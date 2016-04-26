«Крестовский» не является окончательным вариантом названия нового стадиона «Зенита»

1461673084

26 апреля 2016, 15:18

Решение о том, что новый стадион в Санкт-Петербурге будет носить название «Крестовский», не является окончательным.

Сообщается, что название арены еще должно быть утверждено правительством и губернатором города.

На данном этапе название «Крестовский» – предложение топонимической комиссии города, которое носит рекомендательный характер.