«Реал» положил глаз на Дибалу

Мадридский «Реал» заинтересовался молодым форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.
«Реал» уже предложил около восьмидесяти миллионов евро, но «Ювентус» пока не желает расставаться и игроком. Сам же 22-летний Дибала также изъявил желание остаться в Турине.
В этом сезоне Дибала провел за «Ювентус» 45 матчей и забил 23 мяча.
Испанский полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас в летнее трансферное окно может осуществить трансфер в мадридский «Реал».
По сообщениям Don Balon, Фабрегас летом намерен вернуться в испанский чемпионат, при этом вариант возвращения в «Барселону» исключен. Чемпион мира и Европы может присоединиться к главному сопернику каталонцев — мадридскому «Реалу».
Определяющим фактором может стать тот факт, что президент королевского клуба Флорентино Перес является давним поклонником испанского хавбека со времен его выступления в «Арсенале».
Текущий контракт с синими у Фабргеса рассчитан до лета 2019 года. В этом сезоне 29-летний игрок забил 4 мяча в 35 матчах в АПЛ.
Испанский полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас в летнее трансферное окно может осуществить трансфер в мадридский «Реал».
По сообщениям Don Balon, Фабрегас летом намерен вернуться в испанский чемпионат, при этом вариант возвращения в «Барселону» исключен. Чемпион мира и Европы может присоединиться к главному сопернику каталонцев — мадридскому «Реалу».
Определяющим фактором может стать тот факт, что президент королевского клуба Флорентино Перес является давним поклонником испанского хавбека со времен его выступления в «Арсенале».
Текущий контракт с синими у Фабргеса рассчитан до лета 2019 года. В этом сезоне 29-летний игрок забил 4 мяча в 35 матчах в АПЛ.
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