Агаларов: «Судья матча с „Зенитом“ работал безобразно»

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче чемпионата России.
«Хорошая игра, но нам в данной ситуации нужны очки, а их по итогам сегодняшнего матча нет. Понимали, что мячом будет чаще владеть „Зенит“, и постарались обезопасить подступы к штрафной площади. Но пропустили.
Второй тайм был лучше в плане наших действий в атаке. Были моменты у нас, могли забить, но в концовке и у „Зенита“ была пара возможностей, чтобы провести второй гол.
Что касается персоналий „Зенита“ – да, мы их всех знаем. Особая угроза – от Халка, от Дзюбы при верховых мячах. Но ребята с ними справились, хотя Дзюба и забил. „Зенит“ в хорошем состоянии сейчас, на ходу.
Даже если будем говорить о том, что судья был неправ, плохо судил, от этого ничто не меняется. Да, арбитр судил безобразно. Это мое мнение. Но что говорить, если повлиять на этот вопрос мы не можем?»
Меньше читай надписи на заборах.
Меньше читай надписи на заборах.
Саня АСТ,Макар Тайфун,ОЛЛС,Лайм,из тех кого давно знаю......
Ты в их число однозначно не входишь.поверь ) Хотя и не
первый год здесь )
Саня АСТ,Макар Тайфун,ОЛЛС,Лайм,из тех кого давно знаю......
Ты в их число однозначно не входишь.поверь ) Хотя и не
первый год здесь )
Все было в рамках ,как считаешь ?Только без лирики ,просто ответ на вопрос.
Все было в рамках ,как считаешь ?Только без лирики ,просто ответ на вопрос.
тебе здесь делать нечего,лезть в беседы адекватов !
Не назначенный пеналь в ваши ворота от Лапочкина
в игре с Анжи в первом круге вспомни.....вообще-то
у меня юр.образование,работа обязывает фактами
апеллировать,только с адекватными.........Свободен....
тебе здесь делать нечего,лезть в беседы адекватов !
Не назначенный пеналь в ваши ворота от Лапочкина
в игре с Анжи в первом круге вспомни.....вообще-то
у меня юр.образование,работа обязывает фактами
апеллировать,только с адекватными.........Свободен....
вспоминать матчи 2013 года ? ) Ну ты силен )
Я в одном убежден по вам и по Зениту :
когда мы не можем,ресурс придет на помощь....
Вам самим то не надоело урывать чемпионство
у тех.кто его сейчас заслужил ? Вы же понимаете,
что 3/4 страны ждут победы Ростова только лишь
по причине что одно и то же надоедает,да и "любовь"
у регионов к центру сам знаешь какая......делай выводы )
вспоминать матчи 2013 года ? ) Ну ты силен )
Я в одном убежден по вам и по Зениту :
когда мы не можем,ресурс придет на помощь....
Вам самим то не надоело урывать чемпионство
у тех.кто его сейчас заслужил ? Вы же понимаете,
что 3/4 страны ждут победы Ростова только лишь
по причине что одно и то же надоедает,да и "любовь"
у регионов к центру сам знаешь какая......делай выводы )
День на день, год на год не приходится.
Удачи в ЛЕ!!!
День на день, год на год не приходится.
Удачи в ЛЕ!!!
Весьма аргументированно ) Я не смотрел матч ваших с Тереком,
поэтому когда не смотрю,особо в тему не лезу,на обзоре трудно
делать полноценные выводы.....поэтому не обессудь в этом )
Весьма аргументированно ) Я не смотрел матч ваших с Тереком,
поэтому когда не смотрю,особо в тему не лезу,на обзоре трудно
делать полноценные выводы.....поэтому не обессудь в этом )
возможного дежавю ) С той лишь разницей,
что тогда были наши,а сейчас это Ростов....
Наш состав первый круг прошел на парах,
и на первом месте, во втором вдруг стали
происходить чудеса,столько провалов,
а ЦСКА и Зенит лихо воспряли,ресурс столиц
заработал вовсю,в итоге мы остались третьими.....
