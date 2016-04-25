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Эррера: «Де Хеа — номер 1 в мире»

25 апреля 2016, 01:12

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера считает, что его одноклубник Давид Де Хеа является лучшим вратарем в мире:

«Думаю, Де Хеа очень счастлив в „Манчестер Юнайтед“. Это заметно. Если вы не чувствуете себя счастливым, то не сможете выступать на таком уровне. Мы можем быть спокойны и с оптимизмом смотреть в будущее. Если мы начнем выигрывать трофеи, нам будет проще удерживать игроков мирового уровня.

Де Хеа — номер 1 в мире. В Англии знают об этом, но в остальном мире считают, что есть голкиперы и лучше, но я так не думаю. Когда мы начнем выигрывать трофеи, Давида оценят по достоинству. Это особенный талант».

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Все комментарии
Munutd
Munutd ответ AlexanderP622 (комментарий удален) (раскрыть)
26 апреля 2016 в 10:27
К сведению, ДДХ, выигрывал уже АПЛ (было давно, но было)... А то что сейчас МЮ не выигрывает нечего, так в чем виноват ДДХ?
milanetto10
milanetto10 ответ AlexanderP622 (комментарий удален) (раскрыть)
26 апреля 2016 в 09:20
это дно тащит мёртвый МЮ а кого тащит Нойер сильнейшую команду Германии?
RMUKMU
RMUKMU
25 апреля 2016 в 21:41
Де Хеа не только самый лучший, но и самый эффектный вратарь. Во многих матчах сейвы Давида красивее забитых голов.
BobShark
BobShark
25 апреля 2016 в 19:04
До Нойера ему еще расти и расти, хотя безусловно талантливый парень! Лучшие вратари, которых я видел - Кан, Буффон и Нойер, остальные намного позади- это мое мнение, никому его не навязываю!
multazar
multazar
25 апреля 2016 в 15:06
куртуа
диего алвес
де хеа
ShirokovI
ShirokovI ответ manutd navsegda (раскрыть)
25 апреля 2016 в 15:00
Бесспорно ДеХеа отличный вратарь, тем более что он еще молод! есть куда расти!
ХУБУЛ
ХУБУЛ ответ George-CFC (раскрыть)
25 апреля 2016 в 14:33
Это всё чёс, Нойер уже с Шальке (с более мёртвой командой,чем М.Ю. сегодня) играл в полуфинале Л.Ч. и с молодой сборной в полуфинал Ч.М. выходил.
Munutd
Munutd
25 апреля 2016 в 13:40
Самый стабильный игрок последних сезонов САФа и после САФовских времен...
амурец
амурец
25 апреля 2016 в 13:11
но не лучшим, но то что один из лучших точно
амурец
амурец ответ Kerri (раскрыть)
25 апреля 2016 в 13:10
хорошая шутка
SkiNheD
SkiNheD
25 апреля 2016 в 13:07
Так скажет любой игрок про вратаря своей команды.
manutd navsegda
manutd navsegda ответ ДСА (раскрыть)
25 апреля 2016 в 13:07
Логика во всей красе!)
manutd navsegda
manutd navsegda ответ ShirokovI (раскрыть)
25 апреля 2016 в 13:06
А мю не благодаря дехеа борется за четверку в АПЛ!! а не в сериале!
milanetto10
milanetto10
25 апреля 2016 в 12:49
лучший на сегодняшний день и думаю останется лучшим на ближайшие лет 5
Таткин
Таткин
25 апреля 2016 в 11:13
поспорю ДеХеаДавид
George-CFC
George-CFC ответ xanderbeloff (раскрыть)
25 апреля 2016 в 10:42
это командные достижения, не главное для оценки конкретного игрока.
xanderbeloff
xanderbeloff ответ George-CFC (раскрыть)
25 апреля 2016 в 10:34
Нойер в полуфинале ЛЧ,а где Де Хеа ?
ShirokovI
ShirokovI
25 апреля 2016 в 09:37
а по мне,так это Ханданович!!! словенец тащит никакущий Интер в этом сезоне! благодаря ему нерадзурри плетутся в первой четверке!
George-CFC
George-CFC ответ Санчо Панса (раскрыть)
25 апреля 2016 в 09:30
так а Де Хеа уже 2 года со средней обороной играет.
Санчо Панса
Санчо Панса ответ George-CFC (раскрыть)
25 апреля 2016 в 09:29
Так то оно так, но Ману тоже хорош! А оборона мюнхенской Баварии это не самое сильное звено на сегодня, мда.
ДСА
ДСА
25 апреля 2016 в 09:14
У кого зарплата выше тот и №1. ДеХеаДавид проигрывает Нойеру.
George-CFC
George-CFC ответ Санчо Панса (раскрыть)
25 апреля 2016 в 09:08
а чё про него помнить? Проблемы с обороной у Баварии и пропущенные голы пачкой от Ювентуса и Бенфики.
George-CFC
George-CFC
25 апреля 2016 в 09:06
Это действительно так. Нойер курит в сторонке.
Дэйв просто феноменален.
Санчо Панса
Санчо Панса
25 апреля 2016 в 09:05
А если быть более объективным, то Давид лучший испанский голкипер на сегодняшний день и лучший вратарь АПЛ! Не забываю про Ману Нойера)
Судья
Судья ответ BENFICA (комментарий удален) (раскрыть)
25 апреля 2016 в 08:54
Вам вынесено предупреждение за провокацию
jet_set
jet_set
25 апреля 2016 в 08:51
Один из.
DEADP00L
DEADP00L
25 апреля 2016 в 07:25
Полностью согласен с Андером!
WildKem
WildKem
25 апреля 2016 в 07:04
Ну если объективно смотреть не глядя на былые заслуги и учитывая, что оборона у МЮ сейчас не самая лучшая и чуть ли ни каждый матч в новом сочетание выходит оборона, в отличии от обороны Юве и Баварии, глядя тяжелых ударов сколько каждый матч отражает Давид, если посмотреть статистику примерно похожую как в хоккее у вратарей показывают, то скорее всего и она покажет, что у Давида наибольшее кол-во отраженных ударов.Буффон великий вратарь бесспорно, но у Де Хеа сейчас намного больше работы каждый матч в отличии от Буффона и того же Нойера и именно Давид чаще всего спасает ворота ото пропущенного гола, поэтому скорее всего так и есть, что на данный момент действительно именно он лучший голкипер в мире.
Майкл59ru
Майкл59ru
25 апреля 2016 в 06:44
Да какие там Де Хеа и Буффон,Джанаев вот кто лучший!
nurajanm
nurajanm
25 апреля 2016 в 06:12
После Нойера ДХА лучший
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