуфинала Кубка России важнейшей для пермяков встречей в сезоне:

«Лично для меня эта игра сезона. Надеюсь, на этот раз мы победим их. Конечно, „Зенит“ будет настроен, но они всеми силами сейчас стараются выиграть чемпионат, и это дает нам небольшой плюс: такая ситуация лучше, чем если бы они понимали, что не станут чемпионами, так как в таком случае они бы бросили все силы на Кубок. Надеюсь, что судейство будет нормальным, не так как в прошлых матчах».