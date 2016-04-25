Эррера: «Де Хеа — номер 1 в мире»

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25 апреля 2016, 01:12

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» считает, что его одноклубник является лучшим вратарем в мире:

«Думаю, Де Хеа очень счастлив в „Манчестер Юнайтед“. Это заметно. Если вы не чувствуете себя счастливым, то не сможете выступать на таком уровне. Мы можем быть спокойны и с оптимизмом смотреть в будущее. Если мы начнем выигрывать трофеи, нам будет проще удерживать игроков мирового уровня.

Де Хеа — номер 1 в мире. В Англии знают об этом, но в остальном мире считают, что есть голкиперы и лучше, но я так не думаю. Когда мы начнем выигрывать трофеи, Давида оценят по достоинству. Это особенный талант».