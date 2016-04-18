Пеев: «Надеюсь, что в матче с „Зенитом“ судейство будет нормальным, а не как в прошлых играх»

Играющий тренер «Амкара» Георги Пеев считает предстоящий поединок с «Зенитом» в рамках полуфинала Кубка России важнейшей для пермяков встречей в сезоне:
«Лично для меня эта игра сезона. Надеюсь, на этот раз мы победим их. Конечно, „Зенит“ будет настроен, но они всеми силами сейчас стараются выиграть чемпионат, и это дает нам небольшой плюс: такая ситуация лучше, чем если бы они понимали, что не станут чемпионами, так как в таком случае они бы бросили все силы на Кубок. Надеюсь, что судейство будет нормальным, не так как в прошлых матчах».
ибо нефиг тут панельным бандерлогам шастать...))
ибо нефиг тут панельным бандерлогам шастать...))
https://www.youtube.com/watch?v=Eo6wNPA48M0
И если б в прошлых матчах судейство было бы для вас плохим ,вы не были бы в полуфинале.
Пеев понимает что Питер перешагнёт Амкар ,как слон муравья,и начинает сам себя успакаивать неважностью Кубка для Зенита.......
И если б в прошлых матчах судейство было бы для вас плохим ,вы не были бы в полуфинале.
Пеев понимает что Питер перешагнёт Амкар ,как слон муравья,и начинает сам себя успакаивать неважностью Кубка для Зенита.......