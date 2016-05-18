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«Реал» положил глаз на Дибалу

18 мая 2016, 11:05

Мадридский «Реал» заинтересовался молодым форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.

«Реал» уже предложил около восьмидесяти миллионов евро, но «Ювентус» пока не желает расставаться и игроком. Сам же 22-летний Дибала также изъявил желание остаться в Турине.

В этом сезоне Дибала провел за «Ювентус» 45 матчей и забил 23 мяча.

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Все комментарии
P4ELINE
P4ELINE
23 мая 2016 в 18:16
за него предлагают 80 лямов и они еще отказались??? Сколько же они хотят за него? 200 штук?
рус фан
рус фан ответ Estiva (раскрыть)
20 мая 2016 в 01:42, ред.
"Бомбануло" видимо это вЫ про себя пишите, когда я вошел в инет сообщение было уже удалено и причем жалобу не я нажал (только не подумайте что я лгу, мне это не надо), так что прочесть какой вЫ там шлак написали хамский не пришлось, но вЫ малоуважаемый больше мне не пишите читать не буду.
Estiva
Estiva ответ рус фан (раскрыть)
20 мая 2016 в 00:43
бомбануло?
Juve-Terek
Juve-Terek ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
19 мая 2016 в 17:53
Местами цифры перепутал)
Estiva
Estiva ответ рус фан (раскрыть)
18 мая 2016 в 23:56
а ты посмотри статистику встреч реала и ювентуса в ЛЧ)) особенно в последних сезонах
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ рус фан (раскрыть)
18 мая 2016 в 20:08
И шароподогретофобия- тоже!
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
18 мая 2016 в 20:07
«Реал» положил глаз на Дибалу. Дибала подумал и положил на Реал!)
Agro1987
Agro1987 ответ Kavaro (раскрыть)
18 мая 2016 в 20:02
Месси тоже не был победителем кубка мира и кубка америки, однако он лучший нападающий в мире, наряду с Роналду, который к слову тоже не был победителем кубка мира и кубка европы. Так что это всё условности. Дибала не просто добротный игрок, он уже топовый игрок который будет только прогрессировать . По техническим данным он намного сильнее вильи, это будущая звезда футбола. не Месси, не Роналду, но одень сильный форвард, точно будет и есть уже сильнее Вильи!!! Последи за его играми почаще, если не видел
рус фан
рус фан ответ Estiva (раскрыть)
18 мая 2016 в 19:20, ред.
Да вот вАША фраза-"быть вечно вторым-третьим в Испании" это полная ложь и вЫ это прекрасно знаете, но пишите что странно, если вЫ такой безграмотный человек откройте выкипедию и посмотрите титулы Реала на внутренней и международной (где побед Реала в разы больше чем у Ювентуса) арене. Да и вообще в вАШЕМ коменте чувствуется просто глупая реалофобия и не более.
Estiva
Estiva ответ рус фан (раскрыть)
18 мая 2016 в 18:44
какой уровень? быть вечно вторым-третьим в Испании, а потом в очередной раз вылететь от Юве в ЛЧ?
рус фан
рус фан
18 мая 2016 в 18:31
Вторым форвадом в пару к Бензема подойдет я считаю, да и для молодого аргентинца это считаю хороший шанс повысить свой уровень во всех смыслах.
Jessperknut
Jessperknut
18 мая 2016 в 17:58
Пусть в Ювентусе остается. В Реал Мората вернется.
barsa_leo_fan
barsa_leo_fan ответ Sexual Harassment (раскрыть)
18 мая 2016 в 17:37
вообще-то 80
Особо ОпасеН
Особо ОпасеН ответ NGY (комментарий удален) (раскрыть)
18 мая 2016 в 17:36
Думаю, что Ковачича, Варана, Хамеса/Иско, Хесе.
zolotoi33
zolotoi33
18 мая 2016 в 17:33
а дибала положил прибор на реал
Estiva
Estiva
18 мая 2016 в 17:29
80 лямов за него мало, учитывая, что Бэйла купили за 90... тут 110 - не меньше
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ Sexual Harassment (раскрыть)
18 мая 2016 в 17:25
80 миллионов, друг, 80!
Ty4ka98
Ty4ka98
18 мая 2016 в 17:24
Мне нравится Ваше, редакция Соккера, словосочетание в трансферном эквиваленте "положил глаз"
Juventus21
Juventus21
18 мая 2016 в 17:08
Дибала останется в Юве в этом сезоне.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
18 мая 2016 в 16:39
18 млн? Бред сумасшедшего.
Bayern_and_LAL_fan
Bayern_and_LAL_fan
18 мая 2016 в 16:19
Губа не дура)
marvel777
marvel777
18 мая 2016 в 15:39
надеюсь Паоло положит на Реал
marvel777
marvel777 ответ MSN-thebest (раскрыть)
18 мая 2016 в 15:38
где ты хоть одного за стольник найдешь
ahaxang
ahaxang
18 мая 2016 в 15:38
Вполне может и перейти Дибала_Пауло
Kavaro
Kavaro ответ Agro1987 (раскрыть)
18 мая 2016 в 15:37
Вилья на тот момент был ЧЕ. И лучшим Напом в мире наряду с Торресом и Иброй. А Дибала не боле чем добротный игрок с перспективой стать одным из лучших( не факт что станет). И красная цена ему 35-40 лямов.
MSN-thebest
MSN-thebest
18 мая 2016 в 15:34
Верно! Надо за стольник риалке втюхать, и сразу купить себе двух дибал!
Kavaro
Kavaro ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
18 мая 2016 в 15:28
Платить столько бабла за Обаму и посадить на лавку не совсем уместно, то же самое и в случии Куна с Левандовски. Нужен кто то, кто не прочь сидеть в запасе, а при надобности мог не болезненно заменить Бенза. Как в прошлом году Чичарито.
Блиц
Блиц
18 мая 2016 в 15:18
Парни, а как вам такой поворот событий:
Испанский полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас в летнее трансферное окно может осуществить трансфер в мадридский «Реал».

По сообщениям Don Balon, Фабрегас летом намерен вернуться в испанский чемпионат, при этом вариант возвращения в «Барселону» исключен. Чемпион мира и Европы может присоединиться к главному сопернику каталонцев — мадридскому «Реалу».

Определяющим фактором может стать тот факт, что президент королевского клуба Флорентино Перес является давним поклонником испанского хавбека со времен его выступления в «Арсенале».

Текущий контракт с синими у Фабргеса рассчитан до лета 2019 года. В этом сезоне 29-летний игрок забил 4 мяча в 35 матчах в АПЛ.
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответ No problem (комментарий удален) (раскрыть)
18 мая 2016 в 14:50
Реалу нужна хорошая школа
Обамеянг сейчас не перейдет, мб через 1-2 года
Storm-Shadow
Storm-Shadow ответ Galaxy real way (раскрыть)
18 мая 2016 в 14:47
Абсолютно согласен, пока пусть играет в Юве, но потом все же перейдет в Барсу
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