Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2015/2016

Агаларов: «Судья матча с „Зенитом“ работал безобразно»

08 мая 2016, 08:34
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче чемпионата России.

«Хорошая игра, но нам в данной ситуации нужны очки, а их по итогам сегодняшнего матча нет. Понимали, что мячом будет чаще владеть „Зенит“, и постарались обезопасить подступы к штрафной площади. Но пропустили.

Второй тайм был лучше в плане наших действий в атаке. Были моменты у нас, могли забить, но в концовке и у „Зенита“ была пара возможностей, чтобы провести второй гол.

Что касается персоналий „Зенита“ – да, мы их всех знаем. Особая угроза – от Халка, от Дзюбы при верховых мячах. Но ребята с ними справились, хотя Дзюба и забил. „Зенит“ в хорошем состоянии сейчас, на ходу.

Даже если будем говорить о том, что судья был неправ, плохо судил, от этого ничто не меняется. Да, арбитр судил безобразно. Это мое мнение. Но что говорить, если повлиять на этот вопрос мы не можем?»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Новичок «Зенита» Ренан объяснил, почему выбрал 77-й номер
Вчера, 15:51
Головин прокомментировал признание своего гола лучшим в январе в Лиге 1
Вчера, 11:53
В «Локомотиве» объяснили выбор Галактионова в качестве главного тренера
Вчера, 08:56
Руководитель судейского комитета: «В нашей индустрии судьи лучше игроков»
16 февраля
Головин прокомментировал свой гол в ворота ПСЖ
11 февраля
Федун поздравил Тедеско с назначением главным тренером в сборную Бельгии
08 февраля
Сортировать
Все комментарии
m grazie
m grazie ответ IKER-RAUL (раскрыть)
08 мая 2016 в 19:52, ред.
А что им мешало играть весь сезон хорошо,так как они могут, а не последнюю игру?
m grazie
m grazie
08 мая 2016 в 19:49
Почему Мордовии не платили деньги из бюджета и затем вдруг резко заплатили, но только когда они слили матч с ЦСКА? Админ. ресурс!
alfranza
alfranza ответ Великолепный (раскрыть)
08 мая 2016 в 17:42
Зато как не пытался Зенит купить Лигу Чемпионов, она оказалась неподкупна. В матче с Бенфикой, Зенит жаловался на судью, но Уефа четко ответил: играть надо, не болтать с судьями.
pfc-cska_3196
pfc-cska_3196 ответ Nikola45 (раскрыть)
08 мая 2016 в 17:34
Смотрел оба матча с "Мордовией". И что? Вопросов к судейству в тех матчах нет. А что "Мордовия" рассыпалась - вопросы к саранской команде.
Ironyfan
Ironyfan ответ Свидетели картофельного позора (комментарий удален) (раскрыть)
08 мая 2016 в 16:51
Дружок , клевета уголовно-наказуема.
Меньше читай надписи на заборах.
Nikola45
Nikola45 ответ mondm (раскрыть)
08 мая 2016 в 16:22
Доказывает доказывает! Зенит ЦСКА две игры )) Особенно в последней )) Кстати вспоминайте как там судили ))
Nikola45
Nikola45 ответ pfc-cska_3196 (раскрыть)
08 мая 2016 в 16:20
Вспомните Мордовию! )) Кому туда очень охота? ))
Nikola45
Nikola45 ответ Askar989 (раскрыть)
08 мая 2016 в 16:18
Это не перебор а безобразие и подлость! Называть нужно все своими именами!
сканер
сканер
08 мая 2016 в 16:16
надо зарубежных судей приглашать!такие сюрпризы начнутся,ого-го!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
08 мая 2016 в 15:54
провальный сезон Анжи! абсолютно никакой игры, так иногда "всплески". в команде внутри клуба весь сезон идет какая то мышиная возня - это главная причина провала. взять по именам отличные игроки: Жиров толковый центр защитник, не зря Гус вызывал его в сборную, Лазич хорош; Боли - прекрасный , жадный до голов нап; Али грамотный защитник; Тигиев шустрый, креативный фланг, не ходит пешком по полю, сюда же Амаду и Беришу пускай нет космической техники, зато полностью компенсируют своей самоотдачей, потеряв мяч не лежат на поле, а встают и снова догоняют соперника; Мкртчан и Маевский игроки своих сборных, как опорники очень даже хороши для РПЛ; Илья умный, креативный игрок и как бы там не было переживающий за команду; и Юрченко и Помазан и тот же Песьяков нормальные вратари для РПЛ; плюс молодые, местные ребята готовые играть и выкладываться на поле. а вот сделать из этих всех ребят команду в этом сезоне не вышло, к сожалению.
tamerlan71
tamerlan71 ответ Port-Petrovsk007 (раскрыть)
08 мая 2016 в 15:53
Полностью согласен. И у Терека та же история всякий раз, когда они на ходу и идут в лидерах.
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответ mondm (раскрыть)
08 мая 2016 в 15:35
Адеуваты у вас -это Петр армеец,Леха конь красно-синий,
Саня АСТ,Макар Тайфун,ОЛЛС,Лайм,из тех кого давно знаю......
Ты в их число однозначно не входишь.поверь ) Хотя и не
первый год здесь )
mondm
mondm ответ Port-Petrovsk007 (раскрыть)
08 мая 2016 в 15:33
Наверно себя адекватом считаешь, да ахаха .. Ну да, когда по теме сказать нечего только адекват лезет в бутылку ...
Koнь
Koнь
08 мая 2016 в 15:31
СОГЛАСЕН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
08 мая 2016 в 15:28
Кстати,интересно твое мнение по поводу вчерашнего текста Ленорыча....
Все было в рамках ,как считаешь ?Только без лирики ,просто ответ на вопрос.
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответ mondm (раскрыть)
08 мая 2016 в 15:22, ред.
Не пукай.......здесь разговор двух нормальных людей был,
тебе здесь делать нечего,лезть в беседы адекватов !
Не назначенный пеналь в ваши ворота от Лапочкина
в игре с Анжи в первом круге вспомни.....вообще-то
у меня юр.образование,работа обязывает фактами
апеллировать,только с адекватными.........Свободен....
mondm
mondm ответ Port-Petrovsk007 (раскрыть)
08 мая 2016 в 15:20
Ты как обычно все знаешь , но фактов у тебя нет... ЦСКА игрой доказывает хотя проект ставит палки в колеса через свой судейский корпус ... И Вспомнить хоть один матч в котором бы вытягивали ЦСКА ты не способен. Именно Ростов забивал ЦСКА из вне игры, а не наоборот , именно Кранодар вчера забивал из вне игры ну виноват как всегда Гинер)
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
08 мая 2016 в 15:03
Предлагаешь мне теперь по истечении трех лет
вспоминать матчи 2013 года ? ) Ну ты силен )
Я в одном убежден по вам и по Зениту :
когда мы не можем,ресурс придет на помощь....
Вам самим то не надоело урывать чемпионство
у тех.кто его сейчас заслужил ? Вы же понимаете,
что 3/4 страны ждут победы Ростова только лишь
по причине что одно и то же надоедает,да и "любовь"
у регионов к центру сам знаешь какая......делай выводы )
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironyfan (раскрыть)
08 мая 2016 в 14:59
Выиграли , молодцы, но и мы вас 3:0 имели!!! А то что мы , а не вы на первом, так в ЧР 30 туров, кто стабильнее тот и чемпион.
День на день, год на год не приходится.
Удачи в ЛЕ!!!
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
08 мая 2016 в 14:53
Когда нечего возразить по 2013 сразу, думай что хочешь ? )
Весьма аргументированно ) Я не смотрел матч ваших с Тереком,
поэтому когда не смотрю,особо в тему не лезу,на обзоре трудно
делать полноценные выводы.....поэтому не обессудь в этом )
VurdOlak
VurdOlak
08 мая 2016 в 14:46
Странный Агаларов_Руслан
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
08 мая 2016 в 14:42, ред.
Ты просто от темы не уходи по поводу
возможного дежавю ) С той лишь разницей,
что тогда были наши,а сейчас это Ростов....

