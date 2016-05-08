Агаларов: «Судья матча с „Зенитом“ работал безобразно»

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08 мая 2016, 08:34

Главный тренер «Анжи» прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче чемпионата России.

«Хорошая игра, но нам в данной ситуации нужны очки, а их по итогам сегодняшнего матча нет. Понимали, что мячом будет чаще владеть „Зенит“, и постарались обезопасить подступы к штрафной площади. Но пропустили.

Второй тайм был лучше в плане наших действий в атаке. Были моменты у нас, могли забить, но в концовке и у „Зенита“ была пара возможностей, чтобы провести второй гол.

Что касается персоналий „Зенита“ – да, мы их всех знаем. Особая угроза – от Халка, от Дзюбы при верховых мячах. Но ребята с ними справились, хотя Дзюба и забил. „Зенит“ в хорошем состоянии сейчас, на ходу.

Даже если будем говорить о том, что судья был неправ, плохо судил, от этого ничто не меняется. Да, арбитр судил безобразно. Это мое мнение. Но что говорить, если повлиять на этот вопрос мы не можем?»