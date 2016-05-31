Руслан Агаларов покинул пост главного тренера «Анжи»

1464702852

31 мая 2016, 16:54

Главный тренер махачкалинского «Анжи» , который сохранил клуб в Премьер-Лиге, покинул клуб.

У Агаларова закончился срок действия соглашения и стороны не стали его продлевать. По этой же причине «Анжи» покинул генеральный директор клуба Нарвик Сирхаев.