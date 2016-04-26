«Крестовский» не является окончательным вариантом названия нового стадиона «Зенита»

Решение о том, что новый стадион в Санкт-Петербурге будет носить название «Крестовский», не является окончательным.
Сообщается, что название арены еще должно быть утверждено правительством и губернатором города.
На данном этапе название «Крестовский» – предложение топонимической комиссии города, которое носит рекомендательный характер.
Стоит отметить, что в рамках грядущего Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года арена будет носить название «Санкт-Петербург». Именно такое название ранее было согласовано с ФИФА.
Почему болельщики не выбирают названия стадионов любимых клубов? У нас вон тоже Открытие какое-то - оно и видно, проклятый стадион, только очки там теряем раз за разом...
Даешь Зениту - стадион Зенит, Спартак - стадион Спартак, цска - стадион Гинер и т.д. )))
Почему болельщики не выбирают названия стадионов любимых клубов? У нас вон тоже Открытие какое-то - оно и видно, проклятый стадион, только очки там теряем раз за разом...
Даешь Зениту - стадион Зенит, Спартак - стадион Спартак, цска - стадион Гинер и т.д. )))
Ленинградского игрока. Помню его великолепные игры,хоть я и армейский болельщик.
Ленинградского игрока. Помню его великолепные игры,хоть я и армейский болельщик.
О дальнейших действиях тогдашних политических напёрсточников читай : О. Аксенов. Доверием испытан Ч.3. Большой дом всерьез и надолго Глава 4. «ЛИПОВЫЙ» РЕФЕРЕНДУМ И КОНЕЦ ЛЕНИНГРАДА
О дальнейших действиях тогдашних политических напёрсточников читай : О. Аксенов. Доверием испытан Ч.3. Большой дом всерьез и надолго Глава 4. «ЛИПОВЫЙ» РЕФЕРЕНДУМ И КОНЕЦ ЛЕНИНГРАДА
Лишь бы стадион был в центре футбольной жизни Европы...........
А то как «Стадион Первого Мая» в Северной Корее....помещается 150 тыс. зрителей,самый большой в мире а про него знать никто не знает.........
Лишь бы стадион был в центре футбольной жизни Европы...........
А то как «Стадион Первого Мая» в Северной Корее....помещается 150 тыс. зрителей,самый большой в мире а про него знать никто не знает.........