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Пеев: «Надеюсь, что в матче с „Зенитом“ судейство будет нормальным, а не как в прошлых играх»

18 апреля 2016, 20:12
АмкарЛоготип футбольный клуб Амкар (Пермь)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился после серии пенальти

Играющий тренер «Амкара» Георги Пеев считает предстоящий поединок с «Зенитом» в рамках полуфинала Кубка России важнейшей для пермяков встречей в сезоне:

«Лично для меня эта игра сезона. Надеюсь, на этот раз мы победим их. Конечно, „Зенит“ будет настроен, но они всеми силами сейчас стараются выиграть чемпионат, и это дает нам небольшой плюс: такая ситуация лучше, чем если бы они понимали, что не станут чемпионами, так как в таком случае они бы бросили все силы на Кубок. Надеюсь, что судейство будет нормальным, не так как в прошлых матчах».

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Все комментарии
ТОС
ТОС
23 апреля 2016 в 12:41
дотрепался - погнали из команды....
redbluegorsk
redbluegorsk ответ Урия Гип (раскрыть)
20 апреля 2016 в 02:18
Переработанный нами овес,вы доедите!)))
redbluegorsk
redbluegorsk ответ Урия Гип (раскрыть)
20 апреля 2016 в 02:15
Если только, об твою бестолковую голову!)))
pomor45
pomor45 ответ лолос (раскрыть)
19 апреля 2016 в 20:02
Вот, вот, костоломам только бы что-нибудь поломать, а если судьи не дают, то продажные.
pomor45
pomor45
19 апреля 2016 в 19:59
Я тоже надеюсь, что судейство будет нормальное, и ваши тафгаев, особенно альфа-самца Белокурова, выгонят уже в первом тайме, чтобы они оставшихся игроков Зенита не перебили.
Урия Гип
Урия Гип ответ redbluegorsk (раскрыть)
19 апреля 2016 в 16:10
Не обожритесь овсом!
Урия Гип
Урия Гип ответ redbluegorsk (раскрыть)
19 апреля 2016 в 16:05
И ещё сам Амкар? Кто-нибудь Вам копыта пообломает!
Red blu
Red blu
19 апреля 2016 в 10:43
Пеев, а ведь Юрченко то же надеялся на нормальное судейство, а потом давал интервью как судья назначил два левых пенальти в его ворота от зенита!
Chilahim
Chilahim
19 апреля 2016 в 10:25
В Зените тоже рассчитывают на нормальное судейство, ведь тогда Амкар будет заканчивать матч вдевятером.
лолос
лолос
19 апреля 2016 в 09:25
Надежда на это слабая, будут как обычно тащить газовый проект. Но "Амкар" не сдастся, вперед Пермь!! Нужно сломать "Зениту" игру.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
19 апреля 2016 в 09:01
То,как Амкар пропустил первый гол, наводит на мысль о сделке. Вы нам три очка в чемпионате, а мы вам путёвку в финал Кубка. Посмотрим. ЭтоИнтересно
muntian
muntian
19 апреля 2016 в 08:47
Амкар, ты можешь.Даешь финал.
FILL31185
FILL31185
19 апреля 2016 в 08:05
Чемодан зарешает!!!!
KARE
KARE
19 апреля 2016 в 06:55
недождётесь-оплачено пожизненно
Бyффон
Бyффон ответ Sem25 (раскрыть)
19 апреля 2016 в 05:45
Там же,где и д-мо скоро будет.
Санчо Панса
Санчо Панса
19 апреля 2016 в 04:40
А что, разве было плохое судейство в предыдущих матчах между Амкаром и Зенитом? Это как посмотреть! Перед таким матчем лучше на эту тему не говорить, а то снова пермяки могут на этом попасться) И все же хочется, чтобы судейство было честным и объективным.
Kerri
Kerri
19 апреля 2016 в 01:03
ПеевГеорги что с судьей, что без него, если Зенит сыграет в полную силу, вас вынесут еще в первом тайме.
JuryLeko
JuryLeko ответ VadimR (раскрыть)
19 апреля 2016 в 00:53
они еще известны своей панелью...на всю европу))
JuryLeko
JuryLeko ответ Вперед Бандера (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля 2016 в 00:51
вот на укросайтах - нет в списке - российской лиги, а тут укрочемпионат есть...вот и тянет сюда таких, надо тоже изъять упр из списка лиг на соккере)
ибо нефиг тут панельным бандерлогам шастать...))
JuryLeko
JuryLeko ответ Исмагил (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля 2016 в 00:45
да ну
redbluegorsk
redbluegorsk ответ Бyффон (раскрыть)
19 апреля 2016 в 00:01
Завязывай ты с куревом!)))
redbluegorsk
redbluegorsk ответ Урия Гип (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:58
Естественно! Гинер купит победу ЦСКА и Амкару!!!)))
redbluegorsk
redbluegorsk ответ Jeck Denielse (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:56
А,вот раньше времени такие посты писать,по меньшей мере глупо!)))
Урия Гип
Урия Гип ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:48
Лодыгин не лучше Акинфеева, такой же [кю].
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Бyффон (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:47
нормальный болельщик, вот это что такое?
ПрогульщиК
ПрогульщиК
18 апреля 2016 в 23:32
Зенит катком пройдет.)
boi1231
boi1231
18 апреля 2016 в 23:27
Уважаемый Георги ,если ты бы смотрел матч со Спартаком ,то ты бы понял что судьи ни как не поддерживают Зенит,а наоборот !
Летов
Летов ответ denmig (раскрыть)
18 апреля 2016 в 23:08
и сколько очков нужно набрать,что бы завоевать Кубок?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля 2016 в 23:06
Удел слабаков - до матча пинять на судей.......
И если б в прошлых матчах судейство было бы для вас плохим ,вы не были бы в полуфинале.
Пеев понимает что Питер перешагнёт Амкар ,как слон муравья,и начинает сам себя успакаивать неважностью Кубка для Зенита.......
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера
18 апреля 2016 в 23:00
В целом,конечно,он прав. ПеевГеорги
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