Наш состав первый круг прошел на парах,
и на первом месте, во втором вдруг стали
происходить чудеса,столько провалов,
а ЦСКА и Зенит лихо воспряли,ресурс столиц
заработал вовсю,в итоге мы остались третьими.....

Повторюсь,тот состав реально обязан был становиться
чемпионом,но в итоге дали возможность только третьими быть.
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007 ответ Бомж болотный (комментарий удален) (раскрыть)
08 мая 2016 в 14:30
Ну в таком случае получится дежавю 2013,
когда вы стали чемпионами,админом подвинув
нас,а вслед за вами.и Зенит нас со второго
подвинул,гегемония смотрю работает в такие
моменты очень хорошо.что у вас.что у них )
Askar989
Askar989
08 мая 2016 в 14:25
Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Валентина Иванова.

«Я не могу дать комментарий, как член комитета по этике, это будет нарушение корпоративной этики. Есть руководитель РФС, который дает добро на рассмотрение слов или поступков.

Гинер пытался уйти от острых углов, но у него не получилось. На мой взгляд, вспоминать родителей в гробу – это перебор. Я читал его высказывания, но он мог найти другие слова.

Я слышал, как и многие, что Иванов уходит от руководства судейского корпуса. При этом я бы мог понять, если Иванов судил, и Гинер обратился бы. Но воспоминать родителей, которые ушли, это некрасиво.

А собираться ли комитету по этике, решает только Виталий Леонтьевич Мутко», – сказал Созин.
pfc-cska_3196
pfc-cska_3196
08 мая 2016 в 14:24
Судья матча ЦСКА - "Терек" подсуживал "Тереку", судья матча "Анжи" - "Зенит" подсуживал "Зениту". Совпадение? Не думаю!
Кто-то ну очень хочет в Лигу Чемпионов 2016/2017, а ЦСКА и "Ростов" мешают.
Диньо
Диньо
08 мая 2016 в 14:22
америку открыл, Агаларов?)))) .... все судьи в РПФЛ поделены и большинство из них за Зенит, ЦСКА.... так что тут был тоже без вариантов...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
08 мая 2016 в 14:22
(ツ)
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007
08 мая 2016 в 14:20
Давно уже пора со времен Рубина,чтобы чемпионство
не ограничивалось только гегемонией Москвы и Питера.

Пусть Ростов будет чемпионом,он ровнее и Зенита и ЦСКА
прошел всю дистанцию.понятно,что в ЕК не участвовал,
но именно в чемпе он больше заслуживает победы,
у него по сути и не было никаких сбоев по ходу сезона,
а эти товарищи видите ли спохватились,и хотят из носа
у южан увести и чемпионство.и еще и второе место......
Так же и наших кинули в 2013 году сначала мимо чемпионства,
а после еще и мимо второго места,админресурс вовсю наяривал.
Совсем зажрались товарищи.....а Ростову чемпионства желаю !
ТОС
ТОС ответ bratskij (комментарий удален) (раскрыть)
08 мая 2016 в 14:14
вечно последнее место в группе и ржач над "рекордсменом" -весь уровень цлка...
AArmeets
AArmeets ответ Навуходоносор ll (комментарий удален) (раскрыть)
08 мая 2016 в 13:59
Пока Гинер у руля- не позволим!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 