Повторюсь,тот состав реально обязан был становиться
чемпионом,но в итоге дали возможность только третьими быть.
возможного дежавю ) С той лишь разницей,
что тогда были наши,а сейчас это Ростов....
Наш состав первый круг прошел на парах,
и на первом месте, во втором вдруг стали
происходить чудеса,столько провалов,
а ЦСКА и Зенит лихо воспряли,ресурс столиц
заработал вовсю,в итоге мы остались третьими.....
Повторюсь,тот состав реально обязан был становиться
чемпионом,но в итоге дали возможность только третьими быть.
когда вы стали чемпионами,админом подвинув
нас,а вслед за вами.и Зенит нас со второго
подвинул,гегемония смотрю работает в такие
моменты очень хорошо.что у вас.что у них )
когда вы стали чемпионами,админом подвинув
нас,а вслед за вами.и Зенит нас со второго
подвинул,гегемония смотрю работает в такие
моменты очень хорошо.что у вас.что у них )
«Я не могу дать комментарий, как член комитета по этике, это будет нарушение корпоративной этики. Есть руководитель РФС, который дает добро на рассмотрение слов или поступков.
Гинер пытался уйти от острых углов, но у него не получилось. На мой взгляд, вспоминать родителей в гробу – это перебор. Я читал его высказывания, но он мог найти другие слова.
Я слышал, как и многие, что Иванов уходит от руководства судейского корпуса. При этом я бы мог понять, если Иванов судил, и Гинер обратился бы. Но воспоминать родителей, которые ушли, это некрасиво.
А собираться ли комитету по этике, решает только Виталий Леонтьевич Мутко», – сказал Созин.
«Я не могу дать комментарий, как член комитета по этике, это будет нарушение корпоративной этики. Есть руководитель РФС, который дает добро на рассмотрение слов или поступков.
Гинер пытался уйти от острых углов, но у него не получилось. На мой взгляд, вспоминать родителей в гробу – это перебор. Я читал его высказывания, но он мог найти другие слова.
Я слышал, как и многие, что Иванов уходит от руководства судейского корпуса. При этом я бы мог понять, если Иванов судил, и Гинер обратился бы. Но воспоминать родителей, которые ушли, это некрасиво.
А собираться ли комитету по этике, решает только Виталий Леонтьевич Мутко», – сказал Созин.
Кто-то ну очень хочет в Лигу Чемпионов 2016/2017, а ЦСКА и "Ростов" мешают.
Кто-то ну очень хочет в Лигу Чемпионов 2016/2017, а ЦСКА и "Ростов" мешают.
не ограничивалось только гегемонией Москвы и Питера.
Пусть Ростов будет чемпионом,он ровнее и Зенита и ЦСКА
прошел всю дистанцию.понятно,что в ЕК не участвовал,
но именно в чемпе он больше заслуживает победы,
у него по сути и не было никаких сбоев по ходу сезона,
а эти товарищи видите ли спохватились,и хотят из носа
у южан увести и чемпионство.и еще и второе место......
Так же и наших кинули в 2013 году сначала мимо чемпионства,
а после еще и мимо второго места,админресурс вовсю наяривал.
Совсем зажрались товарищи.....а Ростову чемпионства желаю !
не ограничивалось только гегемонией Москвы и Питера.
Пусть Ростов будет чемпионом,он ровнее и Зенита и ЦСКА
прошел всю дистанцию.понятно,что в ЕК не участвовал,
но именно в чемпе он больше заслуживает победы,
у него по сути и не было никаких сбоев по ходу сезона,
а эти товарищи видите ли спохватились,и хотят из носа
у южан увести и чемпионство.и еще и второе место......
Так же и наших кинули в 2013 году сначала мимо чемпионства,
а после еще и мимо второго места,админресурс вовсю наяривал.
Совсем зажрались товарищи.....а Ростову чемпионства желаю !