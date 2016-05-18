«Реал» положил глаз на Дибалу

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18 мая 2016, 11:05

Мадридский «Реал» заинтересовался молодым форвардом «Ювентуса» .

«Реал» уже предложил около восьмидесяти миллионов евро, но «Ювентус» пока не желает расставаться и игроком. Сам же 22-летний Дибала также изъявил желание остаться в Турине.

В этом сезоне Дибала провел за «Ювентус» 45 матчей и забил 23 мяча.