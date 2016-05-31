Руслан Агаларов покинул пост главного тренера «Анжи»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Руслан Агаларов, который сохранил клуб в Премьер-Лиге, покинул клуб.
У Агаларова закончился срок действия соглашения и стороны не стали его продлевать. По этой же причине «Анжи» покинул генеральный директор клуба Нарвик Сирхаев.
Могли бы оставить, а не менять тренеров из года в год...
Могли бы оставить, а не менять тренеров из года в год...
Почему-то в Европе бывшие игроки сразу становятся тренерами хорошими.
Ибо им доверяют, дают время...
Нет смысла менять каждый год тренера!
Почему-то в Европе бывшие игроки сразу становятся тренерами хорошими.
Ибо им доверяют, дают время...
Нет смысла менять каждый год тренера!
будете обращать внимание сами
на провокации пользователей,
прежде чем удалять мои посты,
в которых резонно было указано
пользователю,на то,чтобы вел
себя подобно мужчине,а не троллю..
Надеюсь,троллинг не приветствуется.
RussianHorse
Сегодня 17:11
Это все,конечно,здорово,но когда аквапарк там построят??
Или может такое содержание текста считается нормальным.....
будете обращать внимание сами
на провокации пользователей,
прежде чем удалять мои посты,
в которых резонно было указано
пользователю,на то,чтобы вел
себя подобно мужчине,а не троллю..
Надеюсь,троллинг не приветствуется.
RussianHorse
Сегодня 17:11
Это все,конечно,здорово,но когда аквапарк там построят??
Или может такое содержание текста считается нормальным.....