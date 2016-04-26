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«Крестовский» не является окончательным вариантом названия нового стадиона «Зенита»

26 апреля 2016, 15:18

Решение о том, что новый стадион в Санкт-Петербурге будет носить название «Крестовский», не является окончательным.

Сообщается, что название арены еще должно быть утверждено правительством и губернатором города.

На данном этапе название «Крестовский» – предложение топонимической комиссии города, которое носит рекомендательный характер.

Стоит отметить, что в рамках грядущего Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года арена будет носить название «Санкт-Петербург». Именно такое название ранее было согласовано с ФИФА.

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Источник: sport-express.ru
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LeoBater
LeoBater
29 апреля 2016 в 00:04
Котовский подойдёт!
asgard25
asgard25
26 апреля 2016 в 20:57
Про бабушек уже писали???
makkie
makkie
26 апреля 2016 в 20:54
Нормальное название, аналог с всем известными "Крестами" ))

Почему болельщики не выбирают названия стадионов любимых клубов? У нас вон тоже Открытие какое-то - оно и видно, проклятый стадион, только очки там теряем раз за разом...

Даешь Зениту - стадион Зенит, Спартак - стадион Спартак, цска - стадион Гинер и т.д. )))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
26 апреля 2016 в 20:43
Без всякого юмора,предлагаю назвать стадион именем Льва Бурчалкина ,великолепного
Ленинградского игрока. Помню его великолепные игры,хоть я и армейский болельщик.
FANAT_ik
FANAT_ik
26 апреля 2016 в 20:25
Предлагаю назвать стадион "Черная дыра", ибо бабла туда засосало немеряно и конца края не видно
mat73
mat73
26 апреля 2016 в 20:07
Даже не смотря на историческое название острова, но для стадиона както мрачно звучит!..
Санчо Панса
Санчо Панса
26 апреля 2016 в 20:04
А разве не Зенит-Арена будет называться новый стадион Зенита? Крестовский как то не очень звучит! Хотя если проводить аналогии с Петровским, то есть какая то логика)
Sueverny
Sueverny
26 апреля 2016 в 19:57
Зачем "париться"? Называйте просто - "Золотой". Дешево и сердито...
морозз
морозз ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 апреля 2016 в 19:50
Можно и так...туалет огромный всех вместит!
sir-5
sir-5 ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
26 апреля 2016 в 18:30
"Чем же были вызваны такие неутешительные для приверженцев Ленинграда итоги? Почему оказались несостоятельными их ожидания? Ведь даже с учетом ведения с 1988 года кампании по переименованию города противниками советской власти число их сторонников по результатам социологического опроса, проведенного в Ленинграде 22—23 мая 1991 года, составило всего 32 процента. Почему же так все кардинально изменилось менее чем через месяц?"

О дальнейших действиях тогдашних политических напёрсточников читай : О. Аксенов. Доверием испытан Ч.3. Большой дом всерьез и надолго Глава 4. «ЛИПОВЫЙ» РЕФЕРЕНДУМ И КОНЕЦ ЛЕНИНГРАДА
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 апреля 2016 в 17:55
Да всё равно как назовут.......лишь бы к спонсорам не привязывали.....а то глупо будет как у некоторых ...."Открытие арена","ВТБ арена".........люди всё равно своё имя придумают.....

Лишь бы стадион был в центре футбольной жизни Европы...........
А то как «Стадион Первого Мая» в Северной Корее....помещается 150 тыс. зрителей,самый большой в мире а про него знать никто не знает.........
Амба Нагорск
Амба Нагорск
26 апреля 2016 в 17:51
Однозначно Распиловский
НУРЛАТ
НУРЛАТ
26 апреля 2016 в 17:31
Будет самым большим стадионом в ФНЛ!
bursenola
bursenola
26 апреля 2016 в 17:30
чет не верят в будущее своего проекта в питере, походу. вроде же "зенит-арена" собирались. а раз нет названия клуба в имени стадиона, то намек на то, что стадион переживет футбольную команду уже в ближайшие годы)
ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
ПФКЦСКА-ЧЕМПИОН
26 апреля 2016 в 17:25
Лучше АШАН...
mihaluch
mihaluch
26 апреля 2016 в 17:25
Самый дорогой стадион в мире,на один проект которого затрачено больше чем на строительство Арены в Амстердаме.Как бы он не назывался, а в народе его будут звать просто Муток.
Шляпстер
Шляпстер
26 апреля 2016 в 17:21
Хульковский.
Tajfun
Tajfun
26 апреля 2016 в 17:20
Петро-стадио.
zenitkoska
zenitkoska
26 апреля 2016 в 17:15
ЭтоИнтересно Стадион имени Миллера.)))
ПСКОВ903
ПСКОВ903
26 апреля 2016 в 17:14
РАСПИЛ-АРЕНА, БОМЖЕСТЭДИУМ И Т.П ОТЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ)
ТТ
ТТ
26 апреля 2016 в 17:13
Петровский, Крестовский ! Я не антисемит, но все же !
R1d3r
R1d3r
26 апреля 2016 в 17:08
Петросяномер просто зашкаливает в этой теме.
starche
starche
26 апреля 2016 в 17:03
Раздолье для злопыхателей и ненавистников! Вперед!
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
26 апреля 2016 в 17:03
крестовский если потому что подведомственен крестам? тогда в точку
starche
starche
26 апреля 2016 в 17:01
Надо не отдавать это на откуп чиновникам, а устроить референдум для жителей города!
New_Look
New_Look ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
26 апреля 2016 в 16:52
если б проводили реальный опрос - название было бы распил-теплотрасса!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ морозз (раскрыть)
26 апреля 2016 в 16:51
Саныч, ты как старый и заслуженный питерец (ленинградец) имеешь приоритетное право в выборе названия. Твой вариант мне, лично нравится, но может лучше Миллер-Арена?
caravanbashi
caravanbashi
26 апреля 2016 в 16:46
У нас 2 Петровских стадиона, в Москве и Питере, так что в Питере надо бы назвать по другому, чтобы путаницы не было, пусть будет Крестовский. Не нравятся Кресты, ну тогда и Лефортово тоже не хорошее название, но его никто не отменял.
Блиц
Блиц
26 апреля 2016 в 16:45
Зачем вообще "Зениту" стадион, они ведь все равно в кабинетах играют!
Freddy 99
Freddy 99 ответ FROBI (комментарий удален) (раскрыть)
26 апреля 2016 в 16:43
Не боись, имея правой рукой первого вора всея Руси московского пирожника Алексашку Меншикова, Петр I не покраснеет...
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