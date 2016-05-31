Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2015/2016

Руслан Агаларов покинул пост главного тренера «Анжи»

31 мая 2016, 16:54

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Руслан Агаларов, который сохранил клуб в Премьер-Лиге, покинул клуб.

У Агаларова закончился срок действия соглашения и стороны не стали его продлевать. По этой же причине «Анжи» покинул генеральный директор клуба Нарвик Сирхаев.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПеп Клотет может возглавить «Торпедо»
25 марта
Юран прокомментировал слухи о переходе в «Торпедо»
22 марта
СлухиНазвана возможная причина ухода Талалаева из «Торпедо»
22 марта
СлухиЮран может возглавить «Торпедо»
22 марта
В «Севилье» отреагировали на слухи о возможном приглашении Абаскаля
21 марта
Карпин рассказал, что встречался с представителями «Спартака»
21 марта
Сортировать
Все комментарии
gorets004
gorets004
01 июня 2016 в 20:10
Совсем не обрадовала эта новость,у него в последнее время стало получатся,а с новым тренером боюсь что начнется все сначпла
IKER-RAUL
IKER-RAUL
01 июня 2016 в 14:35
хватит этих "качелей". надо четко определиться руководству что хотят и самое главное на , что способны раскошелиться и играть достойно в РФПЛ
ksaaa84
ksaaa84
01 июня 2016 в 03:28
ты кто такой, давай, до свидания...наконец выгнали его.. я рад
Neo5
Neo5 ответ Brosco (раскрыть)
01 июня 2016 в 01:55
Прогресс в том что, дал шанс ребятам из молодежки, кстати они закончили чемпионат на 7 месте. И избавился от балласта.
Brosco
Brosco ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
01 июня 2016 в 00:54
Братишка троли дальше Спартак. У тебя это безумно получается. Но не трогай Анжи, посмотри их болельщики на соккере, как минимум уважительны ко всем. А ты тут обостряешь
Brosco
Brosco ответ Neo5 (раскрыть)
01 июня 2016 в 00:48
Прогресс в том что игроки поняли что выгнать могут любого!!! Этот Тагиргеков, Агаларов. Смотря их игры я думал что их цель в игре, тупо выпнуть мяч вперед и всё. Это не футболисты.
Brosco
Brosco
01 июня 2016 в 00:46
Спасибо большое конечно, Но ему еще рано тренировать команду РФПЛ. Как бы нибыло я рад что Анжи покинули условные тагирбековы и остальные игроки которые просто находились в команде и грубо говоря ни фига не делали. Нужен хороший тренер, набить костяк, найти свою игру и играть для своих болельщиков.
Neo5
Neo5 ответ протон (раскрыть)
31 мая 2016 в 22:49, ред.
Ну, ЛЧ это не надолго ... не думаю что квалификацию пройдут.
Casey Ryback
Casey Ryback ответ chicago05 (раскрыть)
31 мая 2016 в 22:49
Как он им может стать, если не будет тренировать клуб из премьер Лиги?? !!
Могли бы оставить, а не менять тренеров из года в год...
Neo5
Neo5
31 мая 2016 в 22:48
Тем кто пишет, что Агаларов не соответствует ПЛ ... А что, так и будем крутить по ПЛ одних и тех же старперов? Бердыев не придет, Мауриньо наверное тоже. Опять Ташуев, Семин, Гаджиев? Агаларов только набрал необходимый опыт, братишку даже выгнал, почему бы теперь не дать провести полноценный сезон, тем более прогресс на лицо?
Casey Ryback
Casey Ryback
31 мая 2016 в 22:44
Опять какого-нибудь Ташуева поставят, чтоб через год уволить...
Почему-то в Европе бывшие игроки сразу становятся тренерами хорошими.
Ибо им доверяют, дают время...
Нет смысла менять каждый год тренера!
АнжидиН2
АнжидиН2 ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
31 мая 2016 в 22:11
Приезжай сюда, я тебя мокну в парке.
протон
протон ответ chicago05 (раскрыть)
31 мая 2016 в 22:07
не спорю. может и боролся. но тренер не топ , что бы тащить клуб в рпл, повезло анжи . что в концовке не сильные соперники были. а так проигрывали только так. посмтри таблицу. то что он душой болел за клуб. это ни очем. карпин тоже душой болел 10 лет в спаме тренером. и что7 кем он стал? ни кем. при всем уважении к людям. ваш физ рук не тянул. считаю цельным подать в оставку. и всё! народ читай что пишет в сетях. один умер от инфаркта у вас .
протон
протон ответ chicago05 (раскрыть)
31 мая 2016 в 22:03
да мне то по барабану. я не за анжи. просто слухи пошли чтоли. врядли КББ. уйдет. с ЛЧ
chicago05
chicago05 ответ протон (раскрыть)
31 мая 2016 в 22:00
Наоборот он до конца боролся чтоб спасти команду для родной республике и добился своего
протон
протон
31 мая 2016 в 21:48
если бы он сам подал в отставку . уважение бы ему в республике прибавилось.
chicago05
chicago05 ответ протон (раскрыть)
31 мая 2016 в 21:47
Петреску был бы хорошим вариантом,очень трудолюбивый тренер
протон
протон ответ Port-Petrovsk007 (раскрыть)
31 мая 2016 в 21:43
а что ведь. слухи были на счет аквапарка.
протон
протон ответ chicago05 (раскрыть)
31 мая 2016 в 21:42
да уж. сохранил. многих сделал сердечниками
протон
протон
31 мая 2016 в 21:40
Бердыева говорят берут.
chicago05
chicago05
31 мая 2016 в 21:38
Зря в таком тяжелом положении принял команду и вытащил,умный грамонтный тренер,только начал поэтому не доверяют,все равно удачи стать хорошим тренером высокого уровня,благодарим за сохранения прописки в элите??????
tamerlan71
tamerlan71
31 мая 2016 в 19:42
Красножан...
Давуд
Давуд
31 мая 2016 в 19:37
Все классно забери Абдулавова и мелочьи которые стобою пришли
LAKZ
LAKZ
31 мая 2016 в 19:01
ура товарищи!! лёд,как говорится,тронулся!
сканер
сканер ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
31 мая 2016 в 18:54
потому что убедительно,а главное аргументированно!в след.сезоне ты это ощутишь.
сканер
сканер
31 мая 2016 в 18:37
логичный и правильный ход!Анжи нужен тренер,а не физрук!
сканер
сканер ответ parallels (комментарий удален) (раскрыть)
31 мая 2016 в 18:36
там Зенит-2 пожизненно!а ваш зенит потихонечку скатывается.скоро для вас попадание в кубки будет неимоверной радостью,а затем и фнл!
сканер
сканер ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
31 мая 2016 в 18:33
только лишь в том случае,если вместо стадика Цска построят ипподром!
сканер
сканер ответ Александр Северный (раскрыть)
31 мая 2016 в 18:30
ФНЛ смотри и считай,что Анжи вас покинула)
Port-Petrovsk007
Port-Petrovsk007
31 мая 2016 в 18:28, ред.
Товарищ модератор ! Может быть вы
будете обращать внимание сами
на провокации пользователей,
прежде чем удалять мои посты,
в которых резонно было указано
пользователю,на то,чтобы вел
себя подобно мужчине,а не троллю..
Надеюсь,троллинг не приветствуется.

RussianHorse
Сегодня 17:11
Это все,конечно,здорово,но когда аквапарк там построят??

Или может такое содержание текста считается нормальным.....